عنوان Power Rangers: Battle for the Grid برای PC تایید شد + مشخصات سیستم مورد نیاز

استودیو nWay امروز تایید کرد که عنوان Power Rangers: Battle for the Grid در تاریخ 24 سپتامبر (سه‌شنبه، ۲ مهر ۱۳۹۸) برای پلتفرم PC در دسترس قرار خواهد گرفت. Power Rangers: Battle for the Grid عنوانی جدید در سبک مبارزه‌ای است که به بازیکنان اجازه می‌دهد در نقش رنجرها و شرورهای کلاسیک و جدید در مبارزاتی 3vs3 شرکت کنند. این تیم همچنین از مشخصات سیستم مورد نیاز این بازی نیز رونمایی کرد که در ادامه می‌توانید با جزئیات آن همراه شوید.

بازی از مبارزات آنلاین و آفلاین پشتیبانی می‌کند. به این ترتیب، بازیکنان می‌توانند در مبارزه با دوستان خود در سراسر جهان مهارت‌های خود را به چالش بکشند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DSOGaming، استودیو nWay برای تجربه Power Rangers: Battle for the Grid بر روی حداقل تنظیمات گرافیکی پردازنده‌ Intel Core i3-4160 همراه با 6 گیگ رم و گرافیک NVIDIA GeForce GTX 480 ،GTX 570 و یا GTX 670 را پیشنهاد کرده است.

این تیم برای تجربه بهینه این عنوان مبارزه‌ای نیز پردازنده Intel Core i5-4690K یا AMD FX-9370 همراه با 8 گیگ رم و گرافیک‌های NVIDIA GeForce GTX 960 یا AMD Radeon R7 370 را توصیه کرده است.

در ادامه با جزئیات مشخصات سیستم مورد نیاز این بازی همراه باشید.

حداقل سیستم مورد نیاز:



سیستم عامل (تنها 64 بیت): Windows 7

پردازنده: Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz

میزان حافظه مورد نیاز: 6GB

کارت گرافیک: NVIDIA® GeForce® GTX 480 | GTX 570 | GTX 670

دایرکت ایکس: نسخه 10

فضای خالی مورد نیاز بر روی هارد: 2GB



سیستم پیشنهادی:



سیستم عامل (تنها 64 بیت): WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10

پردازنده: Intel Core i5-4690K @3.50GHz یا AMD FX-9370

میزان حافظه مورد نیاز: 8GB

کارت گرافیک: NVIDIA® GeForce® GTX 960 یا AMD Radeon R7 370

دایرکت ایکس: نسخه 10

فضای خالی مورد نیاز بر روی هارد: 2GB

منبع متن: pardisgame