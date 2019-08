بازی Dead Island 2 به سرنوشت عجیبی گرفتار شده است؛ به‌تازگی باخبر شدیم که استودیو Sumo Digital دیگر روی بازی کار نمی‌کند و حالا تیم Dambuster Studios وظیفه ساخت آن را بر عهده گرفته است.

استودیو Sumo Digital در قالب بیانیه‌ای گفت: «همان‌طور که امروز باخبر شدید، از این پس استودیو Dambuster Studios به عنوان سازنده اصلی روی بازی کار می‌کند. این انتقال از مدتی قبل برنامه‌ریزی شده بود و انجام آن هیچ تاثیری روی کسب و کار و چشم‌اندازهای مالی ما ندارد. منتظر عرضه Dead Island 2 هستیم و برای شرکای خود در شرکت تی‌اچ‌کیو آرزوی موفقیت می‌کنیم.»

این استودیوی بریتانیایی در ادامه اعلام کرد که رسما کار خود روی بازی را به پایان رسانده و دیگر هیچ مشارکتی در ساخت اثر ندارد. علاوه بر این، هنوز نمی‌دانیم که سازنده جدید کار استودیو Sumo را ادامه می‌دهد یا می‌خواهد بازی را از اول بسازد. Sumo Digital از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ روی بازی کار می‌کرد.

باید دید در انتها چه بلایی بر سر Dead Island 2 خواهد آمد. تاکنون دوبار سازنده بازی عوض شده است و حالا استودیو Dambuster به عنوان سومین سازنده بازی کار خود را روی آن شروع کرده است. گفتنی است که در زمان معرفی بازی قرار بود استودیو Yager سازنده آن باشد؛ این استودیو که ساخت اثر بی‌نظیر Spec Ops: The Line را در کارنامه خود دارد، از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ مشغول ساخت بازی بود.

Dead Island 2 برای اولین‌بار در سال E3 2014 معرفی شد و قرار بود در سال ۲۰۱۵ هم روانه بازار شود. پس از آن، استودیو «تک‌لند» (سازنده اولین قسمت سری) بازی Dying Light را منتشر کرد و توانست موفقیت‌های زیادی را کسب کند. در حال حاضر Dying Light 2 برای انتشار در سال آینده تاریخ خورده است.

منبع متن: digikala