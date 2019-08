حالت Adventure به Remnant: From the Ashes اضافه خواهد شد

Remnant: From the Ashes دارای حالت طراحی خاصی است که با این قانون دنبال می‌شود، در یک دور بازی، شما تنها نیمی از ماموریت‌ها و مراحل بازی را مشاهده خواهید کرد. مکان‌ها، ماموریت‌ها، شخصیت‌ها و باس‌هایی در این بازی وجود دارند ممکن است در اولین تجربه‌ و سفر در جهان Remnant: From the Ashes، از […]

Remnant: From the Ashes دارای حالت طراحی خاصی است که با این قانون دنبال می‌شود، در یک دور بازی، شما تنها نیمی از ماموریت‌ها و مراحل بازی را مشاهده خواهید کرد. مکان‌ها، ماموریت‌ها، شخصیت‌ها و باس‌هایی در این بازی وجود دارند ممکن است در اولین تجربه‌ و سفر در جهان Remnant: From the Ashes، از برخورد با آن‌ها محروم شوید. حال به نظر می‌رسد که گان‌فایر گیمز (Gunfire Games) قصد دارد تا با اضافه کردن حالتی جدید، این حالت را برای کسانی که آن را یک مشکل تلقی می‌کنند، رفع کند.

گان‌فایر گیمز اعلام کرده است که قرار است تا حالتی جدید را به بازی با نام حالت Adventure اضافه کند. البته این استودیوی اطلاعات بیشتری را در رابطه با این حالت به اشتراک نگذاشته است اما پیاه‌ی ایده‌ی مورد نظر اینگونه است که پس از اتمام بازی برای اولین‌بار، حالت Adventure برای شما در دسترس قرار گرفته و پس از می‌توانید به تمام جهان‌ها، سلاح‌ها و آیتم‌ها موجود در بازی و بدون وابستگی به پرک (Perk) و یا آیتمی خاص، دسترسی پیدا کنید.

در حالت معمولی و در صورتی که تنهایی به تجربه‌ی بازی بپردازید، ممکن است به برخی از ابزارهای ضروری برای دسترسی به برخی جهان‌ها و مبارزه با برخی از باس‌ها، بر اساس کلاس خود، دسترسی پیدا نکنید. حالت Adventure در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ (۳ سپتامبر ۲۰۱۹) و در قالب یک بروزرسان برای دارندگان Remnant: From the Ashes در دسترس قرار خواهد گرفت. البته این حالت و بروزرسان پایان کار نبوده قرار است تا شاهد پشتیبانی بلند مدتی از سوی گان‌فایر گیمز از این بازی باشیم.

Remnant: From the Ashes در حال حاضر در دسترس کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و اکس‌باکس وان و همچنین پلتفرم رایانه‌ی شخصی قرار دارد. در ادامه شما را به مشاهده‌ی نمرات این اثر با نام برخاسته از خاکستر دعوت می‌کنیم.

منبع متن: gamefa