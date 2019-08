باوجودیکه هنوز به پایان نسل جاری نرسیده‌ایم، همه کنجکاوانه گوش به زنگ نسل بعدی کنسول‌های بازی هستند. نسلی که به نظر می‌رسد از لحاظ قدرت سخت افزاری جهش خیره کننده‌ای نسبت به نسل قبل داشته باشد.

«فیل اسپنسر» (Phil Spencer) – رئیس ایکس‌باکس – طی مصاحبه‌ای که اخیرا با نشریه «گیم‌اسپات» (GameSpot) داشته، از تمرکز نسل بعدی کنسول‌های ایکس‌باکس روی نرخ فریم گفته است:

«من فکر می‌کنم حوزه‌ای که برای نسل بعد واقعا می‌خواهیم بر آن تمرکز کنیم، نرخ فریم، و میزان روان بودن اجرای بازی‌ها باشد.

«ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که فرآیند لود شدن بازی‌ها سریع باشد، اینکه بازی‌ها در حداکثر نرخ فریم ممکن اجرا گردد. همچنین، ما شرکت سازنده ویندوز هستیم، بنابراین، کاری را که روی کامپیوترهای شخصی در حال انجام است، و آنچه توسعه دهندگان را به خود مشغول کرده، می‌بینیم. مردم عاشق اجرای بازی‌ها روی ۶۰ فریم در ثانیه هستند، بنابراین، اجرای بازی‌ها در رزولوشن ۴K و با نرخ فریم ۶۰ فریم در ثانیه، هدف اصلی طراحی‌های ما خواهد بود.»

اسپنسر اضافه کرد:

«جالب است که این نسل بیشتر روی مسئله ۴K تمرکز داشت، اینکه چطور هم فیلم‌ها را از طریق دیسک‌های بلو-ری با رزولوشن ۴K منتشر کنیم، و هم اینکه بازی‌ها را روی ۴K استریم نماییم؛ و با وجود کنسول ایکس‌باکس وان ایکس – که بازی‌ها را با رزولوشن ۴K اجرا می‌کرد – می‌توانیم امیدوار باشیم که بهبود قابل توجهی در این حوزه پدیدار خواهد شد.

«با این وجود، احتمالا تمرکز ما در نسل آتی بیشتر روی روان بودن اجرای بازی‌ها خواهد بود. اینکه [بازی‌ها] با چه سرعتی لود خواهند شد؟ آیا من این را احساس می‌کنم که سرعت فرآیند لود در هنگام ورود به بازی، یا در حین اجرای آن، در حداکثر ممکن است؟ این چه احساسی در من خواهد برانگیخت؟ آیا این بازی خاص در ظاهر و باطن این حس را در من ایجاد می‌کند که با بازی‌های دیگر تفاوت دارد؟ این هدف ماست.»

سابق بر این هم، فیل اسپنسر، بر روی تمرکز بیشتر ایکس‌باکس و مایکروسافت بر تجارب تکنفره روایی در آینده تاکید کرده بود؛ چیزی که خبر از یک رقیب بالقوه برای سونی می‌دهد. او در پاسخ به پرسش یکی از طرفداران در باب کمبود تجارب تکنفره روی ایکس‌باکس، از برنامه‌های در دست اجرا خبر داد و توییت کرد: «بله، من [بازی‌های تکنفره بیشتر] را تایید می‌کنم.»

کنسول بعدی ایکس‌باکس – که فعلا «اسکارلت» (Scarlett) نامیده می‌شود – قرار است که نزدیک تعطیلات سال ۲۰۲۰ عرضه گردد.

