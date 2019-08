سرورهای World of Warcraft Classic مملو از جمعیت شده است

تعداد بازی‌بازانی که برای به‌روزرسان World of Warcraft Classic ثبت‌نام نموده‌اند بیش از حد زیاد است و در حال حاضر سرورهای آن اشغال و مملو از جمعیت شده است. زمانی که شرکت بلیزارد (Blizzard) به‌روزرسان World of Warcraft Classic را معرفی نمود، سوالی برای طرفداران تحت این عنوان که تا چه تعداد بازی‌باز به تجربه‌ی […]

تعداد بازی‌بازانی که برای به‌روزرسان World of Warcraft Classic ثبت‌نام نموده‌اند بیش از حد زیاد است و در حال حاضر سرورهای آن اشغال و مملو از جمعیت شده است.

زمانی که شرکت بلیزارد (Blizzard) به‌روزرسان World of Warcraft Classic را معرفی نمود، سوالی برای طرفداران تحت این عنوان که تا چه تعداد بازی‌باز به تجربه‌ی آن خواهند پرداخت؟ مطرح شد. البته که سرورهای شخصی این بازی همیشه محبوب بوده است ولی بایستی از نظر کلی آن را مورد بررسی قرار می‌دادند. تاکنون که به نظر می‌رسد پاسخ این سول بدون شک مثبت است و این به‌روزرسان جمعیت وسیعی را جذب World of Warcraft نموده که ممکن است در زمان انتشار آن، مشکلاتی را ایجاد نماید.

شرکت بلیزارد ثبت‌نام برای این به‌روزرسان را به تازگی آغاز نموده است و تیم توسعه‌دهنده پیش‌بینی می‌کند که بیش از ۱۰۰۰۰ بازی‌باز برای ورود به این سرورها مازاد است و بایستی آن‌ها این کاستی را برای سرورهای این به‌روزرسان جبران نمایند. اگر آن‌ها این کاستی را برطرف نکنند، بازی‌بازان بایستی مدت زیادی را برای پیدا کردن رقابت صبر نمایند. اگرچه که این تعداد بازی‌باز جای خوشحالی دارد و دوران اوج این بازی در سال ۲۰۰۴ میلادی را تداعی می‌نماید، ولی این مشکلات موردی نیست که شرکت بلیزارد آرزوی آن را داشت.

البته که تعداد زیاد کاربران یک بازی به معنی موفقیت آن نیست و بسیاری از طرفداران امیدوار هستند که این به‌روزرسان بتواند خاطرات و روزهای خوش گذشته‌ی آن‌ها را مجددا احیا نماید. در حال حاضر بسیار دشوار است که موفقیت و خاطره‌انگیز بودن آن را پیش‌بینی نماییم ولی این تعداد بازی‌باز بسیار شگفت‌انگیز و امیدوارکننده است.

بازی World of Warcraft در حال حاضر برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی و به صورت انحصاری در دسترس قرار دارد و به‌روزرسان World of Warcraft Classic در تاریخ سه‌شنبه، ۵ شهریورماه ۱۳۹۸ (۲۷ اگوست ۲۰۱۹ میلادی) عرضه خواهد شد. خبرخوش! به زودی مصاحبه با توسعه‌دهندگان به‌روزرسان World of Warcraft Classic در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

منبع متن: gamefa