شرکت «دیوالور دیجیتال» طی برنامه زنده نینتندو در گیمزکام ۲۰۱۹ اعلام کرد که مجموعه بازی‌های Hotline Miami روی نینتندو سوییچ عرضه شده‌اند. این مجموعه، شماره اول بازی و Hotline Miami 2: Wrong Number را شامل می‌شود.

هم‌اکنون می‌توانید این بسته را با قیمت ۲۵ دلار از فروشگاه نینتندو به‌صورت دیجیتالی خریداری کنید. به گفته سازنده بازی، نسخه فیزیکی اثر هم به‌زودی و در تاریخی نامشخص برای نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد. در حال حاضر کاربران پلی‌استیشن۴ می‌توانند همین بسته را تنها با پرداخت ۲۰ دلار از فروشگاه کنسول خود خریداری کنند.

Hotline Miami برای اولین‌بار در اکتبر سال ۲۰۱۲ روی کامپیوترها عرضه شد. در مارچ سال ۲۰۱۵ هم ادامه بازی روانه بازار شد. در ادامه هر دو قسمت این مجموعه به شکل‌های مختلف برای پلتفرم‌های جداگانه‌ای منتشر شدند. با این حال، این اولین باری است که بازی Hotline Miami را روی کنسول‌های نینتندو می‌بینیم.

بدون تردید می‌توانیم Hotline Miami را یکی از بهترین آثار مستقل ده سال اخیر بدانیم. اگر عاشق بازی‌های پر زد و خورد هستید، اگر از خشونت بی‌حد و مرز لذت می‌بردید و یا حتی عاشق فیلم‌های کلاسیک تارانتینو هستید، همین الان به سراغ بازی بروید و آن را تجربه کنید.

