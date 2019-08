Nintendo Indie Direct | تاریخ انتشار بازی Creature in the Well مشخص شد

در پی مراسم امروز Indie World استودیوی فلایت اسکول (Flight School) تاریخ انتشار عنوان Creature in the Well را مشخص کرد. عنوانی که ترکیبی از سبک هک اند اسلش و پین بال است. براساس اعلام استودیوی سازنده بازی مذکور در تاریخ ۵ شهریور (۶ سپتامبر) منتشر خواهد شد. نظر شما همراهان همیشگی گیمفا در رابطه […]

در پی مراسم امروز Indie World استودیوی فلایت اسکول (Flight School) تاریخ انتشار عنوان Creature in the Well را مشخص کرد.

عنوانی که ترکیبی از سبک هک اند اسلش و پین بال است. براساس اعلام استودیوی سازنده بازی مذکور در تاریخ ۵ شهریور (۶ سپتامبر) منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa