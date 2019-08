امروز نمرات و نقد‌های بازی اکشن نقش‌آفرینی Crystar مشخص شدند و اینطور بنظر می‌آید که با عنوانی قابل قبول و احساسی روبرو باشیم. بازی Crystar ساخته‌ی جدید استودیو فوریو (FURYU Corporation) است که عنوانی موفق مثل The Caligula effect را نیز در کارنامه‌ی خود دارد. داستان این بازی درباره‌ی دختری به نام ری (Rei) است […]

امروز نمرات و نقد‌های بازی اکشن نقش‌آفرینی Crystar مشخص شدند و اینطور بنظر می‌آید که با عنوانی قابل قبول و احساسی روبرو باشیم.

بازی Crystar ساخته‌ی جدید استودیو فوریو (FURYU Corporation) است که عنوانی موفق مثل The Caligula effect را نیز در کارنامه‌ی خود دارد. داستان این بازی درباره‌ی دختری به نام ری (Rei) است که تلاش می‌کند تا با تمام درد و رنج‌هایی که در راهش قرار دارد مبارزه کرده و به خواهر خود کمک کند.

Digitally Downloaded: 100/100

من از آن دست افرادی هستم که همیشه به دنبال کتاب‌ها تی‌اس اِلیوت (T.S. Eliot) و فیلم‌هایی مثل The Cabinet of Dr Caligari تا Blade runner بوده و موسیقی‌های نیک کیو (Nick Cave) را گوش داده و بازی‌هایی مثل I Am Setsuna را انحام می‌دهند. حال نیز در همین چرخه به بازی Crystar رسیدم، عنوانی آنقدر لایه‌ لایه و ظریف، که حرفی باقی نمی‌گذارد. اینطور که بنظر می‌آید استودیو فوریو در تلاش است تا تبدیل به شرکتی شود که تنها با دیدن اسمش باید به سراغ بازی‌هایش رفت.