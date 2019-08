آقای مارک گریگسبی (Mark Grigsby) برای طرفداران مجموعه‌ی Call of Duty و سری Modern Warfare و همچنین مجموعه‌ی Titanfall بسیار شناخته شده هستند. حال وی طی مصاحبه‌ی جدیدی، توضیحاتی را در رابطه با پیداه سازی‌ انیمشین‌های بازی Call of Duty: Modern Warfare با طرفداران به اشتراک گذاشته است. مارک گریگسبی در گذشته وظیفه‌ی طراحی و […]

آقای مارک گریگسبی (Mark Grigsby) برای طرفداران مجموعه‌ی Call of Duty و سری Modern Warfare و همچنین مجموعه‌ی Titanfall بسیار شناخته شده هستند. حال وی طی مصاحبه‌ی جدیدی، توضیحاتی را در رابطه با پیداه سازی‌ انیمشین‌های بازی Call of Duty: Modern Warfare با طرفداران به اشتراک گذاشته است.

مارک گریگسبی در گذشته وظیفه‌ی طراحی و اجرای انیمیشن، خوانندگی و البته گویندگی را در قسمت اول و دوم مجموعه‌ی Modern Warfare سری Call of Duty بر عهده داشته است و در سال ۲۰۱۰ و پس از Modern Warfare 2 بود که برای ساخت انیمیشن‌های هر دو قسمت بازی Titanfall، از اینفینیتی وارد (Infinity Ward) خارج و به استودیوی ریسپاون (Respawn) پیوست. حال وی برای ساخت بازی Call of Duty: Modern Warfare به استودیوی اینفینیتی وارد بازگشته است و اینبار تمام خلاقیت و توان خود را هم را به تیم و همکارانش برای ساخت انیمیشن‌های بازی آخرین نسخه‌ی مجموعه‌ی Call of Duty به کار برده است.

بر اساس توضیحات وی، انیمیشن‌های سلاح‌ها از جمله شلیک و خشاب‌گذاری کاملا واقعی به نظر می‌رسند. وی توضیح داد که در ابتدا کارگردان بازی از او می‌خواست که تا حد امکان روند خشاب‌گذاری سلاخ‌ها سریع پیش‌بروند که البته بر اساس نظر گریگسبی، این عمل باعث می‌شد تا از واقعی جلوه دادن روند خشاب‌گذاری‌ها کاسته شود.

ما تمام تلاش خودمان را به کار برده‌ایم تا انیمیشن‌های مربوط به خشاب‌گذاری کاملا واقعی جلوه کنند و البته در عین حال به کارهایی که برروی آن‌ها انجام داده‌ایم، شاهد سرعت مناسب در اجرای این عمل هستیم که البته به واقعی جلوه دادن این انیمیشن‌ها نیز آسیبی وارد نمی‌کند.

همچنین بر اساس توضیحات وی، دیگر نیازی نیست تا برای اجرای عمل خشاب گذاری و پر کردن سلاح از حالت هدفگیری اسلحه خارج شویم و می‌توانیم در حالتی که هدفگیری کرده‌ایم، سلاح خودمان را پر کنیم. گریگسبی در ادامه افزود که شاهد بهبودها و تغییرات بسیاری در انیمیشن‌های حرکت کردن افراد در آخرین نسخه‌ی Call of Duty نسبت به نسخه‌های قبلی هستیم. بر اساس توضیحات وی، آن‌ها از نظرات افراد بسیاری برای پیاده‌سازی و ساخت انیمیشن‌های حرکت کردن شخصیت‌ها در Call of Duty: Modern Warfare بهره برده‌اند، زیرا برداشت و همچنین نحوه‌ی راه رفتن انسان‌ها در دنیا واقعی بسیار متفاوت بوده و برای هرچه واقعی‌تر شدن انیمیشن‌های مربوط به آن، باید نظر افراد بسیاری را مورد بررسی قرار داد.

بر اساس توضیحات وی، تغییرات انیمیشن‌های بازی نسبت به گذشته تنها به موارد بالا ختم نشده و این‌بار شاهد تاثیرات برخورد گلوله‌ها به شخصیت‌ها نی هستیم. این‌بار انیمشین‌های‌ها آسیب دیدن، افتادن و کشته شدن شخصیت‌ها در بازی کاملا به نوع سلاح و گلوله‌های آن مرتبت هستند و شاهد انیمیشن‌های تکراری و خشک نسخه‌های قدیمی نیستیم.

مارک گریگسبی همچنین در ادامه افزود که در حال کار برروی یک آهنگ در سبک رپ برای Call of Duty: Modern Warfare هست که البته فعلا معلوم نیست که در Call of Duty: Modern Warfare مورد استفاده قرار بگیرد یا خیر. وی در واقع وظیفه‌ی نوشتن و همچنین خوانندگی موسیقی تیتراژ پایانی اولین قسمت بازی Call of Duty Modern Warfare را بر عهده داشته است.

بازی Call of Duty: Modern Warfare در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۳۹۸ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. همچنین مرحله‌ی بتای بخش چندنفره‌ی این اثر نیز در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۸ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۹) در دسترس قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است که این مرحله به صورت بازی میان‌ پلتفرمی قابل تجربه خواهد بود.

منبع متن: gamefa