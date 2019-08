بر اساس شایعه‌ای جدید، نسخه‌ی نینتندو سوییچ بازی Ori and the Blind Forest در ماه سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی منتشر خواهد شد. در اوایل سال جاری میلادی، شایعاتی مبنی بر عرضه‌ی بازی Ori and the Blind Forest، ساخته‌ی استودیوی مون (Moon Studios) منتشر شد. شخصی به نام سابی (Sabi)، در توییتر خود ادعا کرده است که […]

بر اساس شایعه‌ای جدید، نسخه‌ی نینتندو سوییچ بازی Ori and the Blind Forest در ماه سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی منتشر خواهد شد.

در اوایل سال جاری میلادی، شایعاتی مبنی بر عرضه‌ی بازی Ori and the Blind Forest، ساخته‌ی استودیوی مون (Moon Studios) منتشر شد. شخصی به نام سابی (Sabi)، در توییتر خود ادعا کرده است که این بازی در ماه آینده‌ی میلادی برروی کنسول نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد. همچنین گفته می‌شود در کنار این عنوان، مجموعه‌ی Hotline Miami نیز برای این کنسول منتشر خواهد شد.

متن توییت سابی:

منبع VR Plant می‌گوید بازی Ori در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی برای نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد. همچنین قرار است بازی‌های Hotline Miami Collection و Superhot shadow drop برای این کنسول عرضه شوند. (Sabi (@New_WabiSabi

سابی در گذشته نیز شایعات دیگری را درست پیش‌بینی کرده بود. وی پیش از این در ماه فوریه سال جاری، اطلاعاتی از بازی Roller Champions منتشر کرده بود که در نهایت این عنوان به طور رسمی در رویداد E3 2019، توسط شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft) معرفی گردید.

بازی Ori and the Blind Forest در حال حاضر برای کنسول اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است. شما می‌توانید نقد و بررسی بازی را از طریق وب‌سایت گیمفا و با عنوان «جنگل زیبایی‌ها | نقد و بررسی Ori and the Blind Forest» مطالعه بفرمایید.

همچنین دنباله‌ی این بازی، یعنی Ori and Will of the Wisps، قرار است در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ (۱۱ فوریه ۲۰۲۰ میلادی) برای کنسول اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر شود.

منبع متن: gamefa