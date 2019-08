عرضه 2 بازی Ori and the Blind Forest و Superhot برروی Nintedno Switch تایید شد + دیگر اتفاقات کنفرانس

دقایقی پیش Nintendo کنفرانس خود در رابطه با Gamecom 2019 یا همان Indie World را به پایان رساند که درآن چندین بازی‌ مستقل مختلف برای Switch تایید شدند. در ادامه با هم اتفاقات و بازی‌های نمایش‌داده شده را مرور می‌کنیم.

شاید بتوان مهم‌ترین خبر کنفرانس که در انتهای آن نیز مشخص شد را عرضه نسخه‌ی Definitive بازی Ori and the Blind Forest برروی Nintendo Switch دانست. این بازی که وظیفه نشر آن را Xbox Game Studios برعهده دارد، در تاریخ 5 مهر برروی کنسول Switch نیز در دسترس خواهد بود. این بازی برروی کنسول Nintendo از نرخ فریم 60 و رزولوشن‌های 720 و 1080 پشتیبانی خواهد کرد.





از دیگر اخبار مهم کنفرانس می‌توان به تایید نسخه Switch بازی‌های Superhot و هم‌چنین سری Hotline Miami اشاره کرد. هر 2 این بازی‌ها از هم‌اکنون برروی فروشگاه دیجیتالی Switch ملقب به eShop برای خرید در دسترس هستند.

اما اکنون به سراغ دیگر بازی‌های مستقل و کوچک‌تر می‌رویم. Nintendo در خلال رویداد خود نسخه Switch بازی‌های Eastward ،Skater XL و Freedom Finger را برای کنسول خود تایید کرد. علاوه بر این اعلام شد که بازی داستان‌محور Roki، عنوان جدید توسعه‌دهندگان سابق Guerrilla Games نیز زمستان امسال به Switch خواهد آمد.

2 بازی EarthNight (یک عنوان پلتفرمر) و Skellboy (عنوانی داستانی با عناصر اکشن و نقش‌آفرینی) نیز تا پایان امسال برای کاربران Switch در دسترس قرار خواهند گرفت.

هم‌چنین بازی‌های Risk of Rain 2 و Cyber Hook (پلتفرمری سریع) برای Switch معرفی شدند. شایان ذکر است Risk of Rain 2 برروی کنسول‌های PS4 و Xbox One و پلتفرم PC نیز عرضه خواهد شد.

در آخر از دیگر عناوین مستقل نمایش داده شده می‌توان به بازی‌های Hypercharge: Unboxed ،Cat Quest II ،Blasphemous و Kine اشاره کرد.

در زیر می‌توانید کنفرانس Nintendo و تمامی تریلرهای پخش شده در آن را مشاهده نمایید.

منبع متن: pardisgame