سونی، فاتح Gamescom | فهرست برندگان رویداد Gamescom 2019 رسماً اعلام شد

رویداد Gamescom 2019 هفته‌ی گذشته و با برگزاری ۴ کنفرانس آغاز شد و حال با اعلام رسمی فهرست برندگان به تفکیک هر پلتفرم و یا سبک بازی، این رویداد به کار خود پایان می‌دهد. با گیمفا و معرفی برندگان Gamescom 2019 همراه باشید.

هفتهذشته با برگزاری چهار کنفرانس از جمله مراسم افتتاحیه‌، رویداد Gamescom 2019 رسما آغاز شد. طی این مدت شاهد معرفی و رونمایی از بازی‌های بسیاری بوده‌ایم که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به انتشار تریلرهای جدید از بازی Death Stranding، رونمایی از بخش داستانی بازی Gears 5 و سایر موارد اشاره کرد. حال این رویداد به پایان رسیده و برندگان ان ینز مشخص شده‌اند. معمولا پروسه‌ی انتخاب برندگان Gamescom هر سال به شکل پیچیده‌ای انجام می‌گیرد و بر خلاف بسیاری از مراسم‌های دیگر چیزی با عنوان بهترین نمایش یا بهترین بازی در این رویداد وجود نداشته و برندگان به تفکیک سبک یا پلتفرم مقصد مشخص می‌شوند.

حضور سونی در رویداد Gamescom 2019 بسیار مختصر بود. علاوه بر غیبت دو بازی The last of Us Part 2 و Ghost of Tsushima، حتی Deatsh Stranding نیز قابل بازی نبود. اما یان اتفاقات باعث نشده‌اند تا سونی نتواند جوایزی را در این رویداد کسب کند. بر اساس فهرست اعلام شده بازی Dreams از شرکت سونی که یک بازی انحصاری کنسول پلی‌استیشن ۴ است توانست دو جایزه‌ بهترین بازی اورجینال و بهترین بازی پلی‌استیشن ۴ را کسب کند. به علاوه دیگر بازی انحصاری کنسول پلی‌استیشن ۴ یعنی Concrete Genie نیز توانست به عنوان بهترین بازی خانوادگی انتخاب شود. از این روی می‌توان سونی را با کسب سه عنوان، فاتح رویداد Gamescom 2019 نامید

فهرست برندگان مراسم Gamescom 2019 را می توانید در قسمت پایین مشاهده کنیذ

بهترین بازی اکشن ماجراجویی:

Blacksad: Under the Skin

(توسعه و نشر توسط آستراگون انترتینمنت)

سایر نامزدها:

Concrete Genie | توسعه و نشر توسط سونی

The Legend of Zelda: Link’s Awakening | توسعه و نشر توسط نینتندو

بهترین بازی اکشن:

DOOM Eternal

(توسعه و نشر توسط استودیوی زنی‌مکس / بتسدا)

سایر نامزدها:

Borderlands 3 | توسعه و نشر توسط توکی گیمز

Marvel’s Avengers | توسعه و نشر توسط اسکوئر انیکس

بهترین بازی خانوادگی:

Concrete Genie

(توسعه و نشر توسط سونی)

سایر نامزدها:

Dreams | توسعه و نشر توسط سونی

Luigi’s Mansion 3 |توسعه و نشر توسط نینتندو

بهترین بازی مسابقه‌ای و اتومبیل‌رانی:

Grid

( توسعه و نشر توسط استودیوی کدمسترز)

سایر نامزدها:

Hot Wheels Infinite Loop |توسعه و نشر توسط استودیوی Mattel

Need For Speed Heat | توسعه و نشر توسط الکترونیک آرتس

بهترین بازی نقش‌آفرینی:

Wasteland 3

(توسعه و نشر توسط توسط استودیوی Koch Media)

سایر نامزدها:

Final Fantasy VII Remake | توسعه و نشر توسط اسکوئر انیکس

Pokemon Sword and Shield | توسعه و نشر توسط نینتندو

بهترین بازی شبیه‌ساز:

Planet Zoo

(توسعه و نشر توسط استودیوی فرانتیر (Frontier) )

سایر نامزدها:

Barotrauma | توسعه و نشر توسط استودیو ددلیک انترتینمنت

NBA 2K20 | توسعه و نشر توسط توکی گیمز

بهترین بازی ورزشی:

Roller Champion

(توسعه و نشر توسط یوبی‌سافت)

سایر نامزدها:

EA Sports FIFA 20 | توسعه و نشر توسط الکترونیک آرتس

eFootbal PES 2020 | توسعه و نشر توسط کونامی

بهترین بازی استراتژی:

Desperados III

(توسعه و نشر توسط تی‌اچ‌کیو نوردیک)

سایر نامزدها:

Age of Empires: Definitive Edition | توسعه و نشر توسط مایکروسافت

Foundation | توسعه و نشر توسط پلی‌مورف گیمز

بهترین بازی اصیل و ابتکاری (Original):

Dreams

(توسعه و نشر توسط سونی)

سایر نامزدها:

Concrete Genie | توسعه و نشر توسط سونی

Felix the Reaper | توسعه و نشر توسط ددلیک انترتینمنت

بهترین بازی کنسول اکس‌باکس وان:

Gears 5

(توسعه و نشر توسط مایکروسافت)

سایر نامزدها:

Bleeding Edge | توسعه و نشر توسط مایکروسافت

Borderlands 3 | توسعه و نشر توسط توکی گیمز

بهترین بازی کنسول نینتندو سوییچ:

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

(توسعه و نشر توسط نینتندو)

سایر نامزدها:

Luigi’s Mansion 3 | توسعه و نشر توسط نینتندو

Pokemon Sword and Shield |توسعه و نشر توسط نینتندو

بهترین بازی کنسول پلی‌استیشن ۴:

Dreams

(توسعه و نشر توسط سونی)

سایر نامزدها:

Concrete Genie | توسعه و نشر توسط سونی

Final Fantasy VII Remake | توسعه و نشر توسط اسکوئر انیکس

بهترین بازی موبایل:

Battle Chaser: Nightwar-Mobile Edition

(توسعه و نشر توسط استودیوی هَندی گیمز)

سایر نامزدها:

Hot Wheel Infinite Loop |توسعه و نشر توسط Mattel

Lock’s Quest | توسعه و نشر توسط استودیو هَندی گیمز

بهترین بازی پلتفرم رایانه‌های شخصی:

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

(توسعه و نشر توسط یوبی‌سافت)

سایر نامزدها:

Borderlands 3 |توسعه و نشر توسط توکی‌ گیمز

Doom Eternal | توسعه و نشر توسط استودیوی زنی‌مکس آلمان/بتسدا

منبع متن: gamefa