نقشه‌ی بازی The Witcher 3: Wild Hunt علاوه بر شهر‌ها و روستا‌ها، شامل بخش‌هایی است که فاقد جمعیت هستند و در آن‌ها شهر یا روستایی وجود ندارند، این مناطق بخش وسیعی از نقشه‌ی این بازی را شامل می‌شوند. اما در بازی Cyberpunk 2077 دیگر این مناطق ییلاقی و فاقد جمعیت وجود ندارند و کل نقشه‌ی بازی یک شهر بسیار بزرگ است که جزئیاتی دیوانه‌واری را در دل خود جای داده است و با توجه به در نظر گرفتن این مطلب، کوچک‌تر بودن نقشه‌ی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ کاملا طبیعی است.

«ریچارد بورزی‌مووسکی» (Richard Borzymowski)، تهیه‌کننده‌ی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷، به تازگی در مصاحبه‌ای با وب‌سایت gamesradar در نمایشگاه Gamescom درباره‌ی نقشه‌ی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ گفته است: «اگر بخواهیم نقشه‌ی دو بازی ویچر ۳ و سایبرپانک ۲۰۷۷ را به صورت دقیق در واحد کیلومتر حساب کنیم، باید بگویم که نقشه‌ی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ کمی کوچک‌تر است، اما تراکم جزئیات در نقشه‌ی این بازی بسیار بیشتر از نقشه‌ی ویچر ۳ است. فرض کنید که در بازی ویچر ۳ تمام مناطق فاقد جمعیت و ییلاقی حذف شده‌اند و جای خود را به شهر‌ها داده اند. در نقشه‌ی ویچر ۳ مناطق جنگلی و کوهستانی وسیع و شهر‌های کوچکی مثل نوویگرد وجود دارد، اما در بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ همه چیز در Night City اتفاق می‌افتد. ما می‌خواستیم شهری طراحی‌ کنیم که باورپذیر باشد، پس تصمیم گرفتیم که Night City را پر از زندگی و جزئیات کنیم.»

با توجه به این مصاحبه می‌توان گفت که در بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ بر خلاف بازی ویچر۳ بازی‌کنندگان تنها در یک شهر بسیار بزرگ به گشت و گذار می‌پردازند و نمی‌توانند که به خارج از Night City بروند، البته شایان ذکر است که به گفته‌ی سازندگان پشت دیوار‌های این شهر اوضاع بسیار بد است و چیزی برای گشت و گذار وجود ندارد.

اگر بخش چند‌نفره به این بازی اضافه شود، قطعا نقشه‌ای با چنین مشخصات برای این بخش می‌تواند بسیار جذاب باشد، سازندگان گفته‌اند که آن‌ها در حال آزمایش کردن حالت چند‌نفره هستند و اگر به این نتیجه برسند که این حالت برای بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ مناسب نیست، هرگز آن را عرضه نخواهند کرد.

در ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران در روز جمعه ۸ شهریور طی استریمی، گیم‌پلی جدیدی بازی Cyberpunk 2077 به نمایش گداشته خواهد شد.

منبع متن: digikala