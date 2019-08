این هفته دوری دیگر از بازی‌های رایگان فروشگاه Epic Games مشخص شدند؛ و خب با عناوینی خوب روبرو هستیم.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GameSpot، بازیکنان می‌توانند هم‌اکنون عنوان Mutant Year Zero: Road to Eden را به صورت رایگان دریافت کنند. اما این تنها بازی رایگان نیست و علاوه بر این عنوان استراتژی، بازی Hyper Light Drifter نیز برای کاربران فروشگاه Epic در دسترس است.

تنها کاری که باید برای دریافت این بازی‌ها انجام دهید،‌ ساخت یک حساب کاربری در فروشگاه Epic Games و دریافت بازی‌ها است. شایان ذکر است اگر در مهلت اعلام‌شده این 2 بازی را به مجموعه خود اضافه کنید، برای همیشه به آن‌ها دسترسی خواهید داشت.

جهت آشنایی بیشتر با این 2 بازی نیز می‌توانید نقد‌های پردیس‌گیم در رابطه با آن‌ها را مطالعه نمایید.





Mutant Year Zero: Road to Eden

یک خوک خشن، یک اردک مزه پران و دنیایی پسا آخرالزمانی با موجودات جهش یافته و زمینی که دیگر امن نیست بستر مناسبی برای فراهم کردن یک تجربه جذاب هستند. Mutant Year Zero : Road to Eden با الهام گرفتن از مبارزات سری X-COM و اضافه کردن عناصر تاکتیکال و مخفی‌ کاری به آن تلاش می‌کند که تجربه یک Tabletop RPG با همین نام(Mutant Year Zero) را به مدیوم بازی‌های ویدیویی بیاورد. تلاشی که به لطف همان بستر مناسب تا حدودی موفق نیز بوده‌ است.





Hyper Light Drifter

استودیوی Heart Machine (سازنده ی HLD) تلاشی برای تغییر استیل و گرافیک بازی نکرده. گیم پلی، یک نسخه ی 2016 است از آنچه از یک بازی اکشن-ماجرایی ایزومتریک اننتظار داریم. در نهایت HLD چیزی را تغییر نداده، بلکه به آنچه که کار می کرده، وفادار مانده و آن ها را مدرنیزه کرده است. برای همین، با یکی از بهترین بازی های امسال روبرو هستیم که تجربه اش چه برای آن هایی که می‌خواهند خاطرات گذشته را زنده کنند و چه کسانی که به دنبال اثری جالب و اعتیادآور هستند، ضروری است.

هر 2 بازی تا تاریخ 22 آگوست (31 مرداد) به صورت رایگان در دسترس هستند. در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame