امتیاز رسمی لیگ ایتالیا به PES 2020 رسید؛ یورو ۲۰۲۰ هم رایگان خواهد بود

‌به‌نظر می‌رسد شرکت «کونامی» بعد از چند سال وقفه تصمیم گرفته تا وضعیت لایسنس‌ها و تیم‌های بازی ورزشی خود را کمی بهتر کند. در آخرین خبر منتشر شده از بازی اعلام شد که لیگ ایتالیا (سری آ) به صورت لایسنس شده در PES 2020 قرار خواهد گرفت. به‌دست آوردن امتیاز رسمی لیگ ایتالیا به این معناست که لوگو تیم‌ها، جام‌ها و… به‌صورت رسمی در بازی قرار داده شده‌اند.

پیش از این تنها تعدادی از تیم‌های ایتالیا به‌صورت لایسنس شده در بازی قرار داشتند. در حال حاضر امتیاز تیم‌های اینترمیلان، آث میلان و یوونتوس در اختیار کونامی قرار دارد؛ گفتنی است که قرارداد کونامی با یوونتوس انحصاری است و بازی FIFA 20 نمی‎‌تواند از لباس، لوگو و حتی نام این تیم در بازی خود استفاده کند. تیم اتلیتیکو ریور پلاته هم جزء تیم‌های انحصاری بازی به حساب می‌آید.

امسال کونامی توجه ویژه‌ای به لیگ ایتالیا و به‌خصوص تیم یوونتوس داشته است. این موضوع تا جایی پیش رفته که «میرالم پیانیچ»، هافبک یوونتوس، در کنار «لیونل مسی» روی کاور بازی قرار گرفته است.

با تمام این اوصاف شرکت الکترونیک آرتز همچنان در زمینه لایسنس و امتیاز رسمی تیم‌ها از کونامی جلوتر است. حتی با وجود عقد این قرارداد، الکترونیک آرتز همچنان می‌تواند از لیگ ایتالیا در بازی خود استفاده کند و به جز تیم یوونتوس، هیچ مانعی سر راه آن‌ها قرار ندارد.

در خبر دیگری از بازی هم شرکت کونامی تایید کرد که امسال با عقد قراردادی انحصاری مسابقات «یورو ۲۰۲۰» را به‌صورت رایگان در اختیار بازی‌کنندگان قرار می‌دهد. این مسابقات در قالب یک بسته دانلود شونده در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ منتشر می‌شود و تیم‌های حاضر در این مسابقات را به بازی اضافه می‌کند.

علاوه بر این، شرکت کونامی اعلام کرد که مناسبت شروع این تورنمنت تصمیم گرفته تا یک مجموعه مسابقات به اسم UEFA eEURO 2020 را در شهر لندن برگزار کند. این رویداد پیش از فینال رسمی یورو ۲۰۲۰ شروع به کار می‌کند.

بازی eFootball PES 2020 در ۱۹ شهریور برای پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوترها راهی بازار خواهد شد.

منبع متن: digikala