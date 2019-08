مدت زمان بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 مشخص شد

انتظار می‌رود که بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 نیز مانند نسخه‌ی قبلی این مجموعه دارای گیم‌پلی طولانی به علت تکرارهای زیادی که در جریان بازی اتفاق می‌افتد باشد که برای بسیاری از هواداران جذاب به نظر می‌رسد. در همین راستا، به تازگی استودیوی سازنده از میزان زمان مورد نیاز برای به اتمام رساندن […]

انتظار می‌رود که بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 نیز مانند نسخه‌ی قبلی این مجموعه دارای گیم‌پلی طولانی به علت تکرارهای زیادی که در جریان بازی اتفاق می‌افتد باشد که برای بسیاری از هواداران جذاب به نظر می‌رسد. در همین راستا، به تازگی استودیوی سازنده از میزان زمان مورد نیاز برای به اتمام رساندن بخش داستانی بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 پرده برداشته است.

همان‌طور که می‌دانید، تصمیمات و انتخاب‌های شما در جدیدترین نسخه از سری Vampire: The Masquerade – Bloodlines از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و قرار است که این بازی از چندین پایان متفاوت برخوردار باشد. این بازی قرار است در سال آینده منتشر شود و تا به حال، اطلاعات بسیار به همراه چندین تریلر از این عنوان منتشر شده است که طرفداران را برای این بازی نقش آفرینی هیجان‌زده کرده‌اند.

حال در همین راستا، طی مصاحبه‌ای که اخیرا با یکی از سازندگان این بازی صورت گرفته است، میزان زمان مورد نیاز برای تجربه‌ی این عنوان به صورت کامل و معمولی مشخص گردیده است. طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده، اگر شما با یک سرعت معمولی و طبیعی به پیشروی در بخش داستانی بازی بپردازید، تقریبا به ۳۰ ساعت زمان نیاز خواهید داشت تا به صورت کامل این بخش را به اتمام برسانید. اما اگر جزو کسانی هستید که وسواس ویژه‌ای در کامل کردن تمامی بخش‌ها و ماموریت‌ها دارند، باید بگوییم که مجبور هستید تا زمان بیشتری را صرف تجربه‌ی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 کنید.

در همین راستا، آقای فلورین اسکوارزر (Florian Schwarzer)، مدیر بخش تولیدی این بازی، بیان می‌کند:

در ابتدا باید بگویم که ما بر این فرض هستیم که افراد زیادی بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 را تنها یک بار تجربه نخواهد کرد و بی‌شک قسمت‌های مختلفی از بازی را چندین بار تکرار می‌کنند. این نوع از افراد دوست دارند تا بازی را با درجه سختی‌های متفاوتی تجربه و برنامه‌های مختلفی برای پیشروی اتخاذ کنند. حال اگر فردی بخواهد تا یک بار در جریان بازی قرار گیرد و بخواهد فقط بخش داستانی را به اتمام برساند، ما حدس می‌زنیم که به ۳۰ ساعت زمان نیاز خواهد داشت. این مقدار برای کسانی صدق می‌کند که نخواهند تمام بخش‌های بازی را انجام داده و به پایان برسانند؛ بلکه تنها دوست دارند دنیای بازی را برای یک بار دیده باشند.

طبق این صحبت‌ها به نظر می‌رسد که با محتویات جانبی، مراحل فرعی و هدف‌های مختلفی در بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 رو به رو باشیم که می‌تواند ساعت‌ها شما را به خود مشغول کند. بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 در سال ۲۰۲۰ برای کنسول‌های اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. همچنین در صورتی که به این بازی علاقه‌مند شده‌اید، می‌توانید مصاحبه با سازندگان این بازی را تحت عنوان «مصاحبه با سازندگان بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 | صحبت در رابطه با شهر سیاتل، شباهت‌ها و تفاوت‌ها با نسخه‌ی اول و بیشتر» را از طریق این صفحه‌ی وب‌سایت گیمفا مشاهده کنید. در ضمن به تازگی ویدئویی ۲۸ دقیقه‌ای از گیم‌پلی بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 در جریان مراسم Gamescom 2019 منتشر شده که می‌توانید از طریق این نشانی مطالعه کنید.

