به تازگی معلوم شد که شرکت THQ Nordic استودیو‌ی «گان‌فایر گیمز» (GunFire Games) را با مبلغ نامشخصی خریده است، بعد از خریده شدن این استودیو توسط شرکت THQ Nordic همچنان هر ۶۳ عضو آن در دفتر این استودیو در شهر آستین مشغول به کار هستند و همچنین «دیوید آدامز» (David Adams) مانند گذشته مدیرعامل این استودیو باقی می‌ماند.

بر اساس قرارداد بسته شده، تمامی حق و حقوق بازی‌های استودیو «گان‌فایر گیمز» از این به بعد برای شرکت THQ Nordic است، حتی بازی‌‌هایی که در حال ساخت بوده‌اند و به زودی منتشر می‌شوند، به طور مثال بازی Remnant: From The Ashes که جزء این دسته به شمار می‌رود و در هفته‌ی بعد منتشر خواهد شد. بر طبق گزارش‌های شرکت THQ Nordic میزان سرمایه‌گذاری آن‌ها بر روی استودیو‌ی «گان‌فایر گیمز» بعد از ۴ سال به آن‌ها باز خواهد گشت.

«لارس وینگفورس» (Lars Wingefors)، مدیرعامل شرکت THQ Nordic، درباره‌ی خریدن استودیو‌ی «گان‌فایر گیمز» می‌گوید: «خریدن این استودیو جا پای شرکت ما را در کشور آمریکا تقویت کرد و همچنین آدم‌های بسیار با تجربه و با استعدادی را که قبلا در سری بازی‌های Darksiders با آن‌ها سابقه همکاری داشتیم، به تیم ما اضافه کرد. از همان روز اول ما همکاری بسیار خوبی را با این استودیو داشتیم و انتظار داریم که در کنار هم پرو‌ژه‌های آینده را به خوبی پیش ببریم. ما ورود اعضای استودیوی گان‌فایر گیمز را به خانواده‌ی THQ Nordic تبریک می‌گوییم.»

بازی Darksiders 3 ساخته‌ی استودیوی «گان‌فایر گیمز» در تاریخ ۶ آذر سال گذشته عرضه شد و توانست موفقیت نسبی‌ای به دست آورد، همچنین این استودیو در ساخت سایر بازی‌های دارک‌سایدز نیز دستی داشته است، به نظر می‌رسد مشارکت این استودیو با شرکت THQ Nordic با توجه به سابقه‌ی همکاری‌ای که دارند، می‌تواند بسیار مفید باشد.

