براساس گزارش‌های شرکت تحلیل خرید و فروش دیجیتالی بازی‌های ویدیویی، «سوپر دیتا» (Superdata)، بازی‌کنندگان در ماه جولای سال ۲۰۱۹ حدود ۹.۰۲ میلیارد دلار خرج خریدن بازی‌های ویدیویی به صورت دیجیتالی کرده‌اند، در حالی که در همین بازه در سال گذشته میزان این مبلغ، عدد ۸.۵۶ میلیارد دلار بوده است. در این گزارش فروش دیجیتالی بازی‌ها بر روی رایانه‌های شخصی، کنسول‌ها و تلفن‌همراه‌های هوشمند محاسبه شده است.

بعد از آخرین بروزرسانی بزرگ بازی GTA V به نام Diamond Casino فروش دیجیتالی این بازی به صورت تصاعدی افزایش یافت، به طوری که براساس اعلامیه‌ی شرکت راکستار بخش چند‌نفره‌ی این بازی در تاریخ ۲۳ جولای شلوغ‌ترین روز خود را از روزعرضه‌ی این بازی تجربه کرده است و همچنین در بازه‌ی زمانی ۲۳ تا ۲۹ جولای رکورد شلوغ‌ترین هفته نیز شکسته شد، راکستار تعداد دقیق بازی‌کنندگان و همچنین میزان فروش بازی GTA V را به صورت دقیق اعلام نکرده است، اما براساس تخمین‌های «سوپر دیتا» این بازی در ماه جولای چیزی بالغ بر ۶۹ میلیون دلار بر روی رایانه‌های شخصی و کنسول‌ها فروش دیجیتالی داشته است.

بروزرسانی Diamond Casino علاوه بر آیتم‌ها و پاداش‌های مختلف، تعداد زیادی مراحل داستانی به بخش چند‌نفره‌ی بازی GTA V اضافه کرد، این بروزرسانی باعث شد بازی GTA V که در سال ۲۰۱۳ عرضه شده بود، یکی از بهترین ماه‌های خود را از لحاظ فروش در جولای سال ۲۰۱۹ تجربه کند!

پیروز بعدی در ماه جولای بازی انحصاری Fire Emblem: Three Houses است، بازی‌ای که بهترین فروش دیجیتالی را در روز عرضه در تاریخ این مجموعه داشته، این بازی در ماه جولای بر روی کنسول نینتندو سوییچ حدود ۸۰۰ هزار واحد فروش دیجیتالی داشته است. براساس گزارش شرکت The NPD Group این بازی از لحاظ فیزیکی نیز در کشور آمریکا بسیار موفق بوده، به طوری که تبدیل به موفق‌ترین بازی از مجموعه‌ی Fire Emblem در کشور آمریکا از لحاظ فروش فیزیکی شده و همچنین در ماه جولای بعد از بازی Madden NFL 20 در رتبه‌ی دوم میزان فروش فیزیکی در کشور آمریکا قرار گرفته است.

به دو بازی Apex Legends و PUBG نیز می‌توان به عنوان بازی‌های دیگر موفق در ماه جولای از لحاظ فروش دیجیتالی اشاره کرد. فصل دوم بازی Apex در ماه جولای عرضه شد و همین موضوع باعث شد که فروش دیجیتالی این بازی نسبت به ماه‌های قبل بسیار بیش‌تر شود، البته میزان فروش دیجیتالی این بازی در اوایل فصل اول تقریبا دو برابر فصل دوم بوده است. بازی PUBG نیز در ماه جولای تعداد ۱.۱ میلیون واحد با میانگین قیمت ۱۸ دلار بر روی رایانه‌های شخصی فروش داشته است، ولی با این حال میزان فروش آن نسبت به بازه‌ی مشابه در سال ۲۰۱۸ کمتر است.

The post جی‌تی‌ای، Fire Emblem و مدن، پرفروش‌ترین بازی‌های دیجیتال ماه گذشته appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala