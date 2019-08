استودیو «مویانگ»، سازنده بازی ماینکرفت، به صورت رسمی اعلام کرد که دیگر روی ماد گرافیکی بازی به اسم Super Duper Graphics Pack کار نمی‌کند و ساخت آن را متوقف کرده است. این بسته دانلودی قرار بود گرافیک بازی را به شکل محسوسی بهتر کند و افکت‌های جدیدی را به آن بیفزاید.

مایکروسافت و مویانگ برای اولین بار در رویداد E3 2017 این محتوای دانلودی را نشان دادند. این بسته قرار بود در پاییز سال ۲۰۱۷ منتشر شود و مواردی مثل سایه‌های داینامیک، سیستم نورپردازی جدید و بافت‌های جدیدی را به بازی اضافه کند. مویانگ در آن زمان ادعا کرد که این محتوای دانلودی تصویر جدیدی از بازی ارائه می‌دهد ولی استفاده از آن کاملا اختیاری است و کاربران همچنان می‌توانند از حالت کلاسیک بازی لذت ببرند.

در روز دوشنبه، بعد از یک تاخیر طولانی‌مدت، استودیو مویانگ خبر داد که ساخت بسته گرافیکی بازی را کنار گذاشته و دیگر روی آن کار نمی‌کند: «اشتیاق بسیار زیادی برای Super Duper در داخل و خارج استودیو وجود داشت. اما متاسفانه ما از عملکرد این بسته روی دستگاه‌های مختلف راضی نبودیم. به همین دلیل، ساخت پک گرافیکی را متوقف می‌کنیم و سعی می‌کنیم راه‌های دیگری را پیدا کنیم که بتوانید ماینکرفت را با یک ظاهر جدید تجربه کنید.»

منبع متن: digikala