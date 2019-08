رابطه‌ی شرکت الکترونیک آرتس (Electronic Arts) با نینتندو سوییچ از پیچیدگی خواصی برخوردار است. با اینکه شرکت الکترونیک آرتس قبلا اعلام کرده بود که قصد دارد تا بهترین بازی‌های خود را برای کنسول سوییچ عرضه کند و در مواردی نیز به قول خود عمل کرد، ولی اکنون گفته که هیچ برنامه‌ای برای انتشار بازی Need […]

رابطه‌ی شرکت الکترونیک آرتس (Electronic Arts) با نینتندو سوییچ از پیچیدگی خواصی برخوردار است. با اینکه شرکت الکترونیک آرتس قبلا اعلام کرده بود که قصد دارد تا بهترین بازی‌های خود را برای کنسول سوییچ عرضه کند و در مواردی نیز به قول خود عمل کرد، ولی اکنون گفته که هیچ برنامه‌ای برای انتشار بازی Need for Speed Heat برروی کنسول نینتندو سوییچ ندارد.

سری Need for Speed یکی از قدیمی‌ترین فرنچایزهای عناوین مسابقه‌ای است که با گیم‌پلی قدرتمند خود توانسته تا از جایگاه ویژه‌ای بین بازی‌بازان برخوردار شود. حال این سری قصد دارد تا با انتشار بازی Need for Speed Heat، جان تازه‌ای به فرنچایز بخشد و به عبارتی دوباره نام Need for Speed را بر سر زبان‌ها بیاندازد.

با اینکه بازی Need for Speed Heat قرار است تا برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه شود، ولی خبری از نسخه‌ی سوییچ بازی به گوش نمی‌رسد. حال به تازگی کوین جانسون (Kevin Johnson)، مسئول روابط عمومی شرکت الکترونیک آرتس، در مصاحبه‌ای در باب انتشار بازی برروی سوییچ گفته است:

در حال حاضر ما هیچگونه برنامه‌ای جهت انتشار بازی Need for Speed Heat برروی کنسول نینتندو سوییچ نداریم و به غیر از کنسول‌ها و پلتفرم اعلام شده، این بازی برروی هیچ وسیله‌ی دیگری عرضه نمی‌شود.

بازی Need for Speed Heat در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۸ (۸ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. شما می‌توانید تریلر جدیدی از بازی که در رویداد Gamescom 2019 به نمایش درآمده است را در پست Gamescom 2019 | تریلری از گیم‌پلی بازی Need for Speed: Heat منتشر شد، مشاهده نمایید.

منبع متن: gamefa