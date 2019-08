هنوز زمان زیادی تا پخش فصل سوم سریال «وست ورلد» (Westworld) باقی مانده است و شبکه HBO هم به منظور سرگرم کردن هواداران و پر کردن فاصله بین فصل دوم و سوم تصمیم گرفته تا با همکاری استودیو Survios یک بازی واقعیت‌مجازی با اسم Westworld Awakenings بسازد. قصه بازی به موازات اتفاقات مهم دو فصل اول روایت می‌شود. از آنجایی که قصه‌ی بازی در ادامه درگیری‌های میزبان‌ها و اعضای دلوس به وقوع می‌پیوندد، بازی‌کننده‌ها می‌توانند اطلاعات مهمی راجع به «دلوس» (Delos) و سرنوشت سایر کاراکترهای سریال به دست بیاورند.

در این بازی کنترل کاراکتر «کیت وستون» – یک اندروید بایومکانیکی – را به عهده می‌گیرید و وظیفه دارید تا به عنوان شخصیت مرکزی داستان، از داستان یک قتل مشکوک پرده بردارید. طبق گفته کسانی که بازی را تجربه کرده‌اند، در ابتدا باید محل قتل را بررسی کنید و با پیدا کردن سرنخ‌ها از اتفاقات سر در بیاورید. گفته شده که بازی از آثاری مثل Gone Home و المان‌های ترسناک مجموعه Amnesia الهام گرفته است و تمرکز آن بیش‌تر روی بعد درام و دلهره‌آور داستان است؛ بنابراین نباید انتظار یک بازی اکشن با مکانیک‌های تیراندازی را داشته باشیم.

Westworld Awakening هم‌اکنون برای هدست‌های HTC Vive و Oculus روی استیم منتشر شده است. شاید سریال وست‌ورلد به پیچیدگی داستان و کاراکترهایش معروف باشد و خیلی‌ها نتوانند در ابتدای کار مفهوم کلی آن را به سادگی متوجه شوند. با این همه داستان بازی قرار نیست مسیر سریال را دنبال کند و قصه‌ی آن به صورت ساده و مستقیم روایت خواهد شد. به گفته سازندگان، بازی نکات و جزئیات زیادی را برای هواداران در خود جای داده است و حتی شاید سرنخ‌هایی از فصل سوم سریال هم ببینیم.

فصل سوم سریال وست‌ورلد در سال ۲۰۲۰ پخش خواهد شد.

The post سریال وست ورلد به یک بازی واقعیت مجازی تبدیل می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala