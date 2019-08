همان‌طور که می‌دانید شرکت Ubisoft، یکی از غول‌های صنعت بازی در چند ماه‌ آینده نیز عناوین بزرگ و مختلفی نظیر Ghost Recon Breakpoint ،Watch Dogs Legion و Rainbow Six Quarantine را برای عرضه در نظر دارد. و علاوه بر عناوین ذکر شده برخی از بازی‌های این شرکت نظیر Rainbow Six Siege و For Honor نیز با پیاده‌سازی درست رویکرد خدمات محور و بازی‌ها به عنوان یک سرویس، روز به روز به بزرگ‌تر کردن جامعه آماری خود ادامه می‌دهند و در کل به این زودی‌ها قصد بازنشست شدن ندارند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GamingBolt، اما Ubisoft باز هم به دنبال عناوینی بیشتر و سرمایه‌گذاری برروی IPهای جدید است. با عرضه بازی‌هایی نظیر Gods & Monsters و Roller Champions در آینده نزدیک، به نظر می‌رسد که این ناشر قصد دارد برای مدتی برروی IPهای جدید نیز سرمایه‌گذاری کند. چرا که اخیرا مدیر اجرای اروپا، خاورمیانه و آفریقا Ubisoft یعنی "الین کور" در مصاحبه‌ای با MCV گفته که اکنون بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری برروی IPهای جدید است.

"چنین کاری یک چالش جدی است چرا که برای انجام آن به استعداد‌هایی بسیار نیاز داریم؛ و خب به همین خاطر هم‌اکنون در حال استخدام افراد جدیدی هستیم و قصد داریم تا 5 سال آینده استودیوهای جدید نیز تاسیس کنیم. آن دسته از طرفداران ما که سری بازی‌هایی نظیر Assassin’s Creed یا Ghost Recon را دنبال می‌کنند برای ما بسیار مهم و گرامی هستند ولی اکنون احساس می‌کنیم که برای سرمایه‌گذاری برروی IPهای جدید زمیان بسیار مناسبی است. "

"در چند وقت اخیر تکنولوژی‌های بسیاری به وجود آمده و با وجود 3 کنسول جدید و مختلف در سال‌های آینده، پیشرفت سریع PC، تکنولوژی استریم و هم‌چنین قابلیت cross-play ما حس می‌کنیم که زمان بسیار مناسبی است تا به سراغ ساخت بازی‌هایی جدید در سبک‌هایی جدید برویم. و خب اگر این IPها عملکرد خوبی داشته باشند، مطمئنا برای مدت زمان بسیاری شاهد پیشرفت و عرضه‌ی آن‌ها خواهیم بود. "

نظر شما در مورد صحبت‌های "الین کور" چیست؟ دوست دارید Ubisoft سراغ چه سبک‌های جدید برود؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

