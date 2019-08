«فیل اسپنسر» (Phil Spencer) – رئیس ایکس‌باکس و بخش بازی مایکروسافت – تایید کرد که این شرکت روی کنسولی مخصوص استریم بازی‌ها کار نمی‌کند.

شایعات قبلی حاکی از این بود که نسل بعدی کنسول‌های مایکروسافت – که «پروژه اسکارلت» (Project Scarlett) نام دارد – مشتمل بر دو نسخه رده بالا، و یک «کنسول ابری» با توانایی محاسباتی محدود خواهد بود. کنسولی که به شکل محلی تنها توان اجرای محاسباتی ساده از قبیل ورودی کنترلرها، پردازش تصویر، و رصد اشتباهات محاسباتی را خواهد داشت. فیل اسپنسر در جریان مصاحبه‌ای با «گیم‌اسپات» (Gamespot) تاکید کرد:

«در حال حاضر ما برنامه‌ای برای یک کنسول مخصوص استریم بازی‌ها نداریم. مقصد استریم ما گوشی داخل جیب شماست، و نگاه ما به کنسول، دستگاهی است که به شما اجازه می‌دهد بازی‌ها را بطور محلی اجرا کنید.»

به نظر می‌رسد که برنامه‌های قبلی مایکروسافت برای عرضه کنسولی ثانویه، به دلیل نگرانی‌های توسعه دهندگان، و تمرکز بیشتر بر پروژه xCloud، کنار گذاشته شد. پس از معرفی این سرویس در مراسم E3 امسال، مایکروسافت در حال حاضر اجرای آزمایشی این پروژه را در دست دارد. انتظار می‌رود که یک بتای عمومی از این سرویس در ماه اکتبر برگزار گردد، که طی آن، طرفداران ایکس‌باکس امکان استریم کردن و ادامه دادن بعضی از بازی‌ها را روی گوشی خود پیدا خواهند کرد.

پروژه اسکارلت مایکروسافت در زمان عرضه در تعطیلات سال آتی، مشتمل بر گرافیک ۸K، واحد ذخیره سازی SSD، و پشتیبانی از تکنولوژی Ray-Tracing خواهد بود. مایکروسافت در این کنسول از یک پردازنده سفارشی بر مبنای معماری ZEN 2 و نیز Radeon RDNA شرکت AMD استفاده کرده است. پردازنده‌ای که مطابق گفته‌های مایکروسافت چهار برابر قوی‌تر از پردازنده ایکس‌باکس وان ایکس خواهد بود. علاوه بر آن، مایکروسافت از رم‌های سریع GDDR6 استفاده خواهد کرد، و تمرکز خود را بر بهبود نرخ فریم خواهد گذاشت. بازی «هیلو: اینفینت» (Halo: Infinite) اولین بازی تایید شده این کنسول است که همزمان با عرضه آن منتشر خواهد شد.

