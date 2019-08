پس از چندین ماه، سرانجام استودیو One More Level و شرکت All in! Gamse به تازگی با انتشار تریلری 6 دقیقه‌از گیم‌پلی بازی Ghostrunner رونمایی کرده‌اند. این بازی که اساسا همانند ترکیبی از 3 بازی Dishonored ،Superhot و Mirror’s Edge به نظر می‌رسد، در سال 2020 عرضه خواهد شد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DSOGaming، بازی Ghostrunner در آینده و در دنیایی که توسط The Keymaster کنترل و فرمانروایی می‌شود،‌ جریان دارد. وی فرمانروایی خشن و ظالم بوده و بازیکنان باید جهت مبارزه با او و به دست‌آوردن بقایای انسان‌ها که در برجی به نام The Architect قرار دارد، تلاش کنند.

بنابر گفته‌های سازندگان، هرچه بیشتر در بازی و برج پیش بروید، داستان‌ها و رازهای بیشتری برای‌تان آشکار خواهد شد. شما آخرین امید بیشریت هستید و باید برای رسیدن به طبقه‌ی آخر برج و نجات نسل انسان‌ها تمام تلاش و توان خود را به کار بگیرید. هم‌چنین آن‌ها قول داده‌اند که با دنیایی به شدت سایبرپانک و مبارزاتی پویا سروکار خواهیم داشت.

از جمله ویژگی‌های گرافیکی Ghostrunner می‌توان به پشتیانی از تکنولوژی Ray Tracing و هم‌چنین سایه‌های پیشرفته اشاره کرد؛ به گفته‌ی تیم سازنده، پلتفرم NVIDIA GeForce RTX نیز سبب شده تا هوش‌مصنوعیِ‌ بازی پیشرفت‌های بسیاری داشته باشد.

در زیر می‌توانید اولین تریلر از گیم‌پلی جالب بازی Ghostrunner را مشاهده نمایید.

دانلود با کیفیت SD | دانلود با کیفیت HD

تماشا به صورت تمام‌صفحه

بازی Ghostrunner در تاریخی نامعلوم در سال 2020 برروی کنسول‌های PS4 و Xbox One و پلتفرم PC عرضه خواهد شد. در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame