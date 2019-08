شرکت «سرگرمی‌های تعاملی سونی» (Sony Interactive Entertainment) یک استودیو بزرگ دیگر را به فهرست استودیوهای خود اضافه کرد. استودیوی «اینسامنیاک» (Insomniac Games) – توسعه دهنده بازی «اسپایدرمن» (Marvel’s Spiderman) – در پروسه الحاق به استودیوهای جهانی پلی‌استیشن قرار دارد؛ قراردادی که بخشی از تلاش سونی برای ساخت بازی‌های انحصاری بیشتر برای پلتفرم پلی‌استیشن است. با اینحال، «شان لیدن» (Shawn Layden) – رئیس استودیوهای بازی‌سازی پلی‌استیشن – آشکار ساخت که این شرکت ایجاد دسترسی به بعضی از بازی‌های خود را، فراتر از پلتفرم پلی‌استیشن، با جدیت بررسی می‌کند. او در مصاحبه با خبرگذاری بلومبرگ گفت:

«ما باید از پلتفرم پلی‌استیشن پشتیبانی نماییم – و این قابل مذاکره نیست. با این وجود، شما در آینده بعضی از عناوین استودیوهای ما را خواهید دید، که ممکن است به مخاطبان بیشتری نیاز داشته باشند.»

این احتمالا بدین معنی نیست که شما به این زودی‌ها بازی «خدای جنگ» (God of War) را روی فروشگاه اپیک خواهید یافت. چنانکه لیدن می‌گوید، این شرکت هنوز بازی‌های انحصاری را بخشی حیاتی از تجارت خود می‌داند، و خبر بلومبرگ هم بیشتر به بازی‌های چند نفره روی کامپیوترهای شخصی اشاره دارد. بنابراین انتظار نداشته باشید که Killzone بعدی را روی ایکس‌باکس ببینید.

کدامیک از بازی‌های انحصاری ممکن است به کامپیوترهای شخصی بیایند؟

ارائه بازی‌های چند نفره سونی روی پلی‌استیشن، کامپیوترهای شخصی، و موبایل می‌تواند بسیار مناسب باشد. بازی «فورتنایت» (Fortnite) موفقیت عظیم خود را مدیون قابلیت دسترسی سراسری، و مدل تجاری رایگان (Free-to-Play) خود است. با وجودیکه احتمالا دهها میلیون نفر کنسول پلی‌استیشن ۵ را خریداری خواهند کرد، بازی‌های چند نفره به حداکثر مخاطب ممکن نیاز دارد.

در عین حال، به نظر نمی‌رسد این مسئله آسیبی هم به فروش سخت افزار پلی‌استیشن وارد نماید. سونی به تازگی از فروش ۱۰۰ میلیون دستگاه عبور کرده است، و این مهم در درجه اول به واسطه بازی‌های تکنفره انحصاری‌اش بوده است؛ گرچه بازی‌های چند نفره‌ای مثل فورتنایت و «ایپکس لجندز» (Apex Legends) هم به خوبی روی این سیستم کار می‌کنند.

با تمام این حرفها، من شخصا امیدوارم که سونی بازی «دریمز» (Dreams) را روی کامپیوترهای شخصی عرضه کند. این بازی که کلا در مورد ساختن و به اشتراک گذاردن آفریده‌هایی که بازی‌کنندگان با استفاده از مجموعه‌ای از ابزارهای قدرتمند بازی خلق کرده‌اند، واقعا به درد کامپیوترهای شخصی می‌خورد. این بازی در حال حاضر در مرحله بتاست، و قرار است که تا پایان امسال روی پلی‌استیشن ۴ عرضه گردد.

