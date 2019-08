سرانجام همان‌طور که EA وعده داده بود،‌ در جریان رویداد افتتاحیه Gamescom 2019 از گیم‌پلی بازی Need For Speed Heat رونمایی شد. در این تریلر شاهد ویژگی‌هایی متنوع از جمله شخصی‌سازی اتوموبیل‌ها،‌ تعقیب‌وگریزهایی سریع و بخش‌هایی از داستان بازی هستیم. در زیر می‌توانید توضیحات رسمی Ghost Games در رابطه با بازی و هم‌چنین تریلر گیم‌پلی آن را مشاهده نمایید.

هم‌چنین شما می‌توانید برنامه مخصوص تلفن‌های هوشمند بازی را هم‌اکنون دانلود کرده و از همین الان کارهای اولیه برای شروع گاراژ مخصوص خود را آغاز کنید.

"Need For Speed Heat بازیکنان را در Palm City، دنیایی جهان‌باز و جدید که در آن مسابقات خیابانی رواج بسیاری دارند، قرار می‌دهد. در روز، بازیکنان در مسابقات Speedhunter شرکت می‌کنند تا با به دست آوردن پول و اعتبار کافی دست به شخصی‌سازی و به‌روزرسانی اتوموبیل‌های خود بزنند. در شب، بازیکنان تمامی این‌ها را برای به دست آوردن شهرت در مسابقات زیرزمینی به خطر می‌اندازند؛ جایی که نیروهای پلیس به خیابان‌ها آمده و تلاش می‌کنند تا مسابقه‌دهندگان را دستگیر و تمام پول آن‌ها را ضبط کنند. جاده‌ها، خطرات، و اتوموبیل‌ها در این مسابقات خیابانی پایانی ندارند؛ جایی که بازیکنان می‌توانند با عضویت در گروه‌های مختلف و شروع به ساخت گاراژ مخصوص خود، شهر را تبدیل به زمین مسابقه شخصی خود کنند. "





بازی Need For Speed Heat در تاریخ 17 آبان برروی کنسول‌های PS4 و Xbox One و پلتفرم PC عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame