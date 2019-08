اولین‌بار در ماه جون باخبر شدیم که استودیو «سی‌دی پراجکت» می‌خواهد بازی «ویچر ۳» (The Witcher 3) را برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر کند. در آن زمان تنها جزئیات گرافیکی بازی مشخص شد و دیگر چیزی از آن نشنیدیم. حالا به‌تازگی سازندگان در شب افتتاحیه نمایشگاه گیمزکام اعلام کردند ویچر ۳ در تاریخ ۲۳ مهر به کنسول هیبریدی نینتندو می‌آید.

نسخه نینتندو سوییچ شامل بازی اصلی، دو بسته‌ اضافه‌شونده – Hearts of Stone و Blood and Wine – و ۱۶ بسته‌الحاقی می‌شود؛ تنها تمام کردن بخش داستانی بازی و سایر محتوای آن حداقل ۱۵۰ ساعت وقت شما را می‌گیرد.

درباره جزئیات گرافیکی این نسخه باید بگوییم که در حالت داک، بازی با وضوح تصویر ۷۲۰p اجرا می‌شود. در حالت دستی هم می‌توانید بازی را با وضوح تصویر ۵۴۰p تجربه کنید. بنابراین در مقایسه با کنسول‌ها و کامپیوترها، نسخه نینتندو سوییچ ویچر ۳ حداقل از نظر فنی حسابی کم می‌آورد. سازندگان هم اخیرا گفته بودند که سعی دارند بازی با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه روی سوییچ اجرا شود.

با تمام این اوصاف، فشرده شدن بازی یک نکته مثبت هم دارد و آن این است که بازی حدود ۴۰ درصد سریع‌تر روی نینتندو سوییچ بارگذاری می‌شود. دلیل کاهش مدت زمان بارگذاری بازی این است که سازندگان آمده‌اند و وسعت دید بازی‌کننده‌ها را به شکل محسوسی کاهش داده‌اند و سیستم تنها اجسام نزدیک به کاراکتر را لود می‌کند. از دیگر ویژگی‌های این نسخه می‌توان به رزولوشن داینامیک اشاره کرد؛ در این حالت، رزولوشن اجسام موجود در محیط با توجه به تعداد آن‌ها روی صفحه نمایش تغییر می‌کند.

با این همه، نسخه‌ی سوییچ ویچر ۳ حسابی فشرده شده است و حتی خود سازندگان هم تایید کردند که انتظار یک بازی کوچک و جمع‌و‌جور را داشته باشید.

