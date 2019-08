بازی Ori and the Blind Forest، یکی از بهترین و تحسین‌شده‌ترین انحصاری‌های ایکس‌باکس، در تاریخ ۵ مهر برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر می‌شود. شرکت مایکروسافت این خبر را طی برنامه زنده نینتندو در گیمزکام ۲۰۱۹ به‌صورت رسمی اعلام کرد. Ori جدیدترین انحصاری شرکت مایکروسافت برای کنسول نینتندو به حساب می‌آید.

در جریان استریم نینتندو گفته شد که کامل‌ترین نسخه بازی با اسم Definitive Edition برای کنسول‌های سوییچ منتشر خواهد شد. این نسخه از بازی در سال ۲۰۱۶ برای کامپیوترها و ایکس‌باکس وان عرضه شده بود. از جمله محتویات مهم Definitive Edition می‌توان به اضافه شدن مناطق جدید، سیستم فست‌تراول و تنظیمات درجه‌سختی اشاره کرد.

با انتشار Ori برای سوییچ می‌توان حدس زد که روابط مایکروسافت و نینتندو رفته‌رفته بهتر می‌شود و مطمئنا هر دو طرف از این موضوع سود خواهند برد. در این چند سال اخیر مایکروسافت کمی از سیاست‌های انحصارطلبانه خود دور شده؛ آن‌ها این روند را اولین‌بار با خرید استودیو «مویانگ» و به دست آوردن امتیاز بازی «ماینکرفت» آغاز کردند. در آن زمان مایکروسافت می‌توانست ماینکرفت را به انحصار ایکس‌باکس دربیاورد ولی در نهایت تصمیم گرفت تا بازی روی پلتفرم‌های سونی و نینتندو به کار خود ادامه دهد.

این اولین‌باری نیست که مایکروسافت بازی‌های انحصاری خود را در اختیار کاربران نینتندو قرار می‌دهد؛ آن‌ها پیش از این بازی Cuphead را در ماه آپریل برای سوییچ منتشر کردند. بازی Hellblade: Senua’s Sacrifice هم با وجود اینکه مایکروسافت استودیو سازنده آن را خریده است، در همان ماه به کنسول‌های سوییچ آمد.

در حال حاضر ادامه بازی با اسم Ori and the Will of the Wisps برای کامپیوتر و ایکس‌باکس وان در حال ساخت است. این بازی قرار است در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ روانه بازار شود. هنوز نمی‌دانیم که آیا ادامه اثر هم برای سوییچ منتشر می‌شود یا خیر.

می‌توانید تریلر نسخه‌ی سوییچ بازی را در ادامه ببینید.

دانلود mp4

منبع متن: digikala