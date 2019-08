به شدت امکان دارد که خبرهای تازه‌ای از نسخه‌ی جدید مجموعه‌ی خاطره‌انگیز Age of Empires در مراسم Gamescom 2019 منتشر شود و احتمالا این اطلاعات در جریان استریم مایکروسافت در این مراسم به اشتراک گذاشته خواهد شد. توسعه‌دهندگان بازی Age of Empires IV در صفحه‌ی رسمی این عنوان اعلام نمودند که خبرهای هیجان‌انگیز تازه‌ای را […]

به شدت امکان دارد که خبرهای تازه‌ای از نسخه‌ی جدید مجموعه‌ی خاطره‌انگیز Age of Empires در مراسم Gamescom 2019 منتشر شود و احتمالا این اطلاعات در جریان استریم مایکروسافت در این مراسم به اشتراک گذاشته خواهد شد.

توسعه‌دهندگان بازی Age of Empires IV در صفحه‌ی رسمی این عنوان اعلام نمودند که خبرهای هیجان‌انگیز تازه‌ای را برای مراسم Gamescom 2019 تدارک دیده‌اند. اگرچه که مشخص نیست دقیقا این اطلاعات مربوط به کدام و یا کدامین عناوین مجموعه‌ی Age of Empires است ولی هردوی بازی‌های Age of Empires IV و Age of Empires 2: Definitive Edition در دست توسعه قرار دارند. البته تصویر منتشر شده در صفحه‌ی اجتماعی آن‌ها تا حدودی به بازی Age of Empires 2: Definitive Edition شباهت دارد ولی در این نقطه، هر احتمالی ممکن است رنگ واقعیت به خود بگیرد. استودیوی رلیک اینترتنمنت (Relic Entertainment) در این خصوص اظهار داشت:

در تاریخ دوشنبه، ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸ (۱۹ اگوست ۲۰۱۹ میلادی) منتظر اطلاعات هیجان‌انگیزی از مجموعه‌ی Age of Empires باشید! همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر منتظر خبرهای جدیدی در صفحه‌ی اجتماعی ما باشید و شما را در روز دوشنبه ملاقات خواهیم کرد.

بازی Age of Empires 2: Definitive Edition در جریان کنفرانس مایکروسافت در نمایشگاه E3 2019 معرفی شد و به نظر می‌رسد زمان مناسبی است تا تاریخ انتشار آن مشخص شود. همان‌طور که مطلع هستید این بازی احتمالا در بازه‌ی زمانی پاییز ۲۰۱۹ میلادی منتشر گردد و مراسم Gamescom 2019 بهترین زمان است تا تاریخ انتشار دقیق آن مشخص شود.

بازی Age of Empires IV نیز در جریان مراسم Gamescom 2017 معرفی شد که احتمال انتشار خبرهای جدیدی را در این مراسم افزایش می‌دهد. طرفداران به شدت خواهان ارائه‌ی جزییات جدیدی از این نسخه هستند و تاکنون به غیر از تیزر کوتاهی که هیچ‌گونه گیم‌پلی را شامل نمی‌شد، چیز دیگری را دریافت ننموده‌اند. نمایش جدیدی از بازی Age of Empires IV به طور قطع طرفداران را هیجان‌زده خواهد کرد؛ به هرحال طرفداران بهتر است خود را برای اطلاعات جدیدی از مجموعه‌ی Age of Empires آماده نمایند که همان‌طور که اعلام شد، قرار است در روز دوشنبه از آن‌ها پرده‌برداری شود.

