اپیک گیمز استودیوی جدیدی در آلمان افتتاح کرد

شرکت «اپیک گیمز» اعلام کرده که سومین شعبه در کشور آلمان را در شهر کلن افتتاح کرده است، این شعبه قرار است بر روی رسانه‌های تعاملی و تکنولوژی استریمینگ تمرکز داشته باشد. «اخیم مولر» (Achim Moller) و«جولیان اگربرشت» (Julian Eggrebrecht) رو‌ٔسای شعبه جدید خواهند بود.

مولر و اگربرشت در واقع موسسأن سابق شرکت Factor 5 بودند که کار‌های متعددی در فرم‌های مختلف رسانه انجام داده‌اند و در پروژه‌های متفاوتی با Netflix ،Amazon و Hulu همکاری داشته‌اند. حالا این دو و سایر اعضای Factor 5 به شعبه‌ی جدید شرکت «اپیک گیمز» در شهر کلن پیوسته‌اند.

هدف اصلی این شعبه از شرکت «اپیک گیمز» به صورت کامل مشخص نیست و فقط گفته شده بر روی رسانه‌های تعاملی و تکنولوژی استریمینگ تمرکز دارند. این استودیو در زمینه‌های مختلفی مشغول به جذب نیرو است و در نمایشگاه Gamescom که چند روز دیگر برگزار می‌شود نیز حضور دارد و شاید بتوان در آنجا اطلاعات بیشتری را از این استودیو کسب کرد.

شعبه‌ی کلن سومین شعبه‌ی شرکت «اپیک گیمز» در کشور آلمان محسوب می‌شود، این شرکت در دو شهر دیگر کشور آلمان، یعنی؛ مونیخ و برلین نیز شعبه دارد.

بعد از عرضه شدن پدیده‌ای به نام Fortnite شرکت «اپیک گیمز» روز به روز عظیم‌تر می‌شود، نظر شما درباره این شرکت چیست، به نظرتان این شرکت تا ۵ سال دیگر به کجا می‌رسد و چه دستاوردهایی به دست می‌آورد؟

