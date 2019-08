بر اساس منبعی آشنا و معتر در زمینه‌ی لو دادن اطلاعات یعنی ۴Chan، شرکت سونی قرار است کنسول پلی‌استیشن ۵ را در اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی و به صورت رسمی معرفی کند که به طور دقیق‌تر، این مهم در زمستان سال جاری و در ماه فوریه رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت. اما این شایعه […]

بر اساس منبعی آشنا و معتر در زمینه‌ی لو دادن اطلاعات یعنی ۴Chan، شرکت سونی قرار است کنسول پلی‌استیشن ۵ را در اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی و به صورت رسمی معرفی کند که به طور دقیق‌تر، این مهم در زمستان سال جاری و در ماه فوریه رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت. اما این شایعه را نیز می‌توانید به‌مانند دیگر شایعات تنها یک شوخی فرض نمایید ولی در کنار آن، این موضوع را نیز در نظر داشته باشید که ۴Chan تاکنون اطلاعات بسیاری را لو داده است که اکثر آن‌ها به واقعیت تبدیل شده‌اند.

لازم به ذکر است که این رونمایی تنها دسر شرکت سونی (Sony) خواهد بود و آن‌ها غذای اصلی را بعد از آن و در قالب نمایش‌های جدیدی از بازی‌های مورد انتظار Ghost of Tsushima و The Last of Us Part 2 سرو خواهند کرد. بر اساس این شایعه، رویدادی در تاریخ چهارشنبه، ۲۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ (۱۲ فوریه ۲۰۲۰ میلادی) صورت خواهد گرفت که نمایش‌هایی از عناوین بزرگ و کوچک را در بر خواهد داشت.

شرکت سونی در گذشته یک رویداد ویژه را در ماه فوریه و در سال ۲۰۱۳ میلادی برگزار کرد که در آن از کنسول پلی‌استیشن ۴ رسما رونمایی نمود. در نتیجه این موضوع احتمال صحت داشتن این شایعه را افزایش داده است.

منبع متن: gamefa