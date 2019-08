چنانکه قبلا هم مشخص شده بود، بازی «گیرز ۵» (Gears 5) شامل لوت باکس‌های شانسی و سیزن‌پس نخواهد بود، و حالا هم استودیوی «کوالیشن» (Coalition) مشخص ساخته است که این بازی تیراندازی سوم شخص از «یک روش شخصی‌سازی و درآمدزایی بسیار بازیکن‌محور و بازیکن پسند» استفاده خواهد کرد.

«رایان کلون» (Ryan Cleven) – کارگردان طراحی بخش چند نفره بازی – طی مصاحبه‌ای با نشریه Gameindustry.biz در مراسم «گیمزکام» (Gamescom) امسال، تایید کرد که آخرین عنوان مجموعه مشهور و محبوب گیرز، دارای انواع ارزهای درون بازی است، گرچه همزمان تاکید کرد که گیرز ۵ فاقد هرگونه لوت‌باکس شانسی خواهد بود، و بازی‌کنندگان همواره از آنچه بدست می‌آورند، مطلع خواهند بود، چه آنرا درون بازی بدست آورده باشند، و چه محتوایی که با پول واقعی خریداری می‌کنند.

کلون اطمینان داد که گیرز ۵ در درجه اول بازی‌کنندگان را مد نظر قرار می‌دهد، گرچه استودیوی کوالیشن خدماتی را هم در نظر گرفته است تا مردم بتوانند تجربه خود را از بازی تسهیل کنند، بدون اینکه لازم باشد روح خود را به شیطان بفروشند. او در این مورد گفت: «ما واقعا فکر می‌کنیم که در مورد خلاص شدن از شر لوت‌باکس‌ها از بقیه صنعت جلوتریم، و مطمئنیم که می‌توانیم به کسانیکه به دنبال شتاب بخشیدن به پیشرفتشان یا کسب موارد تزیینی با استفاده از پول هستند، خدمات رسانی کنیم، بدون اینکه به تمامیت و یکپارچگی بازی خدشه‌ای وارد شود.»

طی این مصاحبه از کلون پرسیده شد که آیا بررسی‌های جدید دولتها در مورد طبیعت روانشناختی لوت‌باکس‌ها، و واکنش‌های منفی نسبت به بازی‌هایی مثل «ایپکس» (Apex Legends) و «جنگ ستارگان» (Star Wars Battlefront II) کوالیشن را مجبور به بازبینی در شیوه درآمدزایی گیرز ۵ کرده است. کلون در پاسخ با انکار هرگونه ارتباط با قضایای اخیر چنین گفت: «ما مدتها قبل از اینکه هیچکدام از این مسائل پیش آید، تصمیم خود را گرفته بودیم. در واقع ما یک جورهایی آنها را پیشبینی می‌کردیم، و ما یکی از اولین‌ها بودیم که از انواع کارتها در بازی خود استفاده کردیم [..] ما این چالش را برای خود ایجاد کردیم: آیا ما هنوز می‌توانیم چیزهایی برای فروش به بازی‌کنندگان مشتاق فراهم کنیم، در عین حالیکه سایر بازی‌کنندگان هم از این سیستم لذت ببرند؟ این چالشی بود که از روز اول طراحی گیرز ۵ ما را به خود مشغول کرده بود.»

به نظر می‌رسد که بجای این مسائل، استودیوی کوالیشن بیشتر درگیر فراهم آوردن بهترین تجربه ممکن برای طرفداران باشد. «ما احساس می‌کنیم که [لوت‌باکس‌ها] خیلی به درد گیرز نمی‌خورد، و ما می‌خواستیم در یافتن بهترین مسیر ممکن از بقیه جلوتر باشیم، حتی قبل از همه این مناقشات.»

بازی گیرز ۵ دهم سپتامبر همین سال برای کامپیوترهای شخصی و ایکس‌باکس وان منتشر خواهد شد.

