پس از درخواست هواداران، قابلیت کراس‌پلی در اوایل ماه اکتبر به بازی «پابجی» (PUBG) اضافه می‌شود؛ این بدین معناست که کاربران ایکس‌باکس و پلی‌استیشن می‌توانند در کنار یکدیگر بازی کنند. سرورهای آزمایشی کراس‌پلی از اواخر ماه سپتامبر شروع به کار می‌کنند و پس از آن و در ماه اکتبر سرورهای اصلی هم به‌روزرسانی می‌شوند.

مایکروسافت این خبر را چند روز قبل در جریان برنامه زنده «اینساید ایکس‌باکس» اعلام کرد. به گفته مایکروسافت، قابلیت کراس‌پلی بازی تنها به کنسول‌ها محدود می‌شود و کاربران پلی‌استیشن و ایکس‌باکس نمی‌توانند با کاربران کامپیوتر بازی کنند.

«سیسیلیا لی» از شرکت سازنده بازی گفت: «هدف اول ما از راه‌اندازی کراس‌پلتفرم این بود که بازی‌کننده‌های هر دو کنسول بتوانند در یک مسابقه با یکدیگر رقابت کنند.» او در ادامه افزود: «هدف دوم ما بهبود وضعیت مچ‌میکینگ و کوتاه کردن زمان آن بود. با راه‌اندازی این قابلیت انتظار داریم که زمان پیدا کردن حریف کوتاه‌تر شود.»

پابجی یکی از آخرین بازی‌هایی است که قابلیت کراس‌‌پلتفرم و کراس‌سیو را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد. سال گذشته برای اولین‌بار بازی «فورت‌نایت» توانست سونی را راضی کند و این ویژگی را در اختیار بازی‌کننده‌ها قرار دهد. در ادامه هم آثاری مثل «راکت لیگ» توانستند کراس‌پلتفرم را به بازی اضافه کنند. دو بازی Destiny 2 و Call of Duty: Modern Warfare هم در آینده‌ای نزدیک این سیستم را راه‌اندازی می‌کنند.

