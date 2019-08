مدت زمان زیادی از آغاز به کار سرویس Xbox Game Pass می‌گذرد و اکنون با عرضه عناوین انحصاری Microsoft در روز عرضه و هم‌چنین حضور بیش از 200 بازی مختلف نظیر Metro Exodus و Devil May Cry 5 این سرویس بیش از پیش به ارزش‌های خود افزوده است.

به تازگی در مصاحبه‌ای با وبسایت Game Reactor، "بن دکر" رئیس بخش سرویس‌های گیمینگ Xbox درباره ایده‌ها و افکار خود پیرامون Xbox Game Pass صحبت کرده که در آن نکته‌هایی جالب وجود دارد: "ما دوست داریم که در نهایت شاهد عرضه Game Pass برروی تمامیِ پلتفرم‌ها باشیم؛ این هدف طولانی‌مدت ماست و با اینکه هم‌اکنون برنامه‌ای دقیق و کاملا مشخص برای آن نداریم، واقعا دوست داریم که شاهد در دسترس بودن Game Pass در همه‌جا و برای همه باشیم. "

مطمئنا دیدن اینکه Microsoft چگونه این برنامه و دیدگاه خود را پیاده‌سازی می‌کند جالب خواهد بود. شاید آن‌ها با استفاده از xCloud سرویس Game Pass را برروی دستگاه‌های موبایل و Nintendo Switch عرضه کنند. شاید راضی‌کردن Nintendo برای این کار کمی مشکل به نظر برسد ولی با عرضه بازی‌هایی نظیر Cuphead و Ori and the Blind Forest برای Switch می‌توان گفت که Nintendo و Microsoft رابطه‌ای خوب و دوستانه با یکدیگر دارند. مطمئنا عرضه این سرویس برروی PlayStation بحثی جداگانه و موقعیتی بسیار متفاوت خواهد بود.

سرویس Game Pass هم‌اکنون برروی پلتفرم‌های PC و Xbox One در دسترس است. از جمله‌ بازی‌هایی که اخیرا به این سرویس اضافه شده نیز می‌توان به Devil May Cry 5 و Kingdom Come Deliverance اشاره کرد.

منبع متن: pardisgame