تیم ویلیتز به استودیوی Saber Interactive پیوست

روز گذشته «تیم ویلیتس»، تهیه‌کننده و کارگردان سابق استودیو id Software، اعلام کرد که به استودیو Saber Interactive پیوسته است. ویلیتس هم‌اکنون به عنوان یکی از مدیران ارشد کمپانی فعالیت می‌کند و در تصمیمات شرکت نقش مهمی را ایفا خواهد کرد.

Saber Interactive در حال حاضر روی نسخه نینتندو سوییچ Witcher 3 و ساخت ریمستر بازی Ghostbusters کار می‌کند. با این حال، آن‌ها با خلق آثاری همچون NBA Playground و World War Z به شهرت رسیدند. این استودیو در سال ۲۰۰۱ بنیان‌گذاری و در سال ۲۰۰۳ هم اولین ساخته آن‌ها با اسم Will Rock روانه بازار شد.

این کمپانی پنج استودیو در سراسر دنیا دارد و تعداد کارمندان آن به بیش از ۵۰۰ نفر می‌رسد. تیم ویلیتس در این بین وظیفه راهنمایی و نظارت روی خلق آثار جدید و توسعه بازی‌های موجود را در تمام استودیوها بر عهده دارد. به گفته ویلیتس، او اشتیاق زیادی برای کار کردن با تیم‌های کوچک و مستقل دارد: «وقتی یک نفر ایده خوبی داشته باشد، ما به سراغ آن می‌رویم. اما اگر آن ایده جواب نداد و نهایی نشد، به سرعت آن را تغییر می‌دهیم.»

ویلیتس در صحبت‌های خود اعلام کرد که آن‌ها می‌خواهند نسخه Playgrounds ورزش‌های دیگری هم بسازند و در حال حاضر مشغول بررسی این موضوع هستند.

ویلیتس ماه گذشته طی رویداد «کوایک‌کان» اعلام کرد که به‌زودی از id Software جدا می‌شود. او پیش از این به عنوان طراح ارشد مراحل روی Doom 3 کار کرده بود و در آثاری مثل Quake Live و Quake Champions نقش کارگردانی را برعهده داشت.

به گفته تیم ویلیتس، استودیو Saber بازی‌های مختلفی می‌سازد و فرهنگ کاری آن‌ها به روزهای اول id شباهت دارد. به همین دلایل، او این شرکت را به عنوان مقصد بعدی خود انتخاب کرده است.

