به گزارش پردیس‌گیم، وبسایت IGN در جریان رویداد گیمزکام ویدئویی ۷ دقیقه‌ای از گیم‌پلی بدون وقفه‌ی بازی Streets of Rage 4 (که این فرنچایز در کشورمان با عنوان شورش در شهر شناخته می‌شود) را به اشتراک گذاشته است. در این ویدئو، گیم‌پلی کارکتر محبوب Axel و شخصیت Cherry Hunter(دختر Adam Hunter کارکتر اصلی نسخه‌ی اول مجموعه) را به نمایش می‌گذارد. علاوه بر دشمنان معمولیٰ، مبارزه با یک باس نیز در این تریلر گیم‌پلی به تصویر کشیده می‌شود.

Streets of Rage 4 توسط Lizardcube و Guard Crush Games توسعه یافته و توسط Dotemu و Sega عرضه خواهد شد. این بازی، ضمن پایبند بودن به ریشه‌های مجموعه و مبارزات دوست‌داشتنی آن، گرافیک بهبود یافته و استایل هنری جدیدی را به طرفداران این فرنچایز هدیه می‌دهد. تاکنون تاریخ عرضه‌ای برای Streets of Rage 4 تایین نشده اما پلتفرم‌های مقصد بازی شامل PC، PS4، Xbox One و PC می‌باشند.

منبع متن: pardisgame