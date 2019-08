EA حتی پیش از رونمایی رسمی از بازی Need For Speed Heat، درباره چگونگی احیای فانتزی "مسابقه‌دهنده vs پلیس‌ها" صحبت می‌کرد. اخیرا ما تریلر رونمایی از نسخه جدید این سری را دیدیم و قطعا تمرکز بیشتری برروی این موضوع شده است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamingbolt، طبق اطلاعات ارائه شده توسط سازندگان به سایت Twinfinite، بازی Need For Speed Heat نسبت به نسخه Payback در بخش‌های زیادی از تعقیب و گریز پلیس‌ها گسترش یافته است. برای اولین بار، پلیس حتی در جهان‌باز هم یک تهدید خواهد بود و بازیکنان باید از تاکتیک‌های زیادی برای رهایی از پلیس‌ها استفاده کنند. این‌ تاکتیک‌ها می‌توانند شامل رانندگی هجومی و تصادف ماشین‌های پلیس‌ها، فرار از آن‌ها یا مخفی شدن در مکان‌هایی از جهان‌باز بازی بشوند.

پلیس‌ها همچنین انواع مختلفی از ماشین‌ها را سوار می‌شوند. پلیس‌های رده بالا از ماشین Dodge Chargers و پلیس‌های رده پایین از Corvettes استفاده می‌کنند. هر Heat (یا همان سطح تحت تعقیب بودن شما) که به‌دست آورید در صورت فرار از پلیس‌ها از بین نمی‌رود و اگر شما را دوباره ببینند، مجددا به تعقیب شما می‌پردازند تا اینکه به جای امنی بروید و مدتی دور از دید و خلاف باشید. با این حال، هر چه تعداد Heatهای شما بالاتر باشد، پاداش‌های بیشتری دریافت می‌کنید و Heatها به نوعی مانند یک افزاینده هستند اما در صورت دستگیر شدن یا تصادف ماشین شما، آن افزاینده را از دست می‌دهید.

این موارد روی کاغذ عالی به‌نظر می‌رسند اما باید دید در گیم‌پلی جگونه اجرا خواهند شد. بازی Need For Speed Heat در تاریخ 17 آبان برای پلتفرم‌های PC ،PS4 و Xbox One عرضه می‌شود.

منبع متن: pardisgame