نام اچیومنت توضیحات اچیومنت امتیاز

Roma Victrix بخش داستانی The Rise of Rome را به اتمام رسانید. ۶۰

Veni, Vidi, Vici بخش داستانی The Ave Caesar را به اتمام رسانید. ۶۰

Imperia Peace بخش داستانی The Imperium Romana را به اتمام رسانید. ۶۱

The Elephant In The Rome بخش داستانی The Enemies of Rome را به اتمام رسانید. ۶۱

Punic Attack بخش داستانی The First Punic War را به اتمام رسانید. ۶۱

Hittite Baby One More Time بخش داستانی The Reign of the Hittites را به اتمام رسانید. ۶۰

Pharaoh بخش داستانی The Ascent of Egypt را به اتمام رسانید. ۵۵

Smocking Ziggurats بخش داستانی The Voices of Babylon را به اتمام رسانید. ۵۹

Epic بخش داستانی The Glory of Greece را به اتمام رسانید. ۵۸

Big in Japan بخش داستانی The Yamato Empire of the Rising Sun را به اتمام رسانید. ۶۰

?Homes ۵۰۰ خانه را بسازید. ۲۹

Tower of Babel ۵۰ بزج بابلی را بسازید ۲۸

Rise And Wall ۷۸۹ بخش از دیوار شانگهای را بسازید ۳۰

Not That I’m Keeping Count ۱۰۰۰ واحد دشمن را مغلوب نمایید. ۲۶

?Huh, is that You ۲۰۰ معبد را نابود سازید. ۳۸

Heracles یک شیر آلفا را شکست دهید. ۲۷

Artemis تعداد ۲۵۰ حیوان را شکار کنید. ۳۸

Parthian Shot تعداد ۵۰۰ تیرانداز سوارکار را آموزش دهید. ۲۸

۲۱st Century تعداد ۲۱ فرمانده‌ی گروهان صدنفره را آموزش دهید. ۲۶

Axe to Grind تعداد ۴۰۰ جنگجوی تبر به‌دست را آموزش دهید. ۳۳

Cute Cats تعداد ۵۰۰ منجنیق سنگین را بسازید. ۳۵

The Choson Ones تعداد ۱۰۰۰ لژیون چوسان را خلق نمایید. ۳۷

Dancing Chariots تعداد ۴۰۰ تیرانداز برروی ارابه‌ی آشوری را آموزش دهید. ۳۶

Minoan Compies ۱۰۰ تیرانداز مرد مرکب مینوان‌ها را آموزش دهید. ۲۹

Scytheseeing ۱۰۰ ارابه‌ی مصری را آموزش دهید. ۲۸

Syntagma تعداد ۲۵۶ سرباز هاپلیت (Hoplites) مقدونی را آموزش دهید. ۳۶

Wololo تعداد ۱۰۰۰ واحد را تنظیم کنید. ۳۹

Eye of Horus اعتقادات ۲۰ واحد را دشمن را به وسیله‌ی‌ کشیش‌های مصری تغییر دهید. ۲۹

Losing Your Religion اعتقادات یک کشیش دشمن را تغییر دهید. ۳۰

Atlas تمام مناطق یک نقشه را کاوش نمایید. ۲۵

Feet On the Gound یک رقابت تصادفی نقشه را بدون آموزش دادن سواره‌نظام به پیروزی رسانید. ۳۶

Eye in the Sky یک رقابت تصادفی نقشه را بدون آموزش دادن تیراندازها به پیروزی رسانید. ۳۶

Assassin ۲۰ قهرمان را شکست دهید. ۴۴

Perseus یک مدوسا (Medusa) را به قتل رسانید. ۳۰

Coinage ۵۰۰۰۰ طلا را جمع‌آوری کنید. ۳۰

Quarry ۵۰۰۰۰ سنگ را جمع‌آوری کنید. ۳۱

WoodStock ۵۰۰۰۰ چوب را جمع‌آوری کنید. ۲۸

Pepperoni Pizza ۵۰۰۰۰ غذا را جمع‌آوری کنید. ۲۸

Marvelous یک رقابت را با ساختن و حفظ کردن یک ساختمان واندر (Wonder) به پیروزی رسانید. ۸

Archimedes تمام فناوری‌های موجود در بخش داستانی را جستجو نمایید. ۳۶

Pegasus به هر عصری پیشرفت نمایید. ۳۵

State of the Artifact یک رقابت را با حفظ نمودن تمام اشیای باستانی به پیروزی رسانید. ۳۴

Ruin Them All یک رقابت را با حفظ نمودن تمام ویرانه‌ها به پیروزی رسانید. ۳۵