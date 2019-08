در حالی که بازی Spelunky 2 یکی از مورد انتظارترین بازی‌های مستقل سال ۲۰۱۹ به شمار می‌رفت، حالا مشخص شده است که این بازی در سال ۲۰۱۹ منتشر نخواهد شد. «درک یو» (Derek Yu) خالق این سری بازی در استودیوی Mossmouth اعلام کرده که ساخت این بازی پیشرفت بسیار زیادی داشته است ولی متاسفانه طرفداران در سال جاری نمی‌توانند آن را تجربه کنند، زیرا مراحل ساخت آن تا پایان سال ۲۰۱۹ تمام نخواهد شد.

«درک یو» در توییتر خود اعلام کرده: «متاسفانه من فکر نمی‌کنم که بازی Spelunky 2 در سال ۲۰۱۹ عرضه شود. مراحل ساخت این بازی بسیار خوب پیش رفته است، اما نکات جزئی‌ای وجود دارند که نیاز به زمان بیشتری دارند.»

بازی Spelunky یک بازی پلتفرمر دو بعدی بود که در سال ۲۰۰۸ توسط «درک یو» ساخته و برای رایانه‌های شخصی به عنوان یک Freeware (نرم‌افزاری رایگان که امکان تغییر و توزیع مجدد آن بدون اجازه‌ی مالک ممکن است) عرضه شد، اما معروف شدن این بازی از آنجایی شروع شد که در سال ۲۰۱۲ بر روی کنسول ایکس‌باکس ۳۶۰ منتشر شد و توانست در آن سال‌ها که بازی‌های مستقل جان تازه‌ای گرفته بودند بسیار بدرخشد. طرفداران بازی اسپلانکی به شدت منتظر تجربه کردن ادامه‌ی این بازی هستند.

بازی اسپلانکی ۲ در کنفرانس شرکت سونی در جریان Paris Games Week 2017 معرفی شد و همچنین در سال ۲۰۱۸ «درک یو» سال انتشار آن‌ را سال ۲۰۱۹ اعلام کرد، از آن موقع به بعد اطلاعات زیادی از این بازی منتشر نشده و «درک یو» معتقد است که دلیل سکوت آن‌ها این است که سخت در حال ساختن بازی اسپلانکی ۲ هستند.

در حال حاضر بازی Spelunky 2 تنها برای عرضه بر روی کنسول پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی برنامه‌ریزی شده است و مشخص نیست که برای دو کنسول نینتندو سوییچ و ایکس‌باکس وان عرضه می‌شود.

