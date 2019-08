Highlight Reel: اپیزودهای 500 و 501: از تبریک کریسمس به سبک Just Cause 4 تا تبر نفرین شده در Red Dead Redemption 2

بیشتر گیمرها با کلیپ‌های ویدئو گیمینگ Highlight Reel آشنا می‌باشند. ویدئو‌کلیپ‌هایی که چندین سال است به اشتراک گذاشته می‌شوند و بیش از 490 قسمت از آنها توسط وبسایت Kotaku منتشر و در دسترس قرار گرفته‌اند. این ویدئوها شامل لحظات خنده‌دار، باگ‌های عجیب و غریب، مهارت‌های شگفت‌انگیز بازیکنان و... می‌شوند. گیمرهای سراسر دنیا، اینگونه لحظات را هنگام بازی کردن ضبط کرده و برای وبسایت مذکور ارسال می‌کنند. شما نیز می‌توانید کلیپ های جالب خود را به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید بفرستید و شانستان رای برای ثبت ویدئوی خود در یکی از اپیزودها امتحان کنید. حال در پردیس‌گیم تصمیم گرفته‌ایم تا اپیزودهای جدید Highlight Reel را در طول هفته برای تماشا و دانلود قرار دهیم.

اپیزود 500: ویژه برنامه‌ی طولانی Highlight Reel برای 500امین اپیزود. این قسمت با چهره‌ی گوینده‌ی معروف این سری ویدئو کلیپ شروع می‌شود و در آغاز هر کلیپ نیز با ما خواهد بود. در Hitman 2 یکی از npcها هوا را با صندلی اشتباه می‌گیرد و در Prey نیز کره‌ی زمین با سرعت بالایی حول یک محور می‌چرخد. یکی از npcهای Fallout 76 در حالی که یک سبد خرید بر روی سرش است، راه رفته و حتی شلیک نیز می‌کند. در Halo 5 یک اساسینیشن خفن و بی‌رحمانه را می‌بینیم؛ به قدری خفن که جنازه‌ی طرف تو دیوار گیر می‌کنه. در Star Wars Battlefront 2 با یک صریه‌ی نیزه، دخل 3 تن را می‌آوریم. این شما و این پای ثابت جدید برنامه یعنی Mordhau که یک عدد از این شلیک بدون برنامه‌ها که چند صد متر رو طی می‌کنه و صاف میخوره تو سر طرف را می‌بینیم. در Breath of the Wild درحالیکه چند دشمن در یک غار حضور داشتند و کار لینک سخت به نظر می‌رسید؛ یکی از این دشمنان به کمک او آمده و خود و سایر را منفجر می‌کند؛ ممنون. اونجور که من فهمیدم، انگار خط تولید یک عدد کارکتر در The Division 2 راه افتاده، یا شاید هم بنده خدا تو زمان گیر کرده با شایدم حتی روح هست و از درک و فهم ما خارج! در F1 2016 پس از کم کردن سرعت، کلا برمی‌گردیم به ابتدای خط اغاز مسابقه. شانس یا مهارت؟ سوالی که خیلی اوقات در ارتباط با Black Ops 4 مطرح است. یک زمان بندی زیبا برای ضدحمله زدن در Mortal Komabt 11 را نیز مشاهده می‌کنیم. بعضی وقتا آدم تو این PUBG یه باگ‌هایی می‌بیند که اصلا باگ‌های سایر بازی‌ها در برابرش جوک محسوب می‌شود. یک خلاقیت جالب در Just Cause 4 به منظور تبریک گفتن کریمس هم برای این قسمت فرستاده شده است. یکی از بازیکنان GTA Online موفق می‌شود تا با ماشین از داخل سطح اتوبان رد شود. جه حرکت خفنی داداش! بخش آنلاین GTA مکان به شدت عجیبی است. مثلا در لحظاتی، یک npc در خیابان خشکش زده، در حالی که یک بازیکن در همین حوالی npc دارد با هواپیما زمین جرکت می‌کند؛ و یک دفعه کارکتر ما نیز دچار پدیده‌ی یاگ گرفتگی می‌شود. پرونده‌ی این قسمت با Sniper Elite 4 بسته می‌شود، جایی که یکی از کارکتها قدم زنان به سوی آسمان می‌رود.

اپیزود 501: این قسمت با Fire Emblem Three Houses آغاز می‌شود، جایی که در هنگام رد و بدل شدن دیالوگ، یک شخصیت فرعی با شتاب زیادی دور خودش می‌چرخد. درسته که زمین یخی، لغزنده است و این حرفا؛ ولی نه به قدری که اینگونه اتفاقات در NHL 20 رخ دهد. در Shadow of the Colossus به جای ساده فرو آمدن، چندین بار روی هوا میچرخیم. در Rage 2 از بدن یک کارکتر، تنها قلبش قابل مشاهده است؛ عجب قلب بزرگی هم دارد! آیا می‌دانستید که برای هدشات کردن در Days Gone نیازی نیست که سر اسلحه به سوی سر دشمنان باشد؟ یکی از دریفترهای ساخته‌ی Bend نیز به جای دنده عقب رفتن، به یک سنگ می‌کوید. اگر دیدی که در Battlefield 1 محاصره شده‌اید، یک نارنجک را به دیوار نزدیکتان پرتاب کنید تا پس از برخورد به آن، پیش پای اعضای تیم مقابل فرود آید. فیلم ترسناکی به نام "تبر نفرین شده" در Red Dead Redemption 2. یکی از اسب‌های ساخته‌ی راک استار وارد مغازه‌ی قصابی شده و حرکات موزون اجرا می‌کند. اپیزود 501 با GTA V به پایان می‌رسد، جایی که کانتینر از تریلی جدا شده، اما پا به پای آن حرکت می‌کند.

