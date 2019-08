Need For Speed Heat به اتصال دائمی اینترنت نیاز نخواهد داشت

بازی‌هایی که نیاز به اتصال دائمی به اینترنت و آنلاین بودن کنسول شما را دارند، می‌توانند به چندین دلیل تجربه محدود کننده‌ای باشند و خبرهای مربوط به نیاز به اتصال دائمی اینترنت برخی بازی‌ها معمولا واکنش‌های منفی دریافت می‌کنند. با این حال، چنین مشکلی در Need For Speed Heat وجود نخواهد داشت.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamingbolt، استودیوی Ghost Games در گفت‌وگو با Twinfinite تایید کرد Need For Speed Heat به‌طور کامل در حالت آفلاین قابل بازی است. در حالت آنلاین، جهان بازی توسط سایر بازیکنان هم پر شده و شما می‌توانید برای فرار از پلیس‌ها از آن‌ها استفاده کنید. اگر یک بازیکن Heat بیشتری از شما داشته باشد (همان سطح تحت تعقیب بودن شماست که در این بخش می‌توانید اطلاعات بیشتری به‌دست آورید)، می‌توانید پلیس‌ها را به سمت آن‌ها هدایت کرده تا پلیس‌ها به دنبال آن‌ها بروند.

اخیرا همچنین تایید شد که Need For Speed Heat فاقد هرگونه لوت باکس خواهد بود. این بازی در تاریخ 17 آبان برای پلتفرم‌های PC ،PS4 و Xbox One عرضه می‌شود.

