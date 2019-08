اساطیر جنون، تشنگان خون | برترین شخصیت ها در تاریخ فرنچایز Mortal Kombat (بخش اول)

سری عناوین Mortal Kombat جزو یکی دو فرنچایز برتر مبارزه ای در تاریخ بازی ها محسوب می شود و بدون شک وقتی از یک سری فایتینگ با لقب “یکی از برترین های تاریخ” صحبت می کنیم، یعنی واضح است که داریم از فرنچایزی می گوییم که پر است از شخصیت ها و مبارزان بی نظیر، […]

سری عناوین Mortal Kombat جزو یکی دو فرنچایز برتر مبارزه ای در تاریخ بازی ها محسوب می شود و بدون شک وقتی از یک سری فایتینگ با لقب “یکی از برترین های تاریخ” صحبت می کنیم، یعنی واضح است که داریم از فرنچایزی می گوییم که پر است از شخصیت ها و مبارزان بی نظیر، زیرا مهم ترین نکته در یک بازی مبارزه ای شاهکار، تنوع و کیفیت شخصیت ها و لیست مبارزان آن است. Mortal Kombat در این زمینه برترین فرنچایز مبارزه ای تاریخ است و تا امروز ۷۳ شخصیت قابل بازی را در این سری شاهد بوده ایم که واقعا فقط تعداد کمی از آنها شخصیت های ضعیف و غیر جذابی بوده اند و در مقابل تا دلتان بخواهد شخصیت های بی نظیر و معرکه از همه نظر را در این فرنچایز مشاهده کرده و می کنیم. اتفاقا هم به واسطه حضور کلی شخصیت عالی و جذاب در تاریخ این سری و سلیقه های متفاوتی که بازیبازان دارند، بازی های مختلف Mortal Kombat همیشه جنجال هایی از نظر شخصیت ها داشته اند و هر بار عده ای ناراضی بوده اند و اعتقاد داشته اند که فلان شخصیت ها باید حتما باشند و یا فلان شخصیت های جدید مناسب نیستند، ولی خب این سری همیشه راه خود را رفته است و گاهی برخی بازی هایش تقریبا کل شخصیت های محبوب و قدیمی سری را داشته اند و گاهی هم تعداد آن ها کمتر بوده است و برخی شخصیت های قدیمی و محبوب جا مانده اند. در واقع لیست مبارزان این سری تا امروز تا دلتان بخواهد تغییر کرده است، اما وقتی نهایتا تمام این بازی ها را کنار هم بگذاریم، مجموعا ۷۳ شخصیت قابل بازی که تا امروز به این سری پای گذاشته اند را مشاهده می کنیم که قاعدتا برخی از آنها جزو برترین و قدرتمندترین و محبوب ترین ها هستند و برخی هم جزو ضعیف ترین ها از جنبه های مختلف. موضوع مطلب امروز ما در مورد نوع اول این شخصیت هاست، بعنی برترین ها و محبوب ترین ها. شخصیت هایی که با آنها کلی خاطره داریم و همیشه انتخاب های اصلی ما در طول این سری بوده اند. شخصیت هایی که واقعا مانند آن ها را ندیده ایم و از همه نظر بازیبازان را شگفت زده می کنند، چه از لحاظ ظاهری و چه از نظر داستان و پیشینه و یا نوع مبارزات و قدرت و فاتالیتی های مختلف. طرف صحبت ما در مقاله امروز همین شخصیت های”برتر” از جنبه های مختلف هستند. یعنی نه فقط از نظر یک خصوصیت ثابت، بلکه از لحاظ کلیت شخصیت ها و جذابیت و محبوبیتی که در مجموع دارند.

در حقیقت در این مطلب دو قسمتی قصد داریم تا به ۲۲ عدد از برترین شخصیت ها در تاریخ فرنچایز Mortal Kombat اشاره کنیم و آن ها را همراه شما برشماریم. شخصیت هایی که هر کدام برای ما خاطرات زیادی را رقم زده اند و بسیار محبوب و جذاب هستند. به مانند همیشه و در مقالات ۱۰ برتر و ۲۰ برتر و … قبل از شروع این مطلب باید نکاتی را ذکر کنم که از شما عزیزان خواهشمندم آن ها را مطالعه نمایید تا شک و شبهه ای برای شما دوستان پیش نیاید. در ابتدا باید عرض کنم که سلیقه ها در مورد شخصیت های مختلف این سری بسیار متفاوتند و با وجود ۷۳ شخصیت گوناگون، قطعا لیست هر کسی با دیگری فرق خواهد کرد. قطعا جدا از این لیست که بنده تهیه کرده ام تعداد بسیار زیادی گزینه های دیگر وجود داشته اند که می توانستند در این مطلب حاضر باشند اما به هر حال تعداد محدودیت دارد و نویسنده، انتخاب هایی را که از نظر خود برتر بوده اند در لیست جای داده است. پس دقت کنید که این مقاله، “برترین شخصیت ها در تاریخ فرنچایز Mortal Kombat ” به انتخاب بنده است، زیرا که اساس چنین مقالاتی این گونه است و سلیقه شخصی نیز بسیار اهمیت دارد. رتبه بندی و ترتیبی که در این لیست برای بازی های مختلف لحاظ شده است کاملا نظر شخصی نویسنده است و هیچ معیار و میزانی برای درست یا غلط بودن آن وجود ندارد زیرا پای سلیقه مطرح است البته سلیقه منطقی، نه این که مثلا کسی یک شخصیت بسیار ضعیف را بیاورد و در صدر لیست برترین ها قرار دهد و بگوید این سلیقه من است زیرا که این توهین به شعور مخاطب است اما به هر حال سلیقه شخصی نیز در چنین مقالاتی بسیار اهمیت دارد. قطعا در رده بندی این شخصیت ها سلائق و علائق با هم متفاوت است و بر اساس تجربه و خاطراتی که هر شخص دارد جایگاه ها را تعیین می کند و قاعدتا هر شخصی از هر شخصیتی که بیشتر از آن خاطره داشته باشد و به آن علاقمند باشد، آن را بالاتر قرار خواهد داد. البته ما در این مطلب سعی کرده ایم تا شخصیت هایی را قرار دهیم که یک وفاق جمعی بین بسیاری از بازیبازان دنیا در مورد جذابیت و محبوبیت آن ها برقرار است و بدون شک افراد حاضر در این لیست در خیلی از ویدئوها و مطالب مربوط به برترین شخصیت ها در تاریخ فرنچایز Mortal Kombat ، با مطلب ما مشترک هستند. در نظر داشته باشید که شخصیتی که مثلا من در رتبه ششم قرار داده ام دلیلی بر این نیست که وی حتما و به صورت وحی منزل، ششمین شخصیت برتر تاریخ این سری است، بلکه برای من این گونه است و شاید برای شما اول یا دهم باشد و یا شاید اصلا در لیست شما حضور نداشته باشد. نکته بعدی این که تمامی گزینه های این لیست بر اساس داشته ها و اطلاعات نویسنده گرد آوری شده اند و در این مطلب قرار گرفته اند. شاید شما عقیده داشته باشید که مثلا فرد دیگری می توند به جای فلان شماره از این لیست قرار بگیرد و یا جایگاه آن فرق کند. در اینجا نیز معیار و میزان ثابتی نداریم و عقل و منطق در کنار احساس و خاطرات است که در ذهن هر شخص با هم ترکیب می شوند و اسم هایی مختلف را به عنوان خروجی بیرون می دهند. پس بهتر است تا این مطلب را به عنوان یک مقاله سرگرم کننده که به همراه آن برخی خاطراتتان را مرور خواهید کرد، نگاه کنید. با بیان این نکات اگر تا کنون به خواندن مقاله ادامه داده اید از شما دعوت می کنم تا در ادامه قسمت نخست مطلب “برترین شخصیت ها در تاریخ فرنچایز Mortal Kombat ” با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۲۲ -Nightwolf



ریشه: (Earthrealm (USA

نژاد: انسان

نخستین بازی حضور یافته: Mortal Kombat 3

تعداد حضور در نسخه های سری: ۱۱ (با احتساب حضور در دی ال سی ها و حضور به عنوان NPC)

جدیدترین بازی حضور یافته: (Mortal Kombat 11 (DLC

بهترین نکته ای که می توان صحبت در مورد Nightwolf را با ظان آغاز کرد، این است که او در اصل در رقابت Create-A-Character که کمپانیMidway بعد از بازی مورتال کامبت ۲ برگزار کرد، خلق شد و به عنوان یکی از ۳ برنده نهایی به این سری راه یافت در نسخه سوم معرفی شد. ۲ برنده دیگر چه کسانی بودند؟ Stryker و Kabal. برویم سراغ معرفی نایت ولف. نام اصلی او Grey Cloud است ولی هیچ کس وی را با این نمی شناسد و همه از او با نام و لقب گرگ شب یا Nightwolf یاد می کنند. جالب است بدانید که Nightwolf به عنوان یکی از برترین و قدرتمندترین شخصیت های سرخپوست یا Native American در دنیای بازی ها به حساب می آید. به مانند اسمش او علاقه زیادی به گرگ ها دارد و می تواند حتی با آنها ارتباط برقرار کند. حتی در فیلم لایو اکشن Mortal Kombat Annihilation او می توانست شکل یک گرگ را هم به خود بگیرد. شخصیت Nightwolf نخستین بار در بازی Mortal Kombat 3 در سال ۱۹۹۵ بود که پای به این سری گذاشت و به بازیبازان معرفی شد. این شخصیت تا به امروز در ۱۱ نسخه از سری Mortal Kombat (با احتساب حضور دی ال سی در نسخه یازدهم و حضور به صورت NPC در Mortal Kombat X) حاضر بوده است که جدید ترین حضور وی در عنوان Mortal Kombat ۱۱ در سال ۲۰۱۹ به صورت عرضه در قالب دی ال سی بوده است که این بازی در نسل هشتم برای پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و رایانه های شخصی منتشر گردید. در ابتدا قبیله نایت ولف به عنوان Lakota-Sioux نام برده شد ولی اکنون در مورتال کامبت ۱۱ این موضوع تغییر کرد و وی عضو یک فرقه خیالی به نام Matoka است.

او به عنوان یکی از شخصیت های اصلی سری در اکثر مدیاهای جانبی سری مورتال کامبت نیز مانند فیلم لایو اکشن Mortal Kombat Annihilation و سری انیمیشن Mortal Kombat: Defenders of the Realm حضور داشته است. از فاتالیتی های او که در نسخه های مختلف این سری (با احتساب نسخه جدید سری) دیده ایم می توان به Energy Channel ،Lightning Axe ،Axe, Meet Head ،Tomahawk Decapitation ،Little Off The Top ،War Ritual و Komo-tose اشاره کرد. Nightwolf از نژاد انسان است و ریشه او به دنیای Earthrealm (زمین) باز می گردد. وی یک مبارز Matoka است و با این که به عنوان یک historian و یک shaman معرفی می شود ولی در گذشته زندگی نمی کند. او یک مبارزه شریف و با احترام است که خودش را وقف نبرد برای خوبی کرده است. او با Raiden از طریق برخی بینش ها و ویژن های خاص در ارتباط است و می تواند از هر دو نوع انرژی درونی و بیرونی روحی، برای قدرتمندتر کردن خود استفاده نماید. وی به حدی به انرژی های روحی و بالانس نیروهای طبیعت مسلط است که می تواند در مبارزات تیر و کمان یا تبر tomahawk را از انرژی بسازد. او می تواند تبرش را با یک شعله سبز قدرتمندتر کند و یا حتی برای فاتالیتی ها و تمام کننده ها، انرژی lightning را به تبر انتقال دهد. در نسخه مورتال کامبت سال ۲۰۱۱ خنجرهای ساخته شده از انرژی روحی نیز به سلاح های وی به صورت پرتابی و استفاده در کمبوها اضافه شدند.

در بازی جدید مورتال کامبت ۱۱ وی قدرتمندتر هم شده است و اکنون او می تواند روح ۳ حیوان را نیز احضار نماید که شامل Komo (یک خرس)، Hana (یک عقاب) و Kiba (یک گرگ که ارجاعی به سری انیمیشن Defenders of the Realm نیز هست و در این سری انیمیشن همراه نایت ولف است) می باشند. او حتی می تواند روح یک شخص را در طول زمان از گناهانش تطهیر و روح وی را پاکسازی نماید. از جملات مشهور او می توان به “Ancestors, give me strength” اشاره کرد که در بازی مورتال کامبت سال ۲۰۱۱ این جمله را به عنوان Battle Cry (یا Battle Intro) یا جمله قبل از شروع نبرد از وی شنیدیم. در یک نظر سنجی از طرفداران که در سال ۲۰۱۳ انجام شد، وی به عنوان بیست و هشتمین شخصیت محبوب سری از سوی طرفداران بین ۷۳ شخصیت قابل بازی فرنچایز انتخاب شد. اما از سوی منتقدین و رسانه ها به طور عجیبی نایت ولف هرگز یک شخصیت محبوب نبوده است و انگار همه یک دشمنی خاصی با او دارند! بدون شک شخصیت Nightwolf یکی از مبارزان جذاب سری Mortal Kombat است و در لیست امروز ما از “برترین شخصیت ها در تاریخ فرنچایز Mortal Kombat” با شایستگی جایگاه بیست و دوم را به خود اختصاص داده است. در پایان هم بگذارید تا یک نکته باحال دیگر در مورد این شخصیت برایتان بگویم. Nightwolf یک ارتباط عجیبی با شخصیت Sindel دارد و دقیقا و کاملا با هم به طور یکسان در نسخه های این سری حضور داشته اند، حتی در پورت های کنسول های دستی. هر دو در مورتال کامبت ۳ معرفی شدند و در نسخه های ارتقا یافته این بازی و سپس در Deception, Armageddon و MK 2011 با هم برگشتند. هر دو در مورتال کامبت ایکس به عنوان NPC حضور داشتند و هر دو در مورتال کامبت ۱۱ با دی ال سی اضافه شدند.

۲۱ – Cassie Cage



ریشه: Earthrealm

نژاد: انسان

نخستین بازی حضور یافته: Mortal Kombat X

تعداد حضور در نسخه های سری: ۴ (با احتساب سری کمیک و بازی موبایل)

جدیدترین بازی حضور یافته: Mortal Kombat 11

اصلا و ابدا یه وقت خدایی نکرده فکر نکنید که در این لیست مثل برخی از کشورها که با رابطه و پارتی بازی فرزندان مسئولین مدام انتخاب می شوند ما هم Cassie Cage را چون پدرش جانی کیج است انتخاب کرده ایم ها!! گفته باشم!! از شوخی که بگذریم انصافا او لیاقتش را دارد و نماد یک جوان امروزی و اهل شبکه های اجتماعی و اینترنت و.. در سری مورتال کامبت است که واقعا به چنین شخصیتی نیاز داشت و چه کسی بهتر از حاصل ازدواج جانی کیج و سونیا بلید! پدر که جانی کیج باشد و مادر سونیا بلید، بچه می شود Cassie Cage! وی حتی بین منتقدین و طرفداران هم بازخوردهای خیلی خوبی را دریافت کرده و با این که مدت کمی است که در این سری حضور یافته است ولی چند بار در لیست برترین ها حتی در رتبه های عالی نامش را دیده ایم. شخصیت Cassie Cage نخستین بار در بازی Mortal Kombat X در سال ۲۰۱۵ بود که پای به این سری گذاشت و به بازیبازان معرفی شد. البته با این که Cassie Cage جزو پروتاگونیست های اصلی در Mortal Kombat X بود ولی تنها در چپتر پایانی بازی قابل بازی بود. این شخصیت تا به امروز در۴ نسخه از سری Mortal Kombat (با احتساب سری کمیک و بازی موبایل) حاضر بوده است که جدید ترین حضور وی در عنوان Mortal Kombat ۱۱ در سال ۲۰۱۹ بوده است که این بازی در نسل هشتم برای پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و رایانه های شخصی منتشر گردید و Cassie Cage به عنوان یکی از شخصیت های اولیه حاضر در بازی در زمان لانچ، در این عنوان حضور داشت. Cassie Cage از نژاد انسان است و ریشه او به دنیای Earthrealm (زمین) باز می گردد.

اولین حضور Cassie Cage در این سری به عنوان یکی از اعضای گروه نیروهای ویژه بود. همان طور که اشاره شد وی دختر جانی کیج و همسرش سونیا بلید دو تن از محافظین اصلی زمین می‌باشد و دوستی نزدیکی با جکی بریگز دختر جکس دارد. او که اکنون نیز جزو نیروهای ویژه ارتش امریکا و یک گروهبان است، تیم خودش را دارد و نسل جدیدی از مبارزان را در نبرد برای محافظت از زمین رهبری می کند و سعی می کند که میراث خانواده و والدینش را حفظ کند. از جملات مشهور او می توان به “You got Caged” اشاره کرد که خطاب به Shinnok در مورتال کامبت ایکس می گوید. حرکات Cassie کیج تلفیقی از حرکات پدر و مادرش است و اخلاقیات این کاراکتر نیز شباهت بسیاری به سونیا و جانی دارد. Cassie به اندازه مادرش با اراده و به اندازه پدرش نیز باهوش است که همین خصلت‌ها او را در نیروهای ویژه محبوب کرده‌ است. Cassie در گروه نیروهای ویژه رهبری یک گروه متشکل از جکی بریگز، تاکیدا تاکاهاشی و کونگ جین را بر عهده داشت. بگذارید تا برخی نکات جالب را در مورد این شخصیت برای شما بازگو کنم. هنگام معرفی Cassie Cage که او در حال گوش دادن موزیک است و سپس هدفون را از گوشش بر می دارد، تم آرکید موسیقی Ultimate Mortal Kombat 3 قابل شنیدن است.

همچنین Cassie یکی از خفن ترین فینیشینگ ها که “گرفتن سلفی با صورت منفک شده جنازه قربانی اش و قرار دادن آن در صفحات اجتماعی اش” بود را در این فرنچایز رو کرد که خود این فینیشینگ کلی حرف و نکته دارد که اکنون برایتان می گویم. مشابه تمام کننده Leg Beatdown شخصیت Quan Chi، فاتالیتی سلفی Cassie Cage هم می تواند تا مدت زیادی بعد از اعلام شدن برنده نبرد همچنان باقی بماند و اگر بازیباز دکمه ای را نزد همچنان کامنت ها گذاشته می شوند! همچنین در این فاتالیتی وی سلفی اش را در شبکه ای اجتماعی به نام Friendship می گذارد که ارجاعی واضح به حرکات تمام کننده Friendship در این سری است و البته طعنه ای هم به شبکه های اجتماعی این روزها مثل فیسبوک و اینستاگرام است. در این تمام کننده، در شبکه اجتماعی که در تصویر می بینیم، در سومین داستان ترند شده نوشته است “KILLING SPREE – Masked Killer Stalks Campgrounds” که اشاره به حضور Jason Voorhees به عنوان شخصیتی در قالب دی ال سی دارد. یک نکته خیلی جالب دیگر در مورد این تمام کننده آن است که از آنجایی که افرادی که بعد از این فینیشینگ کامنت می گذارند مدام به صورت رندوم تغییر می کنند، گاهی پیش می آید که شخصیت بدبختی که خودش قربانی سلفی بوده و جنازه اش حاضر است، خودش هم پیام برای مرگ خودش پیام می گذارد! بدون شک هر گاه که صحبت از برترین شخصیت های Mortal Kombat مطرح شود، می توانیم Cassie Cage را نیز در زمره بهترین ها قلمداد کنیم. وی در لیست امروز ما از “برترین شخصیت ها در تاریخ فرنچایز Mortal Kombat” جایگاه بیست و یکم را کسب نموده است.

۲۰ – Mileena

ریشه: Shang Tsung’s Flesh Pits / Outworld

نژاد: آزمایش ژنتیکی (نیمه Tarkatan و نیمه Edenian)

نخستین بازی حضور یافته: Mortal Kombat II

تعداد حضور در نسخه های سری: ۱۴ (با احتساب سری کمیک و بازی موبایل)

جدیدترین بازی حضور یافته: (Mortal Kombat X (mobile game

Mileena به نوعی یک ترکیب مخوف از “دیو و دلبر” است! او در واقع یک کلون از کیتانا است که توسط شنگ سونگ با استفاده از خون Tarkatan و فیزیولوژی Edenian برای شائوکان خلق شد و در واقع نیمی Tarkatan و نیمی Edenian است. او بسیار پلید و شیطانی است (البته خب بیچاره چاره ای هم نداشته است و اینطور خلق شده) و به کیتانا حسادت می کند و اعتقاد دارد این حق اوست که به عنوان پرنسس بر Edenia حکومت کند. در واقع بزرگترین آرزوی او این است که “خواهرش” یعنی کیتانا را کشته و وجود او را برای خود بگیرد. او بسیار فرصت طلب است و در طول این سری از هیچ موقعیتی برای دستیابی بیشتر به قدرت نمی گذرد و هر کاری که لازم باشد به آسانی انجام داده و هیچ کس هیچ اهمیتی برایش ندارد. Mileena نخستین بار در بازی Mortal Kombat II در سال ۱۹۹۳ بود که پای به این سری گذاشت و به بازیبازان معرفی شد. همان طور که اشاره شد شخصیت Mileena پدید آمده از آزمایش های ژنتیکی پلیدانه شنگ سونگ است و ریشه او به دنیای Outworld (دنیای بیرونی) باز می گردد. در طول این سری هر چقدر که به جلوتر آمده ایم Mileena از نظر قدرت و هنرهای رزمی مرگبارتر شده است ولی همان قدر هم از نظر روانی و ذهنی ناپایدارتر. اد بون خالق این سری در مصاحبه ای اذعان داشت که Kitana و Mileena در واقع مثال های مونث دو شخصیت Scorpion و Sub-Zero هستند.

در نسخه های Arcade, Sega Saturn و DS بازی Ultimate MK3، شخصیت Mileena تنها شخصیت مخفی با قابلیت اجرای تمام فینیشینگ های نرمال دیگر شخصیت ها بود. او در رتبه بندی سایت UGO.com برای ۱۱ شخصیت برتر سری مورتال کامبت در جایگاه پنجم قرار گرفت و در رتبه بندی Screwattack.com از برترین شخصیت های مونث بازی های مبارزه ای، به عنوان چهارمین شخصیت مونث برتر انتخاب شد. جالب است بدانید که این شخصیت از بازی مورتال کامبت ۲ تا مورتال کامبت سال ۲۰۱۱، حتی یک حرکت ویژه جدید هم نداشت! Mileena تا به امروز در۱۴ نسخه از سری Mortal Kombat (با احتساب سری کمیک و بازی موبایل) حاضر بوده است که جدید ترین حضور وی در عنوان (Mortal Kombat X (mobile game بوده است. وی شخصیتی است که در تمامی مینی گیم های مورتال کامبت شامل Chess Kombat, Puzzle Kombat و Motor Kombat تیز حاضر بوده است. Mileena تنها شخصیت باس (و باس مخفی) است که در بخش داستانی Mortal Kombat: Shaolin Monks، هرگز توسط فاتالیتی کشته نشده است، زیرا در باس فایت اصلی خودش، او تنها نینجای مونثی است که فرار می کند در حالی که جید کشته شده و کیتانا بیهوش شده است. در باس فایت مخفی اش هم که او بعد از شکست خوردن از طریق یک پورتال فرار می کند.

Mileena در مبارزات بسیار قدرتمند است و توان خیلی بالایی در نبردها دارد، البته از نظر قدرت او تقریبا مانند کیتانا است زیرا که یک کلون از وی محسوب می شود. او در کارهای آکروباتیک و حملات خیلی سریع مهارت بالایی دارد و در کنار اینها از سرعت بسیار بالایی هم برخوردار است. به همین خاطر هم هست که به عنوان یکی از مرگبارترین مبارزان کل سری شناخته می شود و اگر کسی خیلی با این شخصیت حرفه ای باشد، شکست دادنش کار خیلی سختی است، مخصوصا به خاطر سرعت واکنش و چابکی زیاد. او از یک جفت sai استفاده می کند و می تواند در نبردها تلپورت کند، غلت بزند و با فک و دندان های مخوف Tarkatanی خود، حریف را گاز بگیرد. از فاتالیتی های او که در نسخه های مختلف این سری دیده ایم می توان به Sai-Anara ،Baby Death ،Nail Shooter ،Man Eater ،Sai Stabs ،Boss Fatality و Be Mine اشاره کرد. از جملات مشهور او می توان به “Let us dance!” در بازی مورتال کامبت سال ۲۰۱۱ به عنوان Battle Cry (یا Battle Intro) یا جمله قبل از شروع نبرد اشاره کرد. اگر بخواهیم به یکی از موارد جالبی که شاید ۹۰ درصد در مورد این شخصیت اصلا نمی دانند اشاره کنیم می توان این موضوع را بیان کرد که در چالش شماره ۱۸۴ بازی مورتال کامبت ۱۱، اگر باراکا شکست خورده باشد و شما رپتایل را با Mileena که همکار باراکا است شکست دهید، Mileena در هنگام پیروزی، به یاد همکارش حالت پیروزی باراکا را اجرا می کند! یعنی در این حد این سری ریزه کاری و موارد جذاب دارد. در نهایت باید گفت بدون شک شخصیت Mileena یکی از مبارزان محبوب و قدرتمند سری Mortal Kombat است که در لیست امروز ما از “برترین شخصیت ها در تاریخ فرنچایز Mortal Kombat” در رتبه بیستم قرار گرفته است.

۱۹ – Kabal

ریشه: Earthrealm

نژاد: انسان

نخستین بازی حضور یافته: Mortal Kombat 3

تعداد حضور در نسخه های سری: ۱۲ (با احتساب حضور به عنوان NPC)

جدیدترین بازی حضور یافته: Mortal Kombat 11

می رسیم به یکی از شخصیت های مهم و جذاب سری به نام Kabal. در مورد داستان و پیشینه شخصیت Kabal می خوانیم “Kabal یک قاتل بی‌رحم و سادیسمی بود که از اعضای ارشد سندیکای جنایتکار بلک دراگون در کنار کینو بود و برای این سازمان دست به آدم‌کشی‌ های فراوان زده بود، تا زمانی که امپراتور شائو کان حمله از دنیای خارج به زمین را از سر گرفت. روح Kabal نجات یافته بود، به این معنی که او در حال حاضر یکی از مبارزان منتخب ریدن است که از زمین دفاع می‌کند. به همین خاطر او برای کشتن شائو کان آماده می‌شود با حمله افراد دنیای خارج به شهر نیویورک (زادگاه کابال) او همراه با استرایکر برای دفاع از شهر خود با افراد شائو کان وارد جنگ می‌شود. در جنگ با یکی از افراد شائو کان به نام کینتارو، Kabal به شدت مجروح می‌شود طوری که صورت او به‌طور کامل می‌سوزد و همین‌طور آسیب شدیدی به ریه‌های او می‌رسد بعد از آن او مجبور به تکیه بر نوعی ماسک مصنوعی برای زنده ماندن می‌شود، این ماسک هم برای پوشاندن صورت سوخته‌اش و هم برای نفس کشیدن مجدد استفاده می‌شود. با این حال Kabal با رهبری سازمان بلک دراگون موفق به شکست دادن ارتش شائو کان می‌شود و همین امر باعث می‌شود که Kabal با هدایت ریدن به جمع مبارزان مورتال کامبت به پیوندد. البته Kabal بعدا مجددا به سمت نیروهای شیطانی بازگشت و حتی مجددا Black Dragon را شکل داد ولی باز هم مجددا در مورتال کامبت سال ۲۰۱۱ به سمت نیروهای خوبی بازگشت.”

شخصیت Kabal نخستین بار در بازی Mortal Kombat 3 در سال ۱۹۹۵ در قالب عضو سابق سازمان بین المللی جرم و جنایت Kano به نام Black Dragon پای به این سری گذاشت و به بازیبازان معرفی شد. Kabal از نژاد انسان است و ریشه او به دنیای Earthrealm (زمین) باز می گردد. این شخصیت تا به امروز در۱۲ نسخه از سری Mortal Kombat (با احتساب حضور به عنوان NPC) حاضر بوده است که جدید ترین حضور وی در عنوان Mortal Kombat ۱۱ در سال ۲۰۱۹ بوده است که این بازی در نسل هشتم برای پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و رایانه های شخصی منتشر گردید و Kabal به عنوان یکی از شخصیت های اولیه حاضر در بازی در زمان لانچ، در این عنوان حضور داشت. در این نسخه جدید می بینیم که شخصیت Kabal به همراه Jade و Kung Lao، اکنون مشغول خدمت به امپراطور و ملکه Netherrealm یعنی Liu Kang و Kitana است. همچنین در این نسخه به خاطر دستکاری زمان توسط Kronika، شاهد حضور یک Kabal جوان که هنوز صورت و ریه هایش آسیب ندیده است نیز هستیم که عضو بلک دراگون است و Kano به دروغ برای این که باعث نبرد بین سونیا و Kabal شود به وی می گوید که سونیا است که در آینده باعث می شود او آسیب ببیند و صورت و ریه هایش از فرم خارج شوند.

در مبارزات، شمشیر قلاب‌ دار سلاح اختصاصی Kabal است و همین‌طور در واقع نماد این شخصیت هم به حساب می‌آید. قلاب این سلاح باعث می‌شود که قربانی از فرار ناتوان بماند و در ضربه‌ زنی هم کارایی بالایی دارد. یکی از دیگر تجهیزات مهم و اصلی او در نبردها چکمه های اسپیدفورس هستند. با توجه به اینکه نحوه نفس کشیدن Kabal مصنوعی است در نتیجه سرعت زیاد تأثیری روی او ندارد و بدون محدودیت تنفسی می‌تواند با سرعت بدود به همین خاطر به مهندسین خود در سازمان اژدهای سیاه دستور داد که برای او یک جفت چکمه طراحی کنند که می‌تواند با سرعتی بالغ بر ۳۰۰ مایل بر ساعت بدود (حداکثر سرعت باد). از فاتالیتی های او که در نسخه های مختلف این سری دیده ایم می توان به Road Rash ،It Takes Guts ،Tornado Cut ،Hook Up ،Freaky Face ،Head Inflation و Hooked اشاره کرد. از جملات مشهور او نیز می توان به “Let’s see what you’re made of” در بازی مورتال کامبت سال ۲۰۱۱ به عنوان Battle Cry (یا Battle Intro) یا جمله قبل از شروع نبرد اشاره کرد. بد نیست تا به یکی دو نکته جالب نیز در مورد این شخصیت اشاره کنیم. در فاتالیتی Freaky Face در بازی مورتال کامت ۳، کابال جلو می آید و ابتدا در جلوی تصویر رو به بازیباز جیغ کشیده و سپس به جلوی شخصیت شکست خورده می رود و این کار را می کند. در واقع کابال با این حرکت به عنوان نخستین شخصیت در این سری دیوار چهارم را شکست و با بازیباز مستقیما ارتباط برقرار کرد. همچنین در بازی مورتال کامبت ۳، صداگذار شخصیت کابال با شخصیت های Nightwolf, Rain, Chameleon و Raiden یکی بود و در واقع یک نفر صداگذاری ۵ شخصیت مهم را برعهده داشت. در نهایت باید گفت بدون شک هر گاه که صحبت از برترین شخصیت های فرنچایز مورتال کامبت مطرح شود، می توانیم Kabal را نیز در زمره بهترین ها قرار دهیم. Kabal در لیست امروز ما از “برترین شخصیت ها در تاریخ فرنچایز Mortal Kombat” با شایستگی جایگاه نوزدهم را به خود اختصاص داده است.

۱۸ – Erron Black

ریشه:(Earthrealm (Wickett, Texas, USA

نژاد: انسان

نخستین بازی حضور یافته: Mortal Kombat X

تعداد حضور در نسخه های سری: ۴ (با احتساب سری کمیک و بازی موبایل)

جدیدترین بازی حضور یافته: Mortal Kombat 11

می رسیم به شخصیتی که که در رده بندی سال ۲۰۱۵ Den of Geek از ۷۳ شخصیت قابل بازی در کل سری مورتال کامبت، وی در رتبه دهم قرار گرفت و از او به عنوان Boba Fett سری مورتال کامبت نام برده شده بود! این شخصیت کسی نیست جز Erron Black. شخصیت Erron Black نخستین بار در بازی Mortal Kombat X در سال ۲۰۱۵ بود که پای به این سری گذاشت و به بازیبازان معرفی شد. Erron Black یک مزدور تفنگدار از Earthrealm و در خدمت امپراطوری Kotal Kahn است که تا زمان خیانت Kano با سازمان اژدهای سیاه نیز در ارتباط بود. این شخصیت تا به امروز در۴ نسخه از سری Mortal Kombat حاضر بوده است که جدید ترین حضور وی در عنوان Mortal Kombat ۱۱ در سال ۲۰۱۹ بوده است که این بازی در نسل هشتم برای پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و رایانه های شخصی منتشر گردید و Erron Black به عنوان یکی از شخصیت های اولیه حاضر در بازی در زمان لانچ، در این عنوان حضور داشت. نویسنده داستان مورتال کامبت ایکس یعنی Brian Chard اعلام کرد که در اصل قرار بوده است Erron Black یک شخصیت مونث باشد ولی بعدا در روند تولید، این نظر تغییر کرده است و شاهد شخصیت مذکر برای وی هستیم.

شخصیت Erron Black از نژاد انسان است و ریشه او به دنیای Earthrealm (زمین) باز می گردد. وی تنها نیروی Kotal Kahn است که ریشه از Outworld ندارد و اهل زمین است.جالب است که در پایان مربوط به او در نسخه ایکس متوجه می شدیم که ۱۵۰ سال قبل او توسط Shang Tsung برای کشتن یک مبارز Earthrealm استخدام شده است در ازاری این که روند پیر شدنش بسیار کند شود و سال ها بیشتر زندگی کرده و جوان بماند. در واقع این طور میتوان نتیجه گرفت که او در اصل و در واقعیت یک تفنگدار از دوران غرب وحشی بوده است. از جملات مشهور او می توان به “To hell with the future, I live in the moment” اشاره کرد که خطاب به Kotal Kahn می گوید. از فاتالیتی های او که در نسخه های مختلف این سری دیده ایم می توان به Melted ،Six-Shooter ،Sand Storm و Death Trap اشاره کرد. Erron Black در مبارزات جزو معدود شخصیت هایی است که دارای یک بروتالیتی است که از حمله ایکس ری او منشا می گیرد و نه فقط از حرکات ویژه و کمبوها و پرتاب کردن ها.

جالب است بدانید که در حمله اشعه ایکس او که یک گلوله به سمت حریف شلیک می کند، نام حریف روی آن گلوله حک شده است و برای هر شخصیت روبرو، نام او را روی گلوله Erron Black می بینیم و اگر شخصیت روبرویش هم خود Erron Black باشد روی آن گلوله جک شده است “Me” یا “خودم”!! همچنین در بازی مبارزه ای دیگر استودیو ندررلم یعنی اینجاستیس ۲ نیز که شخصیت های ساب زیرو و Raiden به عنوان شخصیت های مهمان قابل بازی در آن حضور دارند، ساب زیرو اشاره ای به Erron Black می کند. به این شکل که در نبرد بین Deadshot و ساب زیرو، Deadshot به وی می گوید که یک گلوله دارد که نام ساب زیرو روی آن حک شده است و ساب زیرو در جواب او می گوید “تو Erron Black نیستی!” بی تردید شخصیت Erron Black یکی از مبارزان جذاب و تکنیکی سری Mortal Kombat است که خیلی از بازیبازان حرفه ای این سری با وی بازی می کنند و واقعا وقتی بازی یک گیمر حرفه ای سری کامبت را با این شخصیت دیدم از تعجب دهانم باز مانده بود که واقعا چه نبردهایی می شود داشت اگر به یک شخصیت خیلی مسلط باشید. هر گاه که صحبت از برترین شخصیت های Mortal Kombat مطرح شود، می توانیم وی را نیز در زمره بهترین ها قلمداد کنیم. Erron Black در لیست امروز ما از “برترین شخصیت ها در تاریخ فرنچایز Mortal Kombat” در رتبه هجدهم قرار گرفته است.

۱۷ – Goro

ریشه: Outworld

نژاد: (Shokan (Draco Lineage

نخستین بازی حضور یافته: Mortal Kombat

تعداد حضور در نسخه های سری: ۱۲ (با احتساب حضور در دی ال سی ها و بازی موبایل و سری کمیک)

جدیدترین بازی حضور یافته: (Mortal Kombat X (mobile game

برویم سراغ یکی از قدرتمندترین شخصیت های تاریخ سری مورتال کامبت از لحاظ قدرت مبارزه. او کسی نیست جز Goro. او یک مبارز Shokan چهار دست است که به عنوان قهرمان ۹ نسل از تورنمنت مورتال کامبت محسوب می شود و برای ۵۰۰ سال بدون حتی یک شکست بوده است. او یکی از مبارزان محبوب شائوکان است و بیشتر از همه به خاطر قدرت بالا و خشونت زیادش مشهور است. Goro کمک زیادی به امپراطور برای نزدیک شدن به فتح زمین کرد، ولی نهایتا در دوره دهم در نبرد با لیو کانگ مغلوب شد و لیوکانگ در ادامه شنگ سانگ را نیز شکست داد. شخصیت Goro نخستین بار در اولین بازی Mortal Kombat در سال ۱۹۹۲ بود که به عنوان یک Sub-Boss برای Shang Tsung پای به این سری گذاشت و به بازیبازان معرفی شد. شخصیت Goro از نژاد (Shokan (Draco Lineage است و ریشه او به دنیای Outworld (دنیای بیرونی) باز می گردد. این شخصیت تا به امروز در ۱۲ نسخه از سری Mortal Kombat (با احتساب حضور در دی ال سی ها و بازی موبایل و سری کمیک) حاضر بوده است که جدید ترین حضور وی در نسخه موبایل عنوان Mortal Kombat X بوده است و البته در بازی مورتال کامبت ۱۱ نیز به عنوان یکی از شخصیت های غیرقابل بازی از او یاد می شود. در مورتال کامت ایکس او هم به عنوان شخصیت قابل بازی و هم یک sub-Boss حضور داشت و اولین شخصیت تاریخ این سری بود که به عنوان Pre Order Bonus به بازی اضافه می شد. البته بعدا هم در قالب Kombat Pack 2 در دسترس همه قرار گرفت.

ایده یک باس هیولا شکل و یک شخصیت ۴ دست که بعدا Goro بر اساس آنها شکل گرفت، از فیلم های (The Thief of Bagdad (1940 و (Clash of the Titans (1981 و Jason and the Argonauts ((1963 و (The 7th Voyage of Sinbad (1958 الهام گرفته شده است. همچنین جالب است بدانید که در بازی های Mortal Kombat, Mortal Kombat Trilogy و پورت Nintendo 64 بازی مورتال کامبت ۴، بعد از پیروزی اصلا نام Goro اعلام نمی شد و تنها دشخصیت هایی که در طول سری چتیت موردی داشته اند او و شائوکان بوده اند که البته بازی های شائوکان شامل Mortal Kombat II, 3, Ultimate MK3 و Trilogy هستند. این را هم بد نیست بدانید که Goro دارای کوتاهترین ویدئوی Bio Kard در بین تمامی شخصیت های سری است. همان طور که اشاره شد او ۹ دوره فاتح مسابقات مورتال کامبت بوده و حتی توانسته است Great Kung Lao را در اولین تورنمنتش شکست دهد که این کار را شنگ سانگ در زمان جوانی اش نتوانست انجام دهد.

Goro نخستین بار به عنوان “شخصیت قابل بازی”، در پورت Game Boy بازی مورتال کامبت حضور یافت. از جملات مشهور او می توان به “I will give you a warrior’s death” اشاره کرد که خطاب به Liu Kang در Mortal Kombat سال ۲۰۱۱ می گوید. جالب است بدانید که در نسخه های اول سری، Goro شخصیتی کاملا غیر بالانس بود و ضرباتش آسیب خیلی خیلی بیشتری نسبت به دیگر شخصیت ها داشتند. به همین دلیل هم در بازی نخست، شکست او به طور مرگباری سخت بود. بعدا در نسخه های جدیدتر از قدرت او کاسته شد تا بالانس شود و اکنون او با این که بسیار قدرتمند است ولی کند است. او هم مانند Kintaro می تواند از دست یا دهانش توپ آتشین شلیک کند. از فاتالیتی های Goro که در نسخه های مختلف این سری دیده ایم می توان به Limb Rip ،Boss Fatality ،Dragon Fangs و Torn Apart اشاره کرد. در نهایت باید گفت شخصیت Goro یکی از مبارزان قدیمی و اصیل سری Mortal Kombat است که در لیست امروز ما از “برترین شخصیت ها در تاریخ فرنچایز Mortal Kombat” جایگاه هفدهم را کسب نموده است.

۱۶ – Shang Tsung

ریشه: Earthrealm

نژاد: انسان

نخستین بازی حضور یافته: Mortal Kombat

تعداد حضور در نسخه های سری: ۱۴ (با احتساب حضور در دی ال سی ها و بازی موبایل)

جدیدترین بازی حضور یافته: Mortal Kombat 11

قدرتمند، مرگبار، دارای پلیدی ذاتی. این خلاصه صحبت در مورد شخصیت Shang Tsung است. یکی از شخصیت های شیطانی، قدیمی و تاثیرگذار سری که پیشینه و روابط خاصی با خیلی از شخصیت های این سری دارد. شخصیت Shang Tsung نخستین بار در اولین بازی Mortal Kombat آرکید در سال ۱۹۹۲ بود که به عنوان یک Boss پایانی پای به این سری گذاشت و به بازیبازان معرفی شد. Shang Tsung از نژاد انسان است و ریشه او به دنیای Earthrealm (زمین) باز می گردد. او یک وارلاک شیطانی و یک shapeshifter قدرتمند است که روح کسانی که شکست می دهد را برای حفظ جوانی و قدرت خود جذب می کند و می تواند ظاهرش را هم تغییر دهد و حتی روش های مبارزه دیگر شخصیت ها را نیز کاملا تکرار کند. او به عنوان دست راست شائوکان و دشمن اصلی و خونی لیوکانگ در این سری نمایش داده شده است. البته او در طول این سری کارهایی کرده است که نفرت کلی از شخصیت های دیگر مثل Kung Lao و Kenshi را نیز به خود برانگیخته است. وی به شائوکان مجسمه status of a free roaming sorcerer را داد که باعث می شد او بتواند بین دنیاهای مختلف آزادانه سفر کند بدون این که Elder God ها یا Deitie های محلی متوجه او شوند. به همین طریق هم شائوکان توانست بسیاری از سرزمین ها و شهرها را فتح نماید. تنها شخصیت هایی که در دنیا در نظر قدرتهای جادوگری در حد و اندازه شنگ سانگ محسوب می شوند، Delia, Shinnok, Shao Kahn و Quan Chi هستند.

به مانند دشمن خونی اش یعنی لو کانگ، Shang Tsung نیز قابلیت استاده از المان آتش را دارد و می تواند جمجمه هایی آتشین را به سمت دشمنانش پرتاب کند. او حتی می تواند با استفاده از آتش یک کبرای آتشین عظیم درست کند که در سینماتیک ابتدای بازی Deception دیدیم با استفاده از این کبرا Raiden را شکست داد. در بازی Mortal Kombat vs. DC Universe, او قابلیت استفاده از Pools of fire را داراست و از َآتش می تواند برای جادوی سیاه نیز استفاده کند، مانند پورتال هایی که در بازی Mortal Kombat: Shaolin Monks ایجاد می کرد. جالب است بدانید که در طرح های اولیه Shang Tsung در مورتال کامبت ۲، مشخص شد که او قرار بوده یک حالت و فرم شیطانی هم داشته باشد. وی در برخی از بازی های سری از قابلیت گرفتن روح برای احیای خط سلامتی اش در نبرد هم استفاده می کرد که البته این قابلیت تنها در عناوین Shaolin Monks, Deadly Alliance, Armageddon و Mortal Kombat vs. DC Universe برای او وجود داشت. در بازی مورتال کامبت ۱۱ به تازگی مشخص شد که خصوصیت جمع اوری و استفاده از روح ها که در shang Tsung وجود دارد، در واقع توسط Kronika خلق شده است تا اگر نیاز پیدا کرد یک منبع پشتیبان عالی از روح ها داشته باشد، زیرا ارواح به دلیل انرژی موقتی زندگی که در خود دارند برای Time Crafting و دستکاری زمان بسیار مفید هستند. از فاتالیتی های مشهور Shang Tsung که در نسخه های مختلف این سری دیده ایم می توان به Kintaro Morph ،Inner Ear Explosion ،Soultaker و Bed of Nails اشاره کرد. در مورتال کامبت ۱۱ وی می تواند به ۷ شخصیت نینجای مذکر اوریجینال و کلاسیک سری تبدیل شود که شامل Scorpion, Sub-Zero و Noob Saibot در قالب Fatal Blow وی و Rain, Smoke, Reptile و Ermac در قالب حملات ویژه فردی که متعلق به هر یک از این نینجاهاست، می باشند.

از جملات مشهور Shang Tsung می توان به “!Your soul is mine” به عنوان Battle Cry (یا Battle Intro) یا جمله قبل از شروع نبرد اشاره کرد که یکی از مشهورترین جملات وی محسوب می شود. Batle Cry او از فیلم سینمایی مورتال کامبت و سری تلویزیونی Mortal Kombat: Conquest الهام گرفته شده است. Shang Tsung تا به امروز در ۱۴ نسخه از سری Mortal Kombat (با احتساب حضور در دی ال سی ها) حاضر بوده است که جدید ترین حضور وی در عنوان Mortal Kombat ۱۱ در سال ۲۰۱۹ به صورت عرضه در قالب نخستین دی ال سی بوده است که این بازی در نسل هشتم برای پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و رایانه های شخصی منتشر گردید. جالب است بدانید که لباس جایگزین Sahng Tsung در بازی Deadly Alliance بر اساس زمانی بوده که وی قهرمان تورنمنت مورتال کامبت بوده است تا این که سرانجام Great Kung Lao او را همانطور که در سری کمیک رسمی مورتال کامبت دیدیم، شکست می دهد. در نهایت باید گفت بدون شک شخصیت Shang Tsung یکی از مبارزان قدرتمند و شیطانی برتر در سری Mortal Kombat است و هر گاه که صحبت از برترین شخصیت های این فرنچایز مطرح شود، می توانیم وی را نیز در زمره بهترین ها قلمداد کنیم. Shang Tsung در لیست امروز ما از “برترین شخصیت ها در تاریخ فرنچایز Mortal Kombat” با شایستگی جایگاه شانزدهم را به خود اختصاص داده است.

۱۵ – Cyrax



ریشه:(Earthrealm (Botswana, Southern Africa

نژاد: Cyborg (قبلا انسان بوده است)

نخستین بازی حضور یافته: Mortal Kombat 3

تعداد حضور در نسخه های سری: ۱۱ (با احتساب حضور به عنوان NPC)

جدیدترین بازی حضور یافته: Mortal Kombat ۱۱ (به عنوان NPC)

می رسیم به یکی از ۳ شخصیت نینجای سایبورگ در این سری و احتمالا محبوب ترین و مشهورترین آنها یعنی Cyrax. وی یکی از ۳ نینجای سایبرنتیکی است که Lin Kuei در راستای تبدیل افراد به آدم کش هایی بی احساس و سنگدل و بالا بردن قدرت عملکرد آنها خلق کرد. از این ۳ نینجای سایبورگ، Cyrax متخصص در مبارزات نزدیک و اصطلاحا Hand to Hand Combat است. شخصیت Cyrax نخستین بار در بازی Mortal Kombat 3 در سال ۱۹۹۵ بود که پای به این سری گذاشت و به بازیبازان معرفی شد. این شخصیت تا به امروز در ۱۴ نسخه از سری Mortal Kombat (با احتساب حضور به عنوان NPC) حاضر بوده است که جدید ترین حضور وی در عنوان Mortal Kombat ۱۱ در سال ۲۰۱۹ بوده است که به عنوان NPC حضور دارد و این بازی در نسل هشتم برای پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و رایانه های شخصی منتشر گردید. لازم به ذکر است که شخصیت Cyrax از نژاد انسان است و ریشه او به دنیای Earthrealm (زمین) و آفریقای جنوبی باز می گردد. از جملات مشهور او می توان به “Safeties disabled; combat mode engaged” و “I’ll kill you if I have to” در بازی مورتال کامبت سال ۲۰۱۱ به عنوان دو Battle Cry اصلی و جایگزین او اشاره کرد.

به Cyrax ماموریت داده شد تا عضو سابق Lin Kuei یعنی ساب زیرو را شکار کرده و از بین ببرد. همچنین بین ۳ نینجای سایبورگ، او نخستین کسی است که به واسطه تلاش های Sonya Blade و Jax Briggs، انسانیتش را پس می گیرد و به عنوان قدردانی با آنها همراه می شود. در خط زمانی جایگزین مورتال کامبت سال ۲۰۱۱، می بینیم که Cyrax به Lin Kuei خدمت می کند ولی کاملا مشخص بود که او مخالف روند سایبرنتیک کردن بود و این کار بر خلاف میل او انجام شد. Cyrax از آنجایی که نینجای سایبورگ است، در مبارزات هم قابلیت های نینجا (هنرهای رزمی شامل ninjutsu) را دارد و هم سلاح های مرگبار سایبورگ ها. او در بخش قفسه سینه اش چندین سلاح مختلف و مخوف دارد که برای نابود کردن دشمنان طراحی شده اند. از بین ۳ نینجای سایبورگ، Cyrax بیشترین قابلیت استفاده از بمباران کردن را داراست و سلاح های انفجاری زمانی با قابلیت استفاده نامحدود را داراست.

شاید به خاطر وجود همین سلاح هاست که Cyrax با وجود این که از نظر قدی کوتاهترین بین ۳ سایبورگ است ولی بیشترین وزن را دارد. او همچنین دارای یک تور انرژی یا energy net است که برای از کار انداختن کامل دشمن استفاده می شود. از بین شخصیت های سایبورگ، Cyrax تنها شخصیتی است که در بازی های MK3, UMK3 و MKT دارای استایل های مبارزه متفاوت و Pose های پیروزی مختلف است. از فاتالیتی های مشهور Cyrax که در نسخه های مختلف این سری دیده ایم می توان به Super Bomb ،Helicopter ،Self-Destruct و Armageddon اشاره کرد. جالب است بدانید که بخش هایی از طراحی ظاهری Cyrax و Sektor، الهام گرفته شده از Boba Fett در (Empire Strikes Back (1980 و همچنین Predator در سال ۱۹۸۷ است. در نهایت باید گفت بدون شک هر گاه که صحبت از برترین شخصیت های مورتال کامبت مطرح شود، می توانیم Cyrax را نیز در زمره برترین ها قلمداد کنیم. Cyrax در لیست امروز ما از “برترین شخصیت ها در تاریخ فرنچایز Mortal Kombat” در رتبه پانزدهم قرار گرفته است.

۱۴ – Reptile

ریشه: Zaterra

نژاد: Cyborg (قبلا انسان بوده است)

نخستین بازی حضور یافته: Mortal Kombat 3

تعداد حضور در نسخه های سری: ۱۴ (با احتساب حضور به عنوان باس مخفی و غیرقابل بازی)

جدیدترین بازی حضور یافته: Mortal Kombat X

به جایگاه خزندگان می رسیم! شخصیت Reptile در اصل ترکیبی از ساب زیرو و اسکورپیون اوریجینال است. جان توبایاس و اد بودن در مصاحبه ای اعلام کردند که آنها اسکورپیون و ساب زیرو را با هم ادغام کردند (حتی از نظر رنگ که آبی + زرد می شود رنگ سبز که رنگ رپتایل است) و به این ترتیب شخصیت Reptile خلق گردید. Reptile (نام او Syzoth است ولی با لقب Reptile همواره شناخته شده است) که از معدود اوریجینال های این سری است، نخستین بار در اولین بازی Mortal Kombat در سال ۱۹۹۲ بود که به عنوان یک باس غیر قابل بازی و مخفی پای به این سری گذاشت و به بازیبازان معرفی شد و سپس در نسخه دوم قابل بازی شد. این شخصیت تا به امروز در۱۴ نسخه از سری Mortal Kombat (با احتساب حضور به عنوان باس مخفی و غیرقابل بازی) حاضر بوده است که جدید ترین حضور وی در عنوان Mortal Kombat X بوده است که این بازی در نسل هشتم برای پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و رایانه های شخصی منتشر گردید. جالب است بدانید که Reptile در واقع نخستین شخصیت مخفی است که در یک بازی مبارزه ای در تاریخ بازی ها شاهد بوده ایم. Reptile از نژاد Saurian است و ریشه او به Zaterra باز می گردد. او از نظر ظاهری موجودی بین خزنده و انسان است. Reptile همواره به خاطر قابلیت های بسیار بالای مخفی کاری و وفاداری بی قید و شرط و همیشگی اش (مخصوصا به Shao Kahn) شناخته می شود. او برخلاف همتایانش زیرا اسیر و در به در قدرت نیست، ولی به جایش او در یک وضعیت ذهنی متوهم قرار دارد که تمام فکر و ذکر و هدف او را معطوف به پیدا کردن آخرین بازمانده از نژاد خودش یا آزاد کردن سرزمینش Zaterra از بند دنیای بیرونی کرده است.

این موضوع به قدری برای وی مهم و در واقع تبدیل به یک وسواس شده که تمام زندگی و اهداف وی را تحت الشعاع قرار داده است و او را به نوعی از جنون دچار کرده است. از جملات مشهور او می توان به “I am Reptile, and I do not answer to you. Fight” اشاره کرد که در Konquest Mode بازی Mortal Kombat: Armageddon خطاب به Taven می گوید. دقیقا مشخص نیست که سن Reptile چقدر است ولی تخمین شده می شود که هزاران یا حتی میلیون ها سال عمر داشته باشد. گونه او (Saurian) میلیون ها سال قبل که زمین تقریبا به واسطه جنگ خدایان از بین رفت، به سرزمینی دیگر به نام Zaterra رفتند که آنجا هم بعد از مدتی توسط امپراطور دنیای بیرونی یعنی شائوکان مورد حمله واقع شد و تصرف گردید. مثل هر جای دیگری که شائوکان پلید به آن حمله می کرد، اکثر مردم این سرزمین به قتل رسیدند و تنها تعداد کمی باقی ماندند که یکی از آنها Reptile بود. برخلاف دیگر مردم هم نوعش که به زور به بردگی گرفته شدند، Reptile به بهترین شکل تعلیم دیده شد تا در خدمت شائوکان و شنگ سانگ باشد. Reptile یکی از شخصیت هایی است که بیشترین تغییرات ظاهری را در هر نسخه به خود دیده است و در واقع می شود گفت که در هر نسخه ای که حضور یافته است ظاهرش متفاوت شده است. از ظاهری انسانی گرفته تا ظاهری کاملا حیوانی یا به شکل یک خزنده پابرهنه و یا ترکیبی متعادل از انسان و خزنده.

در مورتال کامبت ایکس یک ماسک دو قسمتی به او داده شده بود تا دیگر برای تف کردن اسید نیازی به در آوردن ماسکش نداشته باشد. رنگ خون این شخصیت هم مدام از همان آغاز سری عوض شده است و مثلا دو بار قرمز بوده و بعد دو بار سبز شده است و باز دوباره قرمز شده و سپس بازی بعدی سبز شده و همین روند در خیلی بازی ها ادامه یافته است. در رتبه بندی Screwattack.com از شخصیت های برتر این سری، Reptile در جایگاه نهم برترین شخصیت ها قرار گرفت. این سایت همچنین فینیشینگ Face Chew این شخصیت را در رتبه دهم برترین فاتالیتی های تاریخ سری قرار داد و کلا به نظر می رسد که خیلی اعضای این سایت Reptile را دوست دارند! البته خب باید این را هم بگویم که این سایت فینیشینگ Animality شخصیت Reptile را هم در رتبه چهارم بدترین فاتالینی های سری قرار داد تا دیگر این خزنده زیاد پر رو نشود! از دیگر فاتالیتی های مشهور Reptile که در نسخه های مختلف این سری دیده ایم می توان به Tasty Meal ،Toasty! ،Spine Rip و Acid Puke اشاره کرد. جالب است بدانید که Reptile به همراه Kano تنها شخصیت هایی از بازی نخست مورتال کامبت هستند که در انیمیشن حضور نداشتند. در نهایت باید گفت بدون شک شخصیت Reptile یکی از مبارزان خاطره انگیز و جذاب سری Mortal Kombat است و در لیست امروز ما از “برترین شخصیت ها در تاریخ فرنچایز Mortal Kombat” جایگاه چهاردهم را کسب نموده است.

۱۳ – Kano

ریشه: Earthrealm (استرالیا)

نژاد: انسان

نخستین بازی حضور یافته: Mortal Kombat

تعداد حضور در نسخه های سری: ۱۶ (با احتساب سری کمیک و بازی موبایل)

جدیدترین بازی حضور یافته: Mortal Kombat ۱۱

Kano یک مزدور حسابگر و عضو اصلی کارتل بین المللی جرم و جنایت به نام Black Dragon است و یکی از آن اوریجینال های سری محسوب می شود که از ابتدا با این فرنچایز بوده است. در واقع او نخستین عضو اژدهای سیاه است که وارد سری مورتال کامبت شد و بعد از او بسیاری دیگر از اعضای این کارتل هم ای به این سری گذاشتند. با این که Kano از نژاد انسان است و ریشه او به دنیای Earthrealm (زمین) باز می گردد ولی یک ژنرال در ارتش امپراطور دنیای بیرونی یعنی شائوکان است و یک خائن به زمین. شخصیت Kano نخستین بار در اولین بازی Mortal Kombat آرکید در سال ۱۹۹۲ بود که پای به این سری گذاشت و به بازیبازان معرفی شد. این شخصیت تا به امروز در ۱۶ نسخه از سری Mortal Kombat (با احتساب سری کمیک و بازی موبایل) حاضر بوده است که جدید ترین حضور وی در عنوان Mortal Kombat ۱۱ در سال ۲۰۱۹ بوده است که این بازی در نسل هشتم برای پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و رایانه های شخصی منتشر گردید و Kano به عنوان یکی از شخصیت های اولیه حاضر در بازی در زمان لانچ، در این عنوان حضور داشت. او به شدت فرصت طلب و به طور باورنکردنی خودخواه و خودشیفته است و به راحتی حاضر است برای پول به سرزمین و حتی به یارانش خیانت کند که همین رفتار باعث شد خیلی سریع به حلقه اعضای درونی شائوکان راه یابد و نهایتا هم ژنرال ارتش دنیای بیرونی گردید (در تایم لاین اصلی سری). او حتی در نبردهایش و تمرینات مبارزاتش هم علاقمند به استفاده از تاکتیک های نبرد کثیف است.

وی ترکیبی از یک بازمانده تنها، یک مرد دیوانه، یک فرمانده شجاع و گاهی یک زیردست پست است که مخلوطی از این شخصیت ها را در رفتار وی در موقعیت های مختلف می بینیم. از جملات مشهور او می توان به “I’ll take care of him, no charge. One dead Lin Kuei, in a tick” اشاره کرد که خطاب به Shang Tsung و Smoke در بازی مورتال کامبت سال ۲۰۱۱ می گوید. وی به عنوان یک باس مخفی در بازی Mortal Kombat: Shaolin Monks حضور داشت و تمام مزدوران اژدهای سیاه در این بازی، تحت فرمان Kano بودند. در بازی Mortal Kombat vs. DC Universe در پایان مربوط به Kano می بینیم که او به نوعی تبدیل به جوکر سری مورتال کامبت می شود و kombat rage او را کاملا دیوانه می کند. از نظر سیستم مبارزات، Kano تحت آموزش هنرهای Xing Yi, Aikido و تمرینات نظامی قرار گرفته است ولی در نهایت بیشتر به سمت سیستم نبرد خیابانی قلدرانه و روش های کثیف تمایل دارد و این روش را با تکنیک های فنی که آموخته است ترکیب می کند. او در نبردها بسیار فرصت طلب است و با این که در خیلی موارد ضعف دارد ولی از آنجایی که بسیار خوب به نبردها آداپته می شود و خودش را با آن وفق می دهد، تبدیل به مبارزی بسیار قدرتمنتد شده است که حتی می تواند شخصیت هایی که از نظر مهارت ها بسیار از او بالاتر هستند را هم شکست دهد. یکی از تمایزات او از دیگر شخصیت ها در مبارزات، وابستگی بیشتر او به سلاح نسبت به قدرت های ویژه است. وی بسیار در تبرد با چاقو حرفه ای است و چه آنها را پرتاب کند و چه در نبرد تن به تن استفاده کند، برتری خاصی به او می بخشد.

جدا از مهارت های نبرد، Kano یک سری ارتقاهای سایبرنتیکی نیز در بدنش دارد. مثل چشم سایبرنتیکی او که لیزر شلیک می کند و دیگر مواردی که باعث می شوند او در نبرد قوی تر شود. از فاتالیتی های مشهور Kano که در نسخه های مختلف این سری دیده ایم می توان به Eye Laser ،Deadly Roundhouse ،Heart Rip و Face Like A Dropped Pie اشاره کرد. جالب است بدانید که در بازی Deadly Alliance اگر با Kenshi فاتالیتی Telekinetic Contortion را روی Kano اجرا کنید، تنها چشم سالم او است که در می آید و می افتد! Kano دشمن مستقیم و قسم خورده شخصیت های سونیا بلید و جکس در نیروهای ویژه است و داستان های خیلی زیادی را در مورد درگیرهای این ۳ شخصیت دیده ایم و سونیا شدیدا در پی این است که در مورد او عدالت را اجرا کند. در بازی Deadly Alliance می بینیم Kano بخشی از موهای سونیا را از گوشش آویزان کرده است، به نشانه دشمنی خونی که با یکدیگر دارند. وی این موها را از سر سونیا در نبردی که با او در بالای یک آسمان خراش در مورتال کامبت ۳ داشته است می کند. بخشی از صورت Kano با فلز پوشانده شده است که این در نتیجه آسیبی است که قبل از وقایع سری، به دست جکس به صورت او وارد شده است. در این صفحه فلزی یک چشم درخشنده قرمز وجود دارد که توانایی شلیک لیزر را دارد که در نبردها بسیار به کمک Kano می آید. بی تردید Kano یکی از مبارزان قدیمی و محبوب سری Mortal Kombat است و هر گاه که صحبت از برترین شخصیت های این فرنچایز مطرح شود، می توانیم وی را نیز در زمره بهترین ها قلمداد کنیم. Kano در لیست امروز ما جایگاه سیزدهم را کسب نموده است.

۱۲ – Kitana

ریشه: Edenia

نژاد: Edenian

نخستین بازی حضور یافته: Mortal Kombat II

تعداد حضور در نسخه های سری: ۱۶ (با احتساب سری کمیک و بازی موبایل)

جدیدترین بازی حضور یافته: Mortal Kombat ۱۱

شاهدخت Kitana یکی از برترین و محبوب ترین شخصیت های سری مورتال کامبت و کل بازی های مبارزه ای در تاریخ است. حتی او جزو برترین شخصیت های مونث دنیای بازی ها نیز می تواند جایگاه ثابتی داشته باشد. برعکس کلون یا خواهر خودش یعنی Mileena که نماد بدی است، Kitana اصلا اینطور نیست و شخصیتی خوب و مثبت است. شخصیت Kitana نخستین بار در بازی Mortal Kombat II در سال ۱۹۹۳ بود که پای به این سری گذاشت و به بازیبازان معرفی شد. Kitana از نژاد Edenian است و ریشه او به Edenia باز می گردد. در مورد داستان شخصیت Kitana می خوانیم شاهدخت کیتانا ۱۰۰۰۰سال سن دارد ولی در سرزمینش ادنبا جوان شناخته می شود و ظاهر یک زن جوان را هم دارد. اگرچه برای سال ها از متحدین وفادار شائوکان (Shao Kahn) و در واقع پرنسس و دختر خوانده او بود؛ اما زمانی که واقعیت را در مورد گذشته خود فهمید؛ جزء دشمنان وی گردید و قلمرو خود یعنی ادنیا را از دست امپراطور آزاد کرد. او همچنین ارتشی را تشکیل داد و به دنیای خارج حمله کرد تا شانس هرگونه بازیابی قدرت را از شائوکان بگیرد. او و لو کنگ (Liu Kang) به هم دیگر علاقه پیدا کردند و حتی زمانی که کنگ به دست اتحاد مرگبار کشته شد او عشق خودش رو حفظ کرد. در اولین حضور شاهزاده کیتانا، او به عنوان دختر و گارد شخصی شائوکان معرفی گردید. او دختر واقعی شائوکان نبود؛ اما به عنوان دختر خوانده امپراطور به منظور تحکیم فرمانروایی بر قلمرو ادنیا پذیرفته شد. شائوکان در واقع فرمانروای ادنیا ، شاه جراد (Jerrod) را به قتل رسانده بود و پس از آن با همسر شاه یعنی ملکه سیندل (Sindel) ازدواج کرده بود. اما روزی کیتانا به واقعیت ماجرا پی برد. از طرفی شائوکان به جادوگر خود شنگ سانگ (Shang Tsung) تعلیم داده بود تا قلی یکسان را برای کیتانا خلق کند. این قل، ملینا (Mileena) ، همزاد متضاد و اهریمن شاهدخت بود. کیتانا زیر نظر شائوکان بزرگ شد. او از روی وظیفه شناسی ، در خدمت وی بود چرا که فکر می کرد امپراطور پدر واقعی اوست. وی به همراه دوست صمیمی اش جید (Jade) و خواهر شیطانی اش ملینا جزو گارد شخصی شائوکان بودند.

در مورتال کامبت ۱۱ می بینیم که Kitana و Liu Kang به Kronika پیوسته اند تا به او در ریست کردن زمان کمک کنند و Raiden را از تاریخ حذف نمایند. Kitana تا به امروز در ۱۶ نسخه از سری Mortal Kombat (با احتساب سری کمیک و بازی موبایل) حاضر بوده است که جدید ترین حضور وی در عنوان Mortal Kombat ۱۱ در سال ۲۰۱۹ بوده است که این بازی در نسل هشتم برای پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و رایانه های شخصی منتشر گردید و Kitana به عنوان یکی از شخصیت های اولیه حاضر در بازی در زمان لانچ، در این عنوان حضور داشت. از جملات مشهور او می توان به “You will learn respect” در بازی مورتال کامبت سال ۲۰۱۱ اشاره کرد. Kitana در مبارزاتش بسیار بر پایه استفاده از دو بادبزن فلزی مرگبارش عمل می کند، اما در مبارزه تن به تن و بدون سلاح نیز بسیار بسیار قدرتمند است. او می تواند از باردبزن هایش هم به عنوان سلاح پرتابی و هم در قالب سلاح مبارزه نزدیک استفاده نماید. از فاتالیتی های Kitana که در نسخه های مختلف این سری دیده ایم می توان به Gore-Nado ،Fan Slice ،Kiss of Death و Royal Execution اشاره کرد. فاتالیتی Kiss of Death در تمام بازی هایی که کیتانا در آنها حضور داشته وجود داشته اند به غیر از دو بازی (Mortal Kombat (2011 و Mortal Kombat X. در مورتال کامبت ۲ شخصیت Kitana زیاد از حد قوی بود و مقداری بالانس را به هم زده بود بنابراین در بازی های بعدی مقداری از قدت وی کاسته شد ولی همچنان یکی از قدرتمندترین شخصیت های سری به حساب می آید.

Kitana در طول تاریخ بار ها نشان داد که از قل خود و خواهرش یعنی Mileena قوی تر است و چندین بار در نبردهای مختلف او را شکست داد. Kitana یک رهبر فوق العاده نیز هست و در مورتال کامبت ۲ توانست سیندل را به سمت خودش بیاورد و او را قانع کند که شائوکان یک شیطان پلید است و همین کار را با Goro نیز در بازی Mortal Kombat Gold انجام داد تا ثابت شود وی یک رهبر ذاتی است که توانایی قانع کردن و رهبری دیگران را کاملا داراست. البته او در طول سری بارها هم از سوی شخصیت های منفی فریب خورده است و با او بازی شده است. در مورتال کامت ۲ او قانع شده بود که شائوکان واقعا پدرش است. در Deception او تحت کنترل و فرمان اوناگا بود. در Mortal Kombat vs. DC Universe او کاملا توسط Quan Chi به بازی گرفته شد. در Shaolin Monks هم که Mileena و Jade او را تحت جادو و اسپل شائوکان قرار دارند. حتی در نسخه یازدهم هم او تحت تاثیر Kronika است. جالب است بدانید که نام Kitana در واقع برگرفته از کلمات Kitsune (روباه در ژاپنی) و Katana است. وی بیشترین شخصیت مونث دیده شده در خط داستانی مورتال کامبت سال ۲۰۱۱ است و در تمامی چپترها به غیر از ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ حضور دارد. محبوبیت کیتانا به دنیای واقعی هم کشیده شده است و یکی از قهرمانان کشتی کج زنان به نام AJ Lee در مراسم هالووین Battle Royal، دقیقا با ظاهر Kitana حضور یافته بود. بدون شک شخصیت Kitana یکی برترین ها و محبوب ترین های سری Mortal Kombat است که حتی می تواند در جایگاه های بهتری هم حضور یابد. Kitana در لیست امروز ما با شایستگی جایگاه دوازدهم را به خود اختصاص داده است.

منبع متن: gamefa