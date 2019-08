فروش پلاس اقتصادی و کاملا قانونی

اگر به دنبال خرید گیفت کارت هستید و هزینه های آن شمارا از انجام بازی های آنلاین نا امید کرده، به شما فروشگاه پلاس 14 روزه را پیشنهاد میکنیم.

امروزه با پیشرفت صنعت گیم و زیر ساخت های اینترنت در ایران شاهد ترویج بازی های آنلاین بین جوانان و نوجوانان ایرانی هستیم. اما متاسفانه با افزایش قیمت دلار و شرایط اقتصادی کشورمان خرید گیفت کارت برای مشترکین پلی استیشن پلاس با هزینه های نجومی علاقه ی بسیاری را ازاین امر کاسته، بنابراین ما برآن شدیم که با هزینه بسیار ناچیز 5000 تومان خرید پلاس 14 روزه را به شما پیشنهاد دهیم. با خرید پلاس 14 روزه میتوانید با کمترین هزینه مشترک شبکه جهانی پلاس شوید و در کنار دوستانتان از انجام بازی های آنلاین لذت ببرید. همچنین به بازی های رایگانی که پلی استیشن پلاس برای مشترکین خود قرار میدهد نیز دسترسی داشته باشید در گذشته عناوین بزرگی چون (Bloodborne، Metal Gear Solid V The Phantom Pain، Just Cause 3، Infamous Second Son، NBA2K16 و …) برای مشترکین پلاس رایگان شده اند.

در خصوص فروشگاه پلاس 14 روزه باید بگوییم که بسیار خرسندیم که در این مدت فعالیت توانسه ایم هرچند به میزان کم کمکی به جامعه گیمرها باشیم و اعتماد بسیاری از اقشار مختلف جامعه را به خود جلب کنیم.

برخی از ویژگی های فروشگاه پلاس 14 روزه:

تحوی آنی بعد از خرید

پشتیبانی 24 ساعته

قانونی بودن اکانت

تضمین کمترین قیمت

منبع متن: pardisgame