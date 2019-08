Gears of War 4 زمانی منتشر شد که کسب درآمدهای درون برنامه‌ای در بدترین دوران خود بود. پیش از بحث مربوط به Battlefront 2، پرداخت‌های درون برنامه‌ای Pay To Win و لوت باکس‌ها بسیار زیاد بودند و تقریبا در هر عنوان بزرگ دیگری می‌شد آن‌ها را دید - مخصوصا اگر آن عنوان دارای یک بخش چندنفره می‌بود - و Gears of War 4 از لوت باکس‌ها استفاده می‌کرد.

با این وجود، مایکروسافت و استودیوی The Coalition در Gears 5 مدل تجارت پرداخت‌های درون برنامه‌ای (و چیزهای دیگر) را تغییر داده‌اند. می‌توان شخصیت‌ها را با پول واقعی خریداری کرد (البته از طریق بازی کردن هم قابل آزادسازی هستند)، اما بازی از لوت باکس‌ها استفاده نمی‌کند و Season Pass ندارد که یعنی تمام نقشه‌های جدید بعد از عرضه، به‌طور رایگان برای همه در دسترس قرار می‌گیرند.

علاوه بر این، حالت Tour of Duty هم به بازی اضافه شده که بازیکنان در آن می‌توانند با شرکت در چالش‌های روزانه و مدال‌های فصلی، محتویات شخصی‌سازی برای افزایش Rank دریافت کنند و Supply هم به بازیکنان بخاطر بیشتر بازی کردن بخش چندنفره، محتویات رایگانی ارائه می‌دهد. این یک بهبود واضح نسبت به Gears of War 4 است و طبق گفته رایان کلون به عنوان طراح اصلی Gears 5، شاهد رویکردی "بازیکن محور و بازیکن دوست در نحوه اجرای شخصی‌سازی و پرداخت‌های درون برنامه‌ای هستیم."

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamingbolt، کِلِون در واقع معقتد است Gears 5 در مقایسه با سایر بازی‌ها از نظر پرداخت‌های درون برنامه‌ای و خصوصا حذف لوت باکس‌ها در این صنعت جلوتر از بقیه است:

او در مصاحبه‌‌ای با GamesIndustry گفت: "ما واقعا فکر می‌کنیم در رهایی از لوت باکس‌ها در این صنعت از همه جلوتر هستیم و اطمینان حاصل کرده‌ایم تا هم به افرادی که می‌خواهند با پول واقعی پیشرفت سریع‌تری داشته باشند و آیتم‌هایی را به‌دست آورند خدماتی ارائه می‌شود و هم بی‌عیبی و برابری تجربه بازی حفظ می‌شود."

با توجه به گفته‌های کلون، تصمیم حذف لوت باکس‌ها در Gears 5 پیش از داغ شدن مباحث مربوط به آن صورت گرفت: "ما این تصمیم را پیش از تمام آن اتفاقات گرفته بودیم. حدس می‌زنم ما به نوعی آینده را پیش‌بینی کردیم و یکی از اولین کسانی بودیم که بسته‌های کارتی را با بازی‌ خود تطابق دادیم. ما فکر می‌کردیم این کار را در Gears 4 بسیار خوب به انجام رساندیم - برخی از آن راضی و تعدادی ناراضی بودند. شرکت‌ها و بازی‌های دیگری هم وجود داشتند که با عملکرد متفاوت خود واکنش‌های منفی‌تری دریافت کردند.

ما خود را به چالش کشیدیم: آیا می‌توانیم برای بازیکنانی که قصد خرید دارند، چیزهای قابل خرید در بازی قرار دهیم و کاری کنیم سایر بازیکنان همچنان از سیستم آن لذت ببرند؟ این چالشی بود که از ابتدای ساخت Gears 5 با آن مواجه شدیم. ما احساس کردیم لوت باکس‌ها مورد مناسبی برای Gears نیستند و می‌خواستیم در بررسی راه‌حل‌ها جلوتر از بقیه باشیم و این‌ها مربوط به پیش از بحث‌های داغ به‌وجود آمده می‌شوند."

بازی Gears 5 در تاریخ 19 شهریور برای پلتفرم‌های PC و Xbox One منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame