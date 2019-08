هرچه به زمان برگزاری Gamescom 2019 نزدیک‌تر می‌شویم، بازار شایعات داغ و داغ‌ار می‌شود. حال جدیدترین شایعات به این موضوع اشاره دارند که بازی انحصاری جدید کنسول پلی‌استیشن ۴ با نام Erica در رویداد Gamescom 2019 حضور خواهد داشت و احتمالا شاهد نمایش جدیدی از این عنوان باشیم. اگر به خاطر داشته باشید، اندکی قبل […]

هرچه به زمان برگزاری Gamescom 2019 نزدیک‌تر می‌شویم، بازار شایعات داغ و داغ‌ار می‌شود. حال جدیدترین شایعات به این موضوع اشاره دارند که بازی انحصاری جدید کنسول پلی‌استیشن ۴ با نام Erica در رویداد Gamescom 2019 حضور خواهد داشت و احتمالا شاهد نمایش جدیدی از این عنوان باشیم.

اگر به خاطر داشته باشید، اندکی قبل از رویداد E3 2019، یکی از کاربران فضای مجازی با نام Sabi با انتشار لیستی در توییتر خود نام بازی‌هایی که در رویداد e3 2019 حاضر خواهد بود را فاش کرد و البته مشاهده کردیم که لیست فاش شده کاملا درست از آب در آمد و تمام بازی‌های نام برده در لیست در رویداد E3 2019 حضور داشتند.

حال همان طور که متحضر هستید، امشب رویداد Gamescom 2019 با برگزاری مراسم افتتاحیه رسما آغاز می شودو بار دیگر کاربر مورد نظر در توییتر خود فهرست بازی‌هایی که در رویداد Gamescom 2019 حضور خواهند داشت را فاش کرده است. در میان عناوین فاش شده نام بازی انحصاری کنسول پلی‌استیشن ۴ یعنی Erica نیز به چشم می‌خورد. به گفته‌ی فرد مورد نظر، طی رویداد Gamescom 2019 اطلاعات و جزئیاتی جدید از این بازی منتشر می‌شود.

با توجه به اینکه چندی پیش درجه‌بندی سنی یا حتی به تازگی فهرست تروفی‌های بازی Erica نیز فاش شده و از آن‌جایی که پس از معرفی بازی در PGW 2017 جزئیات زیادی از این عنوان در دستسر قرار نگرفته است، بنابراین رویداد Gamescom 2019 زمان مناسبی خواهد بود تا سازندگان جزئیات بیشتری از این بازی به اشتراک بگذارند.

در نهایت فهرست بازی‌هایی به گفته‌ی کاربر مورد نظر در رویداد Gamescom 2019 به شرح زیر است:

Ancestors

Anno 1800

Attack on titan 2

baby hands VR

Control

Cyberpunk 2077

Darksiders: Genesis

Destroy All Humans

Disintegration

Doom Eternal

Elder Scrolls Online

Erica (FINALLY)

Farming Simulator 2019

Borderlands 3

Gears 5

GRID

Injection pie23 No Name No Number

Iron Harvest

Journey to the Savage Planet

Just Dance 2020

Kine

LotR Card Game

Madden NFL 2020

Metro Exodus

Moving Out

Mortal Kombat 11

One Punch Man

Orcs Must Die 3

Pig Eat Ball

Port Royale 4

Predator: Hunting Grounds

Remnant: From the Ashes

Remothered: Broken Porcelain

Sakura Wars

Shenmue 3

Skyforge

Snowrunner

Spacebase Startopia

Streets of Rage 4

The Dark Pictures Anthology Man of Medan

Tokyo Chronos

Tokyo Ghoul: Re Call to Exist

Trails of Cold Steel 3

Wasteland 3

Watchdogs Legion

Windjammer

نظر شما در رابطه با لیست منتشر شده چیست؟ نظرات خود در این رابطه را حتما با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: gamefa