تا همین چند وقت پیش، استودیوی «کوانتیک دریم» (Quantic Dream) – توسعه دهنده بازی‌هایی چون Heavy Rain و Detroit: Become Human – بازی‌هایش را انحصارا برای کنسول پلی‌استیشن عرضه می‌کرد. «دیوید کیج» (David Cage) – بنیانگذار و رئیس این استودیو – جدیدا در مصاحبه‌ای بیان داشته است که حرکت به سمت کامپیوترهای شخصی چیزی بوده که مدتها بدان فکر می‌کرده است، و اینکه برنامه آینده این استودیو بدل شدن به یک Boutique Publisher است. [اصطلاحی که به ناشرین کوچک و اغلب مستقلی اطلاق می‌گردد که در حوزه‌ای محدود و تخصصی کار می‌کنند، و به همان نسبت بازار کوچکی هم دارند.]

با وجودیکه کوانتیک دریم هرگز تحت نظارت سونی نبوده، همواره رابطه تنگاتنگی با پلی‌استیشن داشته است. به تازگی اما این استودیو بازی‌های Heavy Rain و Beyond: Two Souls را روی فروشگاه اپیک منتشر ساخته است، و بازی Detroit: Become Human هم به زودی به این فروشگاه خواهد آمد.

طبق نظر کیج «اوضاع در سال‌های آتی با بوجود آمدن پلتفرم‌های جدید، ۵G، و بازی‌های ابری، تغییر خواهد کرد.» او درحالیکه به استراتژی چند پلتفرمی آتی این استودیو اشاره می‌کرد، از گام بزرگتری پرده برداشت که آینده کوانتیک دریم را رقم خواهد زد؛ یعنی بدل شدن این استودیو به یک Boutique Publisher مستقل؛ و اضافه کرد که «این شرکت به اصالت و کیفیت اهمیت خواهد داد؛ و پشتیبانی تکنولوژیک و صنعتی لازم را برای دستیابی به آنها مهیا خواهد کرد.» البته که همه اینها بواسطه همکاری با شرکت NetEase ممکن شده است، شرکتی که با هر ماهی که می‌گذرد توسعه دهندگان کوچک و بزرگ بیشتری به آن روی میاورند.

گرچه مطمئنا مدت زمان زیادی تا انتشار پروژه بعدی کوانتیک دریم باقی مانده، پرسش اصلی اینست که این پروژه کجا عرضه خواهد شد؟ بنا به اظهارات کیج «کوانتیک دریم من بعد به هیچ پلتفرمی منحصر نخواهد بود، و جدا از مواردی که معاملات انحصاری خاصی وجود داشته باشد، همه بازی‌های ما در زمان عرضه روی همه پلتفرم‌ها منتشر خواهد شد.»

یکی از دلایل اصلی کوانتیک دریم در پایان دادن به همکاری خود با سونی، بدست آوردن این امکان بود که «بتواند همزمان روی بازی‌های مختلفی کار کند.» به هر حال، و طبق گفته کیج در باب قطع ارتباط با سونی، هیچ خصومتی بین دو طرف وجود ندارد و «آنها همیشه پشتیبان کارهای من بودند، و ما هم در مقابل همواره به آنها وفادار بودیم. ما صحبت خیلی راحتی در باب این مسائل داشتیم، و آنها به ما اجازه دادند که عناوین خود را روی کامپیوترهای شخصی منتشر کنیم.»

ماه ژوئن امسال اولین باری بود که کیج از حرکت به سوی بدل شدن به یک انتشاراتی پرده برداشت، و مصاحبه اخیر هم اهداف این انتشاراتی را واضحتر نمود. این تغییرات بزرگ، این فرصت را برای کوانتیک دریم ایجاد می‌کند که به دنبال معاملات انحصاری با فروشگاههای حوزه کامپیوترهای شخصی باشد. اینکه عنوان بعدی او، انحصاری اپیک گیمز باشد یا یک دسترسی زودهنگام در استیدیای گوگل، هنوز معلوم نیست، ولی کوانتیک دریم از حالا به بعد می‌تواند با همه کار کند.

منبع: Gamerant

The post قدم بعدی کوانتیک دریم: تهیه کنندگی و انتشار بازی‌های دیگران appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala