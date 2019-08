شایعه: بازی Deep Down در رویداد TGS 2019 حضور خواهد داشت

بازی Deep Down که از عناوین شرکت کپکام (Capcom) محسوب می‌شود، اولین بار در سال ۲۰۱۳ میلادی به عنوان بازی انحصاری کنسول پلی‌استیشن ۴ معرفی شد. از نمایش‌های بازی به نظر می‌رسید که با یک عنوان زیبا رو‌به‌رو هستیم و به سرعت به یکی از مورد انتظارترین بازی‌های آینده تبدیل شد. با این حال، به […]

بازی Deep Down که از عناوین شرکت کپکام (Capcom) محسوب می‌شود، اولین بار در سال ۲۰۱۳ میلادی به عنوان بازی انحصاری کنسول پلی‌استیشن ۴ معرفی شد. از نمایش‌های بازی به نظر می‌رسید که با یک عنوان زیبا رو‌به‌رو هستیم و به سرعت به یکی از مورد انتظارترین بازی‌های آینده تبدیل شد. با این حال، به علت مشکلات و وقفه در ساخت بازی، پس از ۶ سال از معرفی این عنوان هنوز بسیاری از بازی‌بازان منتظر عرضه‌ی Deep Down هستند.

شرکت کپکام چند سال پس از معرفی بازی Deep Down اعلام کرد که آن‌ها این عنوان را لغو نکرده‌اند و همچنان برروی آن کار می‌کنند. در عین حال، پس از چند سال سکوت، این شرکت در سال ۲۰۱۷ نام تجاری جدیدی برای این بازی ثبت کرد. حال، پس از چند سال سکوت، به نظر می‌رسد فرصتی وجود دارد که به‌زودی چیزهای جدیدی از این بازی نمایش داده خواهد شد.

به تازگی، کپکام یک نام تجاری جدید به نام Shinsekai: Into the Depths در اروپا ثبت کرده است که شایعات به این نکته اشاره دارند که این یک معرفی جدید از بازی Deep Down خواهد بود. با این حال، کپکام تاکنون به طور رسمی در این مورد صحبت نکرده است و این احتمال وجود دارد که ثبت این نام تجاری به چیز دیگری مرتبط باشد.

رویداد توکیو گیم شو ۲۰۱۹ (TGS) در ماه سپتامبر سال جاری میلادی برگزار خواهد شد. احتمال می‌رود که خبرهایی در خصوص بازی Deep Down منتشر شود.

منبع متن: gamefa