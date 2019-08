اگر تشکر نینتندو از «دوستانمان در مایکروسافت» بواسطه عرضه بازی «کاپهد» (Cuphead) روی کنسول سوییچ، به قدر کفایت مایه بهت طرفدارن اکس‌باکس نشده بود، انتشار بازی Ori and the Blind Forest Definitive Edition روی سوییچ، احتمالا شگفتی ایشان را برانگیزد. اما در حالیکه مایکروسافت و نینتندو به همکاری با هم برای تشویق تجارب بین پلتفرمی ادامه خواهند داد، به نظر نمی‌رسد که بازی انحصاری دیگری روی نینتندو سوییچ یا پلی‌استیشن ۴ عرضه گردد. چندی پیش سخنگوی مایکروسافت طی بیانه‌ای در این باب چنین گفته بود:

«سال گذشته برای ما دوران پرهیجانی بود، چراکه ما گروههای خلاق خود را به بیش از دو برابر افزایش دادیم، تا استودیوهای ایکس‌باکس را سر و سامان دهیم. اما، در حالیکه این استودیوها به مایکروسافت اضافه می‌شوند، ما از تعهدات قبلی ایشان نسبت به سایر پلتفرم‌ها آگاه هستیم، و به آنها پایبند خواهیم بود. با این وجود، این استودیوها از این به بعد برای پلتفرم ما بازی خواهند ساخت. ما برنامه‌ای برای گسترش بازی‌های انحصاری خود به سایر پلتفرم‌ها و کنسول‌های دیگر نداریم. البته ما کماکان به بازی‌های بین پلتفرمی باور داریم، و انعطاف لازم را برای توسعه دهندگان اینگونه بازی‌ها را خواهیم داشت، تا از وجود تجارب عادلانه و مفرح مطمئن شویم.»

بنابراین، اگر منتظر دسترسی به بازی‌هایی چون «فورتزا» (Forza)، «گیرز» (Gears)، «هیلو» (Halo)، یا حتی Killer Instinct روی سوییچ یا پلی‌استیشن ۴ خود بودید، دست هر امید بشویید. مایکروسافت تمرکز خود را برای ارائه تجارب بین پلتفرمی از بازی‌های انحصاری‌اش روی پروژه xCloud قرار داده است، گرچه دسترسی به این بازی‌ها هم کاملا بستگی خواهد داشت به اینکه نینتندو و سونی اجازه اضافه شدن اپلیکیشن xCloud روی پلتفرم‌های متبوعشان را بدهند.

