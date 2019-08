بازی ترسناک Little Nightmares 2 معرفی شد

در افتتاحیه رویداد گیمزکام امسال، دنباله بازی ترسناک Little Nightmares به‌صورت رسمی معرفی شد. همانند شماره قبلی، استودیو Tarsier بازی را می‌سازد و شرکت «بندای نامکو» هم وظیفه تهیه‌کنندگی آن را برعهده دارد. سازندگان در ادامه تریلر معرفی بازی هم نشان دادند که در انتهای مطلب می‌توانید آن را ببینید.

در حالی که قسمت اول بازی روی دخترکی به نام Six و تلاش او برای فرار از جزیره Maw تمرکز کرده بود، شماره دوم بازی قرار است داستان شخصیت جدیدی به نام Mono را روایت کند. به گفته سازندگان، هر دو شخصیت Mono و Six قصد دارند به مکانی با اسم Signal Tower بروند؛ این منطقه نقش بسیار مهمی در داستان بازی دارد.

با نگاه کردن به تریلر بازی نمی‌توانیم اطلاعات زیادی را از آن به دست بیاوریم. با این حال در نمایش اثر دیدیم که برخلاف شماره اول، کاراکترها به محیط‌های بیرونی و بزرگ‌تر می‌روند. یکی از سازنده‌های بازی اعلام کرده که در طول بازی به جنگل‌ها و خانه‌های متروکه خواهیم رفت. بنابراین انتظار داریم که Little Nightmares 2 در مقایسه با شماره اول اثر گسترده‌تری باشد.

از دیگر تغییرات مهم قسمت دوم می‌توان به اضافه شدن مکانیک‌های مبارزه اشاره کرد. با توجه به تریلر بازی حدس می‌زنیم که ظروف آشپزخانه یکی از اسلحه‌های بازی باشند. طبق گفته سازندگان، ابزاری که در اختیار بازی‌کنندگان قرار می‌گیرد بیش‌تر به منظور دفاع از خود طراحی شده‌اند. بر این اساس حدس می‌زنیم که سلاح‌ها بیش‌تر از اینکه برای حمله مستقیم به دشمنان استفاده شوند، برای حفظ جان کاراکترها به کار می‌آیند.

در کنار تمام موارد گفته شده این را هم بگوییم که بازی سبک سکوبازی خود را همچنان حفظ کرده و از آنجایی که یک کاراکتر جدید هم به جریان بازی اضافه شده، احتمال دارد که حالت چندنفره هم به بازی اضافه شده باشد. با این حال هنوز هیچ اطلاعات رسمی درباره این موضوع نداریم.

بازی Little Nightmares 2 در سال ۲۰۲۰ برای نینتندو سوییچ، پلی‌استیشن۴، کامپیوتر و ایکس‌باکس وان عرضه خواهد شد.

در ادامه می‌توانید تریلر رونمایی بازی را ببینید.

دانلود mp4

