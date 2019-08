سری Need for Speed یکی از قدیمی‌ترین مجموعه عناوین مسابقه‌ای است که با گیم‌پلی قدرتمند خود توانسته است تا از جایگاه ویژه‌ای بین بازی‌بازان برخوردار شود. حال استودیوهای سازنده قصد دارد تا با انتشار بازی Need for Speed Heat، برای باری دیگر طرفداران این مجموعه‌ی بی‌نظیر را شگفت‌زده کنند. در همین راستا به تازگی اطلاعات […]

سری Need for Speed یکی از قدیمی‌ترین مجموعه عناوین مسابقه‌ای است که با گیم‌پلی قدرتمند خود توانسته است تا از جایگاه ویژه‌ای بین بازی‌بازان برخوردار شود. حال استودیوهای سازنده قصد دارد تا با انتشار بازی Need for Speed Heat، برای باری دیگر طرفداران این مجموعه‌ی بی‌نظیر را شگفت‌زده کنند. در همین راستا به تازگی اطلاعات و گزارش‌هایی از سیستم صوتی و موسیقی‌های این بازی در دسترس قرار گرفته‌اند که می‌توانند برای شما جالب باشند.

Need for Speed Heat که نسخه‌ی بعدی یکی از بهترین سری‌ بازی‌های سبک مسابقه‌ای شناخته می‌شود، تا به الان با تصاویر و ویدئوهای خود، توجه افراد زیادی را جلب کرده است. پس از اینکه در مراسم Gamescom 2019 شاهد تریلری رسمی از این بازی بودیم، متوجه شدیم که در این عنوان با سرعت‌های نجومی و سرسام‌آوری مثل گذشته رو به رو خواهیم بود. همچنین چندی پیش مشخص شد که بازی Need for Speed Heat نیاز به اتصال دائم به اینترنت نخواهد داشت که این نکته برای بسیاری از بازی‌بازان و کاربران خوشحال کننده به نظر می‌رسید.

حال به تازگی کارگردان این نسخه‌ی جدید از سری بازی Need for Speed، آقای رایلی کوپر (Riley Cooper)، طی مصاحبه‌ای که با یکی از سایت‌های بازی‌های ویدئویی داشته، از موسیقی‌های درون بازی Need for Speed Heat صحبت کرده است. طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده، به نظر می‌رسد با یک سیستم مدرنیزه شده رو به رو هستیم که موسیقی‌های بازی را نسبت به شب و روز شدن دنیای بازی تغییر می‌دهد. این موسیقی‌ها معمولا از صداهای الکتریکی بهره‌مند شده‌اند. لازم به ذکر است که طبق گفته‌‌های این کارگردان، موسیقی‌هایی که در روز برای شما پخش می‌شوند دارای ریتم آرامش‌بخشی هستند. این در حالی است که موسیقی‌های شب، دارای انرژی و هیجان بیشتری خواهند بود. کوپر در این‌باره می‌گوید:

البته ما الان اسم موسیقی‌های استفاده شده در بازی Need for Speed Heat را اعلام نمی‌کنیم اما به صورت کلی باید بگویم که تغییراتی نسبت به موسیقی‌های نسخه‌های پیشین داشته‌ایم که تاثیر زیادی برروی بازی‌باز خواهند داشت. ما در این بازی از سیستم موسیقی پیشرفته‌ای استفاده کرده‌ایم که از عوامل زیادی تاثیرگرفته‌اند. این عوامل مثل نت‌های الکتریکی، فضای شهری و غیره هستند. موسیقی‌هایی که در روز روشن با آن‌ها سر و کار خواهید داشت از آرامش خاصی برخوردار هستند اما این نکته را باید بگویم که در هنگام مسابقه، این نوع از موسیقی‌ها پخش نخواهند شد. در هنگام شب نیز به طور کلی با انواع مختلفی از موسیقی‌های پرانرژی رو به رو خواهیم شد که محیطی جذاب را در اختیار بازی‌بازان و کاربران قرار می‌دهند.

بازی Need for Speed Heat در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۸ (۸ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. شما همچنین می‌توانید تریلر این بازی که در رویداد Gamescom 2019 به نمایش درآمده است را از طریق این صفحه‌ی وب‌سایت مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa